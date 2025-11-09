Mahindra Scorpio: మహీంద్రా అద్భుతమైన ఎస్యూవీ.. గొప్ప ఆఫర్ ఇస్తున్నారు.. ఆ అవకాశాన్ని మిస్ చేయకండి..!
Mahindra Scorpio: కొత్త ఎస్యూవీని కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే, మహీంద్రా స్కార్పియో క్లాసిక్ మీ కోసం గొప్ప ఆఫర్ను కలిగి ఉంది. నవంబర్ 2025లో ఈ ప్రసిద్ధ SUVపై కంపెనీ రూ.25,000 వరకు డిస్కౌంట్ ఆఫర్లను ప్రకటించింది. ఈ ఆఫర్ పరిమిత సమయం వరకు చెల్లుబాటు అవుతుంది. దేశవ్యాప్తంగా ఎంపిక చేసిన డీలర్షిప్లలో వర్తిస్తుంది. నవంబర్ 2025లో మహీంద్రా స్కార్పియో క్లాసిక్పై మొత్తం ప్రయోజనం రూ.25,000 వరకు చేరవచ్చు. ఇందులో రూ.10,000 వరకు నగదు తగ్గింపు, రూ.15,000 వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్ ఉన్నాయి. ఈ మొత్తం పొదుపు రూ.25,000 వరకు చేరవచ్చు. వేరియంట్ మరియు స్థానాన్ని బట్టి ఈ తగ్గింపు కొద్దిగా మారవచ్చు.
మహీంద్రా స్కార్పియో క్లాసిక్ ఇప్పటికీ దాని బాడీ, శక్తివంతమైన ఇంజిన్, బలమైన రహదారి ఉనికికి ప్రియమైనది. ఈ SUV సాధారణ SUV అనుభూతిని ఇష్టపడే వారికి ప్రత్యేకంగా అనుకూలంగా ఉంటుంది. స్కార్పియో క్లాసిక్ 2.2-లీటర్ mHawk డీజిల్ ఇంజిన్తో పనిచేస్తుంది, ఇది 132 bhp, 300 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్బాక్స్తో అందించబడుతుంది.
ఫీచర్ల పరంగా, స్కార్పియో క్లాసిక్ 9-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, యాపిల్ కార్ప్లే సపోర్ట్, ఆటోమేటిక్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, ప్రీమియం ఫాబ్రిక్ సీట్లు, వెనుక పార్కింగ్ కెమెరా, యు సెన్సార్, డ్యూయల్ ఎయిర్బ్యాగ్లు, ABS వంటి అనేక ఆధునిక నవీకరణలను పొందింది. SUV రైడ్ నాణ్యత మునుపటి కంటే మెరుగ్గా ఉంది. దాని కొత్త సస్పెన్షన్ సెటప్ నగర డ్రైవింగ్లో కూడా చాలా సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది.
మహీంద్రా స్కార్పియో క్లాసిక్ ప్రస్తుతం రెండు వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉంది. S వేరియంట్ ధర రూ.13.58 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్). S11 వేరియంట్ ధర రూ.17.10 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్). ఈ ఆఫర్ నవంబర్ 30, 2025 వరకు లేదా స్టాక్లు ఉన్నంత వరకు చెల్లుతుంది. మీరు ఇప్పటికే స్కార్పియో క్లాసిక్ను కొనుగోలు చేయాలని నిర్ణయించుకున్నట్లయితే, ఇప్పుడు సరైన సమయం, ఎందుకంటే ధరలు సంవత్సరం చివరిలో పెరగవచ్చు. మహీంద్రా స్కార్పియో క్లాసిక్ భారతీయ SUV శైలి, నమ్మకమైన పనితీరుకు చిహ్నంగా మిగిలిపోయింది. ఈ నవంబర్ ఆఫర్లతో, ఈ SUV మరింత ఆకర్షణీయమైన డీల్గా మారింది.