Mahindra Upcoming Cars: మహీంద్రా నుంచి కొత్త కార్లు వస్తున్నాయ్.. ఫీచర్లు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Mahindra Upcoming Cars: మహీంద్రా నవంబర్ 26న తన ఎలక్ట్రిక్ ఫోర్-వీలర్ పోర్ట్‌ఫోలియోకి 2 కొత్త ఎలక్ట్రిక్ SUVలను తీసుకురానుంది. వాటిలో BE 6e, XEV 9e ఉన్నాయి. ఈ సమాచారాన్ని కంపెనీ ఆటో, ఫార్మ్ సెక్టార్‌ల ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్, CEO అయిన రాజేష్ జెజురికర్ తెలిపారు. కంపెనీ క్యూ2 ఫలితాల సందర్భంగా ఆయన ఈ సమాచారాన్ని పంచుకున్నారు. కంపెనీ ఈ నెలలో వీటిని పరిచయం చేయబోతున్నప్పటికీ, 2025 ప్రారంభంలో వీటిని ప్రారంభించనున్నారు. BE బ్రాండ్ మొదటి ఉత్పత్తి BE 6e. అదే సమయంలో XEV బ్రాండ్ మొదటి మోడల్ XEV 9e. BE, XEV బ్రాండ్‌లు ఎలక్ట్రిక్-ఆరిజిన్ INGLO ఆర్కిటెక్చర్‌పై ఆధారపడి ఉన్నాయి.

మహీంద్రా INGLO ప్లాట్‌ఫామ్ వోక్స్‌వ్యాగన్ మాడ్యులర్ ఎలక్ట్రిక్ డ్రైవ్ మ్యాట్రిక్స్ (MEB), యూనిఫైడ్ సెల్‌ల నుండి ఎలక్ట్రిక్ భాగాలను ఉపయోగిస్తుంది. ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో భారతీయ SUV మేజర్, జర్మన్ ఆటో దిగ్గజం INGLO కోసం MEB భాగాలపై సరఫరా ఒప్పందంపై సంతకం చేశాయి. ఈ డీల్ కింద కొన్ని ఎలక్ట్రిక్ కాంపోనెంట్స్‌తో పాటు యూనిఫైడ్ సెల్స్ కూడా అందించారు. వోక్స్‌వ్యాగన్ యూనిఫైడ్ సెల్ కాన్సెప్ట్‌ను ఉపయోగించిన మొదటి ఎక్స్‌టీరియర్ కూడా మహీంద్రానే.

భారతీయ వాహన తయారీ సంస్థ INGLO ప్లాట్‌ఫామ్ ఆధారంగా BE 6e, XEV 9eలతో సహా 5 ఎలక్ట్రిక్ SUVలను విడుదల చేయాలని యోచిస్తోంది. MEB ప్లాట్‌ఫామ్, దాని భాగాలను వోక్స్‌వ్యాగన్, ఆడి, స్కోడా, సీట్/కుప్రా వంటి వోక్స్‌వ్యాగన్ గ్రూప్ బ్రాండ్‌లు అలాగే ఫోర్డ్, మహీంద్రా వంటి ఎక్స్‌టర్నల్ ఉపయోగిస్తున్నారు. మహీంద్రాతో భాగస్వామ్యానికి వోక్స్‌వ్యాగన్ గ్రూప్ టెక్నాలజీ, స్కోడా ఆటో ఫోక్స్‌వ్యాగన్ ఇండియా సహకారంతో దాని 'ప్లాట్‌ఫాం బిజినెస్' యూనిట్ నాయకత్వం వహిస్తుంది.

ప్రస్తుతం మహీంద్రా నుండి XUV400 ఎలక్ట్రిక్ SUV ఉంది. అదనంగా కంపెనీ భారతదేశంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ఇంటర్నల్ కంబశ్చన్ ఇంజిన్ (ICE) SUVలను విక్రయిస్తోంది. ఇందులో బొలెరో, థార్, థార్ రాక్స్, స్కార్పియో-ఎన్, స్కార్పియో క్లాసిక్, XUV 3XO, XUV700 ఉన్నాయి. కంపెనీ అక్టోబరు 2024లో 54,504 యూనిట్లతో అత్యధిక దేశీయ నెలవారీ SUV టోకులను నమోదు చేసింది. భారతదేశంలో ఏ కార్‌మేకర్‌ నమోదు చేయని అత్యధిక నెలవారీ SUV విక్రయాలు కూడా ఇదేనని మహింద్రా కంపెనీ చెబుతోంది.