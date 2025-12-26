  • Menu
Mahindra XUV 7XO: ప్రీమియం SUV ఫీచర్స్, ఫ్యూచరిస్టిక్ డ్యాష్‌బోర్డ్ మరియు స్మార్ట్ ఇన్-కార్ థియేటర్ మోడ్

Highlights

మహింద్రా XUV 7XO లాంచ్ ఫీచర్లు తెలుసుకోండి: 540-డిగ్రీ కెమెరా, ట్రిపుల్-స్క్రీన్ డ్యాష్‌బోర్డ్, ఇన్-కార్ థియేటర్ మోడ్, మరియు ధైర్యమైన డిజైన్ అప్‌గ్రేడ్స్.

మహీంద్రా XUV 7XO ఆవిష్కరణ జనవరి 5, 2026న జరగనుంది, దీనిపై వాహన ప్రియుల్లో భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి. ఇప్పటికే ప్రీ-బుకింగ్స్ ప్రారంభం కాగా, ఈ సరికొత్త మోడల్‌లోని విశేషాలను టీజర్ల ద్వారా మహీంద్రా సంస్థ వెల్లడిస్తోంది. ప్రస్తుత XUV700 కంటే మెరుగైన ఫీచర్లతో వస్తున్న ఈ XUV 7XO, తర్వాతి తరం వాహనంగా గుర్తింపు పొందుతోంది.

అల్టిమేట్ విజన్ కోసం అడ్వాన్స్‌డ్ 540-డిగ్రీ కెమెరా

XUV700లోని 360-డిగ్రీ కెమెరా కంటే మెరుగ్గా, ఇందులో 540-డిగ్రీ కెమెరా సెటప్‌ను పరిచయం చేస్తున్నారు. ఇది డ్రైవర్‌కు వాహనం చుట్టూ ఉన్న పరిసరాలను మరింత స్పష్టంగా చూపిస్తుంది, దీనివల్ల పార్కింగ్ చేయడం మరియు తక్కువ వేగంతో ప్రయాణించేటప్పుడు భద్రత మరింత పెరుగుతుంది.

కార్ థియేటర్ మోడ్ మరియు అడ్రినాక్స్+ సాఫ్ట్‌వేర్

వెనుక సీట్లలో కూర్చునే ప్రయాణికుల కోసం 'కార్ థియేటర్ మోడ్' ఉండబోతోంది. అడ్రినాక్స్+ సాఫ్ట్‌వేర్ ద్వారా పనిచేసే వ్యక్తిగత స్క్రీన్‌లపై తమకు నచ్చిన షోలను చూసే వీలుంటుంది. ఈ వ్యవస్థ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్, కనెక్టివిటీ మరియు కార్ ఇంటెలిజెన్స్‌ను సమన్వయం చేస్తుంది.

స్టైలిష్ డిజైన్ మార్పులు

మహీంద్రా యొక్క ఎలక్ట్రిక్ కార్ పోర్ట్‌ఫోలియో (XUV 9OO) ప్రేరణతో దీని డిజైన్‌లో కీలక మార్పులు చేశారు:

  • కొత్త LED డే-టైమ్ రన్నింగ్ ల్యాంప్స్ మరియు రీడిజైన్ చేసిన ప్రొజెక్టర్ హెడ్‌ల్యాంప్స్.
  • వెనుక భాగంలో ఇన్వర్టెడ్ L-షేప్ ఎలిమెంట్స్ మరియు కంటిన్యూయస్ లైట్ బార్‌తో కూడిన విశిష్టమైన LED డిజైన్.
  • కొత్త కలర్ ఆప్షన్స్ మరియు డ్యూయల్-కలర్ అలాయ్ వీల్స్.
  • వర్టికల్ క్రోమ్ యాక్సెంట్స్‌తో కూడిన కొత్త బంపర్స్ మరియు గ్రిల్.
  • బోనెట్ మరియు టెయిల్‌గేట్‌పై ప్రముఖంగా కనిపించే 'XUV 7XO' బ్రాండింగ్.

ట్రిపుల్ డాష్‌బోర్డ్ డిస్‌ప్లేతో విలాసవంతమైన ఇంటీరియర్

XUV 7XO లోపలి భాగం ప్రీమియం అనుభూతిని ఇచ్చేలా తీర్చిదిద్దబడింది:

  • ట్రిపుల్-టోన్ డాష్‌బోర్డ్ మరియు టాన్-బ్రౌన్ రంగులో ఉండే స్టీరింగ్ వీల్.
  • మెరుగైన నాణ్యత కలిగిన అప్హోల్స్టరీ మరియు డోర్ ట్రిమ్స్.
  • టాప్-ఎండ్ AX7L ట్రిమ్‌లో బాస్ మోడ్ (Boss Mode) సీటింగ్, సరికొత్త ఫ్రంట్ కన్సోల్ డిజైన్, ఎలక్ట్రికల్ ORVM మరియు కొత్త ఇన్‌స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్.
  • విశాలమైన పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్.

మెకానిక్స్ (ఇంజిన్ సామర్థ్యం)

ఇంజిన్ పరంగా XUV700 లోని పవర్‌ట్రైన్‌నే ఇందులోనూ కొనసాగించారు. 2.0L టర్బో-పెట్రోల్ మరియు 2.2L డీజిల్ ఇంజిన్‌లు, సిక్స్-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ మరియు మాన్యువల్ ట్రాన్స్‌మిషన్లతో అందుబాటులో ఉంటాయి. అదనంగా AWD (ఆల్ వీల్ డ్రైవ్) ఆప్షన్ కూడా ఉండనుంది.

ముగింపు

సృజనాత్మక డిజైన్, అత్యాధునిక సాంకేతికత మరియు విలాసవంతమైన ఫీచర్లతో మహీంద్రా XUV 7XO భారతీయ SUV విభాగంలో అగ్రగామిగా నిలవనుంది. జనవరి 5, 2026న జరిగే లాంచ్‌తో ఈ కారు భారత మార్కెట్లో సంచలనం సృష్టించడానికి సిద్ధంగా ఉంది.

