Mahindra XUV 3XO EV: అదిరిపోయే ఆరు రంగులు.. ₹13.89 లక్షలకే ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ!
మహీంద్రా XUV 3XO EV ఆరు ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో లాంచ్ అయింది. ₹13.89 లక్షల ప్రారంభ ధరతో వస్తున్న ఈ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ ఫీచర్లు, బ్యాటరీ మరియు రేంజ్ వివరాలు ఇక్కడ చూడండి.
ఎలక్ట్రిక్ వాహన రంగంలో సంచలనం సృష్టించేందుకు మహీంద్రా తన సరికొత్త XUV 3XO EVని సిద్ధం చేసింది. స్టైలిష్ డిజైన్, శక్తివంతమైన పెర్ఫార్మెన్స్తో వస్తున్న ఈ కారు ఇప్పుడు ఆరు ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో వినియోగదారులను కట్టిపడేస్తోంది. ఈ ఈవీ కారు ధర, రంగులు మరియు రేంజ్ వివరాలు మీకోసం..
1. కనువిందు చేసే ఆరు రంగులు (Color Options)
మీ అభిరుచికి తగ్గట్టుగా మహీంద్రా ఈ కారును ఆరు విభిన్న షేడ్స్లో లాంచ్ చేసింది:
డీప్ ఫారెస్ట్ (Deep Forest): రాయల్ లుక్ ఇచ్చే గాఢమైన పచ్చ రంగు. ఇది ప్రస్తుతం ట్రెండింగ్లో ఉంది.
టాంగో రెడ్ (Tango Red): స్పోర్టీ లుక్ ఇష్టపడే యువతకు ఈ ఎరుపు రంగు బెస్ట్ ఆప్షన్.
నెబ్యులా బ్లూ (Nebula Blue): క్లాసిక్ మరియు రిచ్ ఫీల్ ఇచ్చే డార్క్ బ్లూ షేడ్.
గెలాక్సీ గ్రే (Galaxy Grey): మోడ్రన్ మరియు స్లీక్ ఫినిషింగ్ ఇచ్చే గ్రే కలర్.
ఎవరెస్ట్ వైట్ & స్టెల్త్ బ్లాక్: ఎప్పటికీ బోర్ కొట్టని సంప్రదాయ తెలుపు మరియు నలుపు రంగులు.
2. కాపర్ టచ్తో ప్రీమియం లుక్
సాధారణ పెట్రోల్/డీజిల్ వెర్షన్ నుంచి దీనిని వేరుగా చూపడానికి మహీంద్రా 'కాపర్' (రాగి) రంగు మెరుపులను జోడించింది.
ఫ్రంట్ గ్రిల్, ఎల్ఈడీ హెడ్ల్యాంప్స్, లోగోపై ఈ కాపర్ ఫినిషింగ్ కారుకు ప్రీమియం లుక్ ఇస్తుంది.
డ్యూయల్ టోన్: మీరు కోరుకుంటే కారు రూఫ్ (పైకప్పు) కూడా కాపర్ రంగులో ఉండేలా డ్యూయల్ టోన్ ఆప్షన్ను ఎంచుకోవచ్చు.
3. పవర్ మరియు పెర్ఫార్మెన్స్
XUV 3XO EV సాంకేతిక వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి:
బ్యాటరీ: 39.4 kWh బ్యాటరీ ప్యాక్.
పవర్: 110 kW మోటార్ (310 Nm టార్క్ ఉత్పత్తి చేస్తుంది).
రేంజ్: ఒక్కసారి ఫుల్ ఛార్జ్ చేస్తే దాదాపు 285 కిలోమీటర్ల వాస్తవ రేంజ్ (Real-world range) ఇస్తుందని కంపెనీ చెబుతోంది.
4. ధర మరియు డెలివరీ వివరాలు
ప్రారంభ ధర: ₹13.89 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్).
డెలివరీ ప్రారంభం: ఫిబ్రవరి 23, 2026 నుంచి ఈ కార్ల డెలివరీ ప్రారంభం కానుంది.
ముగింపు: బడ్జెట్ ధరలో ప్రీమియం ఫీచర్లు, మంచి రేంజ్ ఇచ్చే ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ కోసం చూసేవారికి మహీంద్రా XUV 3XO EV ఒక అద్భుతమైన ఎంపిక.