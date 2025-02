Mahindra BE 6 and XEV 9e Price: అదిరిపోయే ట్విస్ట్ ఇచ్చిన మహీంద్రా.. రెండు సరికొత్త వేరియంట్లు లాంచ్..!

Mahindra BE 6 and XEV 9e Price: మహీంద్రా BE 6, XEV 9e అన్ని వేరియంట్‌ల ధరలను వెల్లడించింది. కానీ ప్రత్యేక విషయం ఏమిటంటే ఈసారి మహీంద్రా ప్యాక్ టూ వేరియంట్‌ల ధరలను కూడా ప్రకటించింది. అంతేకాకుండా కంపెనీ రెండు కొత్త వేరియంట్‌లను పరిచయం చేసింది. అవి ప్యాక్ వన్ ఎబౌ, ప్యాక్ త్రీ సెలెక్ట్ వేరియంట్‌లు. ప్యాక్ వన్ ఎబౌ వేరియంట్ BE 6 కోసం మాత్రమే తీసుకొచ్చారు. BE 6, XEV 9e రెండింటికీ ప్యాక్ త్రీ సెలెక్ట్ వేరియంట్. మహీంద్రా BE 6, XEV 9e ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీలను కొనాలని చూస్తుంటే.. అన్ని వేరియంట్‌ల ధరల పూర్తి వివరాలను చూసేయండి.

మహీంద్రా BE6

ప్యాక్ వన్: 59 కిలోవాట్ బ్యాటరీ ప్యాక్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 18.90 లక్షలు

పైన ప్యాక్ వన్: 59 కిలోవాట్ బ్యాటరీ ప్యాక్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 20.50 లక్షలు

ప్యాక్ టూ: 59 కిలోవాట్ బ్యాటరీ ప్యాక్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 21.90 లక్షలు

ప్యాక్ త్రీ: 59 కిలోవాట్ బ్యాటరీ ప్యాక్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 24.50 లక్షలు

ప్యాక్ త్రీ: 79 కిలోవాట్ బ్యాటరీ ప్యాక్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 26.90 లక్షలు

మహీంద్రా XEV 9e

ప్యాక్ వన్: 59 కిలోవాట్ బ్యాటరీ ప్యాక్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 21.90 లక్షలు

ప్యాక్ రెండు: 59 కిలోవాట్ బ్యాటరీ ప్యాక్, ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 24.90 లక్షలు

ప్యాక్ త్రీ: 59 కిలోవాట్ బ్యాటరీ ప్యాక్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 27.90 లక్షలు

ప్యాక్ త్రీ: 79 కిలోవాట్ ప్యాక్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 30.50 లక్షలు

మహీంద్రా BE 6, XEV 9e అన్ని వేరియంట్‌ల బుకింగ్‌లు ఫిబ్రవరి 14 నుండి ప్రారంభమవుతాయి. ప్యాక్ 3 వేరియంట్‌ల డెలివరీ మార్చి మధ్య నుండి ప్రారంభమవుతుంది. ప్యాక్ వన్, ప్యాక్ వన్ ఎబౌ వేరియంట్‌ల డెలివరీ ఆగస్టు, ప్యాక్ టూ వేరియంట్ జూలై, ప్యాక్ త్రీ సెలెక్ట్ వేరియంట్ జూన్ నుండి ప్రారంభమవుతాయి. ఈ రెండు వాహనాలు అత్యాధునిక ఫీచర్లతో వస్తున్నాయి.