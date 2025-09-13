Mahindra XUV 3XO Offers: చౌకగా మారిన మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 3XO.. డిస్కౌంట్లు ఎలా ఉన్నాయంటే..?
Mahindra XUV 3XO Offers: మీరు మహీంద్రా ఎస్యూవీ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే, మీకు శుభవార్త ఉంది. వాస్తవానికి, మహీంద్రా GST 2.0 సంస్కరణల పూర్తి ప్రయోజనాన్ని వినియోగదారులకు వెంటనే అందించబోతోంది. అంటే, మహీంద్రా ఎస్యూవీలు సెప్టెంబర్ 6 నుండి చౌకగా మారాయి. ప్రభుత్వం కొత్త పన్ను రేట్లు సెప్టెంబర్ 22 నుండి అమల్లోకి వస్తాయి. కంపెనీ ఫేమస్ ఎస్యూవీ ఎక్స్యూవీ 3XO అత్యధిక ప్రయోజనాన్ని పొందింది, దీని ధరలు రూ. 1.56 లక్షల వరకు తగ్గాయి. ఈ ఎస్యూవీ వేరియంట్ వారీగా అందుబాటులో ఉన్న GST డిస్కౌంట్ల గురించి మాకు వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 3XO పెట్రోల్ వేరియంట్ రూ. 1.39 లక్షల వరకు, డీజిల్ వేరియంట్ రూ. 1.56 లక్షల వరకు తగ్గించారు. ఈ ధర తగ్గింపు తర్వాత, ఈ మోడల్ సబ్-4 మీటర్ ఎస్యూవీ విభాగంలో మరింత విలువైనదిగా మారింది. మార్కెట్లో ఈ ఎస్యూవీ టాటా నెక్సాన్, మారుతి బ్రెజ్జా, హ్యుందాయ్ వెన్యూ వంటి కార్లతో నేరుగా పోటీపడుతుంది.
మోడల్ వారీగా మాట్లాడుకుంటే, మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 3XO పెట్రోల్ వేరియంట్లు MX1పై రూ. 70,800, MX2 Proపై రూ. 93,200, MX3పై రూ. 1,00,800, MX3 Proపై రూ. 1,04,300, AX5పై రూ. 1,10,400, AX5Lపై రూ. 1,14,000, REVXపై రూ. 1,14,600, AX7పై రూ. 1,19,800, AX7Lపై రూ. 1,39,600 వరకు ప్రయోజనాలను పొందుతున్నాయి.
డీజిల్ వేరియంట్లలో, MX2 రూ. 1,04,000 తగ్గింపును పొందుతోంది, MX2 ప్రో రూ. 1,10,800, MX3 రూ. 1,24,600, MX3 ప్రో రూ. 1,28,800, AX5 రూ. 1,35,300, AX7 రూ. 1,41,300, AX7L రూ. 1,56,100 గరిష్ట తగ్గింపును పొందుతోంది. అంటే, వివిధ వేరియంట్ల ప్రకారం, వినియోగదారులు రూ. 70 వేల నుండి రూ. 1.56 లక్షల వరకు ప్రత్యక్ష ప్రయోజనాన్ని పొందుతున్నారు.
మహీంద్రా XUV3XO దాని భద్రత కోసం ఇప్పటికే వార్తల్లో ఉంది. దీనికి 5-స్టార్ క్రాష్ టెస్ట్ రేటింగ్ లభించింది. అలాగే, దీనికి ప్రామాణికంగా 6-ఎయిర్బ్యాగ్లు ఉన్నాయి. దీనితో పాటు, అడాప్టివ్ క్రూయిజ్ కంట్రోల్, అటానమస్ ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్ వంటి ఫీచర్లను కలిగి ఉన్న అడ్వాన్స్డ్ లెవల్-2 ADAS టెక్నాలజీని కూడా అందించారు.