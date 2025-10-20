  • Menu
Home  > ఆటోమొబైల్

Mahindra Scorpio N Facelift: కొత్తగా మహీంద్రా స్కార్పియో ఎన్.. లుక్ అదిరిపోయిందిగా..!

Mahindra Scorpio N Facelift
x

Mahindra Scorpio N Facelift: కొత్తగా మహీంద్రా స్కార్పియో ఎన్.. లుక్ అదిరిపోయిందిగా..!

Highlights

Mahindra Scorpio N Facelift: మహీంద్రా తన ఎస్‌యూవీ స్కార్పియో N కోసం కొత్త వేరియంట్‌ను పరిచయం చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది.

Mahindra Scorpio N Facelift: మహీంద్రా తన ఎస్‌యూవీ స్కార్పియో N కోసం కొత్త వేరియంట్‌ను పరిచయం చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. కంపెనీ ఇంకా ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటనలు చేయనప్పటికీ, టెస్టింగ్ సమయంలో కొత్త ఫేస్‌లిఫ్టెడ్ మోడల్ ఫోటోలు ఆటో ప్రపంచంలో సంచలనం సృష్టించాయి. ఎస్‌యూవీ ఈ టీజర్ చూస్తే మహీంద్రా కొన్ని ముఖ్యమైన మార్పులను ప్రవేశపెట్టాలని యోచిస్తోందని స్పష్టంగా సూచిస్తుంది, ఇది మరోసారి ఎస్‌యూవీ విభాగంలో తీవ్ర పోటీకి దారితీస్తుంది.

కొత్త స్కార్పియో N ఫేస్‌లిఫ్ట్ రోడ్ టెస్టింగ్‌లో పూర్తిగా క్లోజ్‌గా కనిపించింది. డిజైన్ వివరాలు స్పష్టంగా కనిపించనప్పటికీ, వెనుక ఆకారం అలాగే కనిపిస్తుంది. ఎస్‌యూవీ సిగ్నేచర్ స్కార్పియన్-టెయిల్ విండో లైన్ మిగిలి ఉంది. పెద్ద డిజైన్ మార్పులు ఏవీ ఆశించనప్పటికీ, ముందు చాలా అప్‌డేట్లు చూడవచ్చని నిపుణులు విశ్వసిస్తున్నారు.

ఫోటోలలో ముందు భాగం కనిపించలేదు, కానీ నివేదికలు మహీంద్రా కొత్త గ్రిల్,అప్‌గ్రేడ్ చేసిన బంపర్లు, స్టైలిష్ ఎల్ఈడీ హెడ్‌లైట్‌లు, కొత్త డీఆర్ఎల్ సిగ్నేచర్‌తో ఎస్‌యూవీకి మరింత దృఢమైన రూపాన్ని ఇవ్వవచ్చని సూచిస్తున్నాయి. స్కార్పియో N కి మరింత దూకుడుగా ఉండే రోడ్డు ప్రెజెన్స్ ఇవ్వడానికి ఫ్రంట్ బంపర్‌ను కూడా స్పోర్టియర్‌గా మార్చచ్చు.

స్కార్పియో N ఫేస్‌లిఫ్ట్ ఎక్స‌టర్నల్, ఇంటర్నల్‌గా అనేక మార్పులను చూడవచ్చని భావిస్తున్నారు. కంపెనీ పెద్ద టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్, ఫుల్ డిజిటల్ టీఎఫ్‌టీ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్‌ ఉండచ్చు. ఇటీవలి XUV700 ఫేస్‌లిఫ్ట్‌లో చూసినట్లుగా, సోనీకి బదులుగా ఆడియో సిస్టమ్ కోసం హర్మాన్ కార్డాన్ బ్రాండ్‌ను ఉపయోగించడం గురించి కూడా చర్చ జరుగుతోంది.

ప్రస్తుతం, ADAS ఫీచర్ టాప్-స్పెక్ Z8Lలో మాత్రమే అందుబాటులో ఉంది. కానీ కొత్త ఫేస్‌లిఫ్ట్‌తో, కంపెనీ మరిన్ని వేరియంట్‌లను అందిస్తుందని భావిస్తున్నారు. ఇది డ్రైవింగ్ అనుభవం, భద్రత రెండింటినీ గణనీయంగా మెరుగుపరుస్తుంది. ఇంజిన్ లైనప్‌లో పెద్ద మార్పులు లేవు. కంపెనీ 2.0-లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్ (200 బీహెచ్‌పీ, 370 ఎన్ఎమ్) , 2.2-లీటర్ టర్బో డీజిల్ ఇంజిన్ (172 బీహెచ్‌పీ, 370 ఎన్ఎమ్) లతో కొనసాగవచ్చు. రెండు ఇంజన్లు మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్ ఎంపికలతో వచ్చే అవకాశం ఉంది. 4WD వెర్షన్ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది.

మహీంద్రా ఇంకా లాంచ్ తేదీని ప్రకటించనప్పటికీ, టెస్టింగ్ ప్రారంభమైనందున, కొత్త స్కార్పియో N ఫేస్‌లిఫ్ట్ 2026 ప్రారంభంలో ప్రారంభించబడుతుందని నమ్ముతారు. ఈ లాంచ్ ఎస్‌యూవీ విభాగంలో మరింత పోటీని సృష్టించే అవకాశం ఉంది. స్కార్పియో Nని ఎల్లప్పుడూ భారతదేశంలో శక్తివంతమైన, నమ్మదగిన ఎస్‌యూవీగా గుర్తింపు పొందింది. ఫేస్‌లిఫ్టెడ్ మోడల్‌ను మరింత ప్రీమియం, హైటెక్‌గా మార్చాలని కంపెనీ లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. లాంచ్ తర్వాత ధరను సరైన పరిధిలో ఉంచినట్లయితే, ఈ ఎస్‌యూవీ మళ్లీ బెస్ట్ సెల్లర్‌గా నిరూపించే ఛాన్స్ ఉంది.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick