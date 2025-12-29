  • Menu
Mahindra XUV 7XO:మహీంద్రా XUV 7XOను కలవండి: XUV700ను పునర్నిర్వచించబోతున్న టెక్-హెవీ ఫేస్‌లిఫ్ట్

Highlights

మహీంద్రా XUV700కి ఫేస్‌లిఫ్ట్‌గా వస్తున్న కొత్త మహీంద్రా XUV 7XOను జనవరి 5, 2026న లాంచ్ చేయనున్నారు. అంచనా ధర, ట్రిపుల్ స్క్రీన్ సెటప్, AR హెడ్-అప్ డిస్‌ప్లే, ప్రీమియం సౌండ్ సిస్టమ్ వంటి కొత్త ఫీచర్లు మరియు పోటీ మోడళ్ల వివరాలను తెలుసుకోండి.

ప్రస్తుత XUV700 కారు అత్యంత సాంకేతిక పరిజ్ఞానం కలిగిన వినియోగదారులకు సరిపోతుందని మీరు భావిస్తే, భారతీయ SUV తయారీ సంస్థ మీకు మరో మెరుగైన మోడల్‌ను పరిచయం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ఎంతో ప్రజాదరణ పొందిన XUV700 యొక్క ఫేస్‌లిఫ్ట్ మోడల్ అయిన మహీంద్రా XUV 7XO జనవరి 5, 2026న విడుదల కానుంది. ఇది ఫేస్‌లిఫ్ట్ అయినప్పటికీ, "7XO" అనేది ఒక సాధారణ అప్‌డేట్ కంటే కొత్త తరం మోడల్‌ను సూచిస్తూ, లగ్జరీ మరియు ఫ్యూచరిస్టిక్ టెక్నాలజీలో గణనీయమైన పెరుగుదలను సూచిస్తుంది.

ఈ SUV, భారతీయ దిగ్గజం యొక్క రాబోయే ఎలక్ట్రిక్ "Born EV" కార్ల మాదిరిగానే మార్కెట్లో సత్తా చాటనుంది.

ఏమి మారుతోంది? ప్రధాన ఫీచర్లు:

మహీంద్రా కొత్త ఇంటీరియర్ గురించి సూచనలు ఇస్తోంది మరియు వారు "లౌంజ్-ఆన్-వీల్స్" అనుభూతిని అందించాలని కోరుకుంటున్నారని స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. మీరు తప్పక తెలుసుకోవలసిన ఫీచర్ల జాబితా ఇక్కడ ఉంది:

1. ట్రిపుల్ స్క్రీన్ "వావ్" ఫ్యాక్టర్:

అత్యంత ఆకర్షణీయమైన మార్పు డాష్‌బోర్డ్‌లో ఉంది. XEV 9e నుండి ప్రేరణ పొందిన XUV700 క్యాబిన్ అంతటా మూడు 12.3-అంగుళాల స్క్రీన్‌లు ఉంటాయని అంచనా.

  • ఒకటి డ్రైవర్ గేజ్‌ల కోసం.
  • రెండవది ప్రధాన కంట్రోల్స్ కోసం.
  • మూడవది ముందు ప్రయాణీకుల కోసం ప్రత్యేక స్క్రీన్ (డ్రైవర్‌కు పరధ్యానం కలగకుండా వారు సినిమాలు చూడవచ్చు).

2. కచేరీ-నాణ్యత సౌండ్:

ఆడియోఫైల్స్ (సంగీత ప్రియులారా) వినండి! XUV 7XO లోని 12-స్పీకర్ సోనీ సిస్టమ్ స్థానంలో 16-స్పీకర్ హర్మాన్ కార్డాన్ సిస్టమ్ ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఈ లగ్జరీ ఆడియో మహీంద్రా యొక్క ప్రీమియం ఎలక్ట్రిక్ SUVలలో ఉన్న మాదిరిగానే ఉంటుంది, కాబట్టి మరింత మెరుగైన మరియు లీనమయ్యే శ్రవణ అనుభవం ఖాయం.

3. హ్యాండ్స్-ఫ్రీ సౌకర్యం:

ఎట్టకేలకు, XUV 7XO మోటరైజ్డ్ టెయిల్‌గేట్‌తో లగ్జరీ ప్రమాణాలకు అప్‌గ్రేడ్ అయింది. మీ చేతులు నిండుగా ఉన్నప్పుడు బరువుగా ఉండే బూట్ తెరవడానికి కష్టపడాల్సిన అవసరం లేదు; ఒక బటన్ నొక్కడం లేదా సంజ్ఞ (gesture)తో పని పూర్తవుతుంది—సఫారీ వినియోగదారులు కొంతకాలంగా ఈ సౌకర్యాన్ని పొందుతున్నారు.

4. "కంఫర్ట్" అప్‌గ్రేడ్:

వెనుక వరుసలో కూర్చునే వారికి మంచి అనుభవం కలగనుంది. ఇది ఇంకా 100% నిర్ధారించబడనప్పటికీ, 7XOలో రెండవ వరుస సీట్లు స్లైడ్ చేసే అవకాశం ఉంది, ఇది మీకు అదనపు లెగ్‌రూమ్ లేదా ఎక్కువ ట్రంక్ స్పేస్ మధ్య ఎంపికను ఇస్తుంది. అంతేకాకుండా, వెంటిలేటెడ్ వెనుక సీట్లు కూడా అందుబాటులో ఉండవచ్చు, ఇది సుదీర్ఘ వేసవి రోడ్ ట్రిప్‌లను మరింత ఆహ్లాదకరంగా చేస్తుంది.

5. 3D ఆగ్మెంటెడ్ రియాలిటీ HUD:

మహీంద్రా బహుశా 7XOకు AR హెడ్-అప్ డిస్‌ప్లే (HUD)ని అమర్చబోతోంది. ఇది మీ వేగాన్ని చూపడమే కాకుండా, 3D నావిగేషన్ బాణాలను నేరుగా విండ్‌షీల్డ్‌పై మ్యాప్ చేస్తుంది, మీ కళ్ళు రోడ్డుపై స్థిరంగా ఉంచేటప్పుడు మీరు వీడియో గేమ్ ఆడుతున్న అనుభూతిని కలిగిస్తుంది.

ధర మరియు పోటీ:

అయితే, భారీ సాంకేతిక అప్‌గ్రేడ్‌లు ఉన్నప్పటికీ, మహీంద్రా XUV 7XO ప్రారంభ ధర అత్యంత పోటీతత్వంతో ₹15 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) ఉంటుందని నివేదించబడింది.

ఈ ధర వద్ద పోటీ చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది. ఇది టాటా సఫారీ, హ్యుందాయ్ అల్కాజార్ మరియు MG హెక్టర్ ప్లస్‌లతో నేరుగా పోటీపడుతుంది. XUV 7XO తన సరికొత్త శైలి మరియు 'ఎక్స్-ఫాక్టర్' ఫీచర్లతో భారతదేశంలోని ప్రీమియం మిడ్-సైజ్ SUVలకు కొత్త ప్రమాణంగా నిలవవచ్చు.

