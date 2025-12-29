Scorpio N Reveal: 7‑Seater SUV ఇంజిన్ పవర్, ఫీచర్లు & ధర – బుకింగ్ టిప్స్ కూడా
మహీంద్రా స్కార్పియో ఎన్ వేరియంట్ల ధరలు, ఫీచర్లు, మైలేజ్, ఇంజన్ ఆప్షన్లు, 7-సీటర్ ఎస్యూవీ వివరాలు, పెట్రోల్ & డీజిల్ వేరియంట్లు, భద్రత & లగ్జరీ ఫీచర్లు మరియు ఆఫ్-రోడ్ సామర్థ్యాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
మహీంద్రా స్కార్పియో ఎన్ (Scorpio N), రోడ్డుపై తిరుగులేని శక్తిని, అద్భుతమైన పనితీరును ప్రదర్శించే ఎస్యూవీ (SUV) ప్రియులకు ఒక శాశ్వత ఎంపికగా నిలిచింది. ఇది అడ్వెంచర్లకు సరిపోయే ఆఫ్-రోడ్ సామర్థ్యంతో పాటు విలాసవంతమైన ఇంటీరియర్స్ను కలిగి ఉంది.
పెట్రోల్ మరియు డీజిల్ ఇంజన్ ఆప్షన్లతో పాటు మాన్యువల్ మరియు ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్లలో లభించే ఈ కారు విభిన్న అవసరాలకు అనుగుణంగా ఉంటుంది. ఇది 7-సీటర్ సౌకర్యంతో విశాలమైన ఇంటీరియర్ మరియు గట్టి లాడర్-ఆన్-ఫ్రేమ్ నిర్మాణాన్ని కలిగి ఉంది.
ఇంజన్ మరియు పనితీరు:
- పెట్రోల్ వేరియంట్: 2.0-లీటర్ mStallion పెట్రోల్ ఇంజన్, 200 PS శక్తిని మరియు 370 Nm టార్క్ను అందిస్తుంది.
- డీజిల్ వేరియంట్: 2.2 L mHawk డీజిల్ ఇంజన్, ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్ కలిగిన మోడళ్లలో 400 Nm వరకు టార్క్ను అందిస్తుంది.
ఈ రెండు ఇంజన్లు 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ లేదా 6-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్బాక్స్తో వస్తాయి. దీనిలోని 4WD (4-వీల్ డ్రైవ్) వేరియంట్ ఆఫ్-రోడ్ ప్రయాణాలకు ఎంతో అనుకూలం.
ఫీచర్లు మరియు సాంకేతికత:
- 8-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్
- ఆండ్రాయిడ్ ఆటో మరియు ఆపిల్ కార్ప్లే కనెక్టివిటీ
- అలెక్సా (Alexa) సపోర్ట్
- సోనీ 12-స్పీకర్ సౌండ్ సిస్టమ్
- డ్యూయల్ జోన్ క్లైమేట్ కంట్రోల్
- ఎలక్ట్రిక్ సన్రూఫ్ మరియు వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు
భద్రతా ఫీచర్లు:
భద్రత విషయంలో స్కార్పియో ఎన్ రాజీపడదు. ఇందులో:
- ఆరు ఎయిర్బ్యాగ్లు
- ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ ప్రోగ్రామ్ (ESP)
- హిల్ హోల్డ్ మరియు హిల్ డిసెంట్ కంట్రోల్
- లెవల్ 2 ADAS (అడ్వాన్స్డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్)
- డ్రైవర్ డ్రౌజినెస్ డిటెక్షన్ (డ్రైవర్ నిద్రను గుర్తించే వ్యవస్థ) ఉన్నాయి.
కొలతలు మరియు వేరియంట్లు:
- పొడవు: 4662 mm | వెడల్పు: 1917 mm | ఎత్తు: 1857 mm | వీల్బేస్: 2750 mm.
- ఇది Z2, Z4, Z6, Z8 మరియు Z8L వేరియంట్లలో లభిస్తుంది.
- మైలేజ్: పెట్రోల్ - 12.7 kmpl, డీజిల్ - 15.94 kmpl.
రంగులు మరియు ధర:
ఇది స్టీల్త్ బ్లాక్, ఎవరెస్ట్ వైట్, వాలీరియన్ సిల్వర్, డీప్ ఫారెస్ట్ మరియు మిడ్ నైట్ బ్లాక్ వంటి ఆకర్షణీయమైన రంగుల్లో లభిస్తుంది.
దీని ధర ఎక్స్-షోరూమ్ వద్ద బేస్ మోడల్ ₹13.67 లక్షల నుండి టాప్-ఎండ్ మోడల్ ₹23.98 లక్షల వరకు (ఇంజన్ మరియు వేరియంట్ను బట్టి) ఉంటుంది.
ముగింపు:
శక్తివంతమైన ఇంజన్లు, అధునాతన భద్రతా ఫీచర్లు మరియు విలాసవంతమైన ఇంటీరియర్స్తో మహీంద్రా స్కార్పియో ఎన్ 7-సీటర్ ఎస్యూవీ విభాగంలో ఒక బలమైన పోటీదారుగా నిలిచింది. ఫ్యామిలీ ట్రిప్స్ మరియు అడ్వెంచర్ యాత్రలకు ఇది ఒక పర్ఫెక్ట్ ఎంపిక.