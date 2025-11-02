Mahindra 7-Seater: మహీంద్రా కొత్త 7-సీటర్ ఎస్యూవీ.. నవంబర్ 27న లాంచ్..!
Mahindra 7-Seater: మహీంద్రా తన రాబోయే ఎలక్ట్రిక్ సెవెన్-సీటర్ SUV కోసం టీజర్ వీడియోను విడుదల చేసింది.
Mahindra 7-Seater: మహీంద్రా తన రాబోయే ఎలక్ట్రిక్ సెవెన్-సీటర్ SUV కోసం టీజర్ వీడియోను విడుదల చేసింది. అయితే, కంపెనీ ఆ కారును స్వయంగా ప్రదర్శించలేదు. ఇది INGLO స్కేట్బోర్డ్ ఆధారంగా రూపొందించబడింది, ఇది BE 6, XEV 9e లకు కూడా మద్దతు ఇస్తుంది. ఇది నవంబర్ 27న జరిగే "స్క్రీమ్ ఎలక్ట్రిక్" ఈవెంట్లో దాని ప్రపంచ ప్రీమియర్లో ప్రారంభించబడుతుంది. ఈ రాబోయే eSUV ఆటోమేకర్ ప్రస్తుత రెండు ఎలక్ట్రిక్ కార్ల కంటే ఒక అడుగు పైన ఉండే అవకాశం ఉంది.
ఇది ఒకే ప్లాట్ఫామ్ను పంచుకుంటుంది కాబట్టి, XEV 9S 282 bhp మోటారు, 380 Nm టార్క్ను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఇది LFP బ్యాటరీ (BYD బ్లేడ్)ను కూడా కలిగి ఉంటుంది. స్కేట్బోర్డ్ మాడ్యులారిటీ SUV డిజైన్ను అనుమతిస్తుంది, XEV 9e రెండు సవాళ్లను పరిష్కరిస్తుంది: వెనుకవైపు దృశ్యమానత, ఏడు-సీటర్ ఎంపిక లేకపోవడం. ముఖ్యంగా, ఈ రాబోయే లాంచ్ BE 6, XEV 9e ఒక సంవత్సరం మార్కెట్ వార్షికోత్సవాన్ని జరుపుకుంటుంది.
2025 అక్టోబర్లో మహీంద్రా తన అమ్మకాల గణాంకాలను విడుదల చేసింది. కంపెనీ UV విభాగంలో అత్యధిక అమ్మకాలను నమోదు చేయడమే కాకుండా, దిగుమతులు, ఎగుమతుల్లో కూడా కొత్త రికార్డులను సృష్టించింది. గత నెలలో, కంపెనీ 71,624 యూనిట్లను విక్రయించింది. అక్టోబర్ 2025లో మొత్తం అమ్మకాలు (దేశీయ + ఎగుమతులు) ఇప్పటివరకు అత్యధికంగా 120,142 యూనిట్లు. ఇది మునుపటి సంవత్సరంతో పోలిస్తే 26% పెరుగుదల. ఇది సెప్టెంబర్ 2025లో జరిగిన 100,298 యూనిట్ల మొత్తం అమ్మకాల కంటే గణనీయంగా మెరుగ్గా ఉంది. ఈ అమ్మకాల సంఖ్యతో, మహీంద్రా హ్యుందాయ్ను అధిగమించింది.
కంపెనీ నిరంతరం విస్తరిస్తున్న SUV లైనప్ బలమైన డిమాండ్ను చూసింది. UV అమ్మకాలు 71,624 యూనిట్లకు చేరుకున్నాయి, ఇది కంపెనీ ఇప్పటివరకు అత్యధిక నెలవారీ అమ్మకాలు. ఇది అక్టోబర్ 2024లో అమ్ముడైన 54,504 యూనిట్ల నుండి 31% వార్షిక వృద్ధి. సంవత్సరం ప్రాతిపదికన (YTD) కాలంలో (ఏప్రిల్-అక్టోబర్ 2025) అమ్మకాలు కూడా 17% బలమైన వృద్ధిని సాధించి 3,69,194 యూనిట్లకు చేరుకున్నాయి, గత సంవత్సరం ఇదే కాలంలో అమ్ముడైన 3,14,714 యూనిట్ల నుండి.