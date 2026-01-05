Mahindra: టాటాను అధిగమించి మహీంద్రా.. భారత్లో రెండో అతిపెద్ద కార్ల తయారీ సంస్థగా మారింది..!
Mahindra: ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ కంపెనీ రికార్డ్ క్రియేట్ చేసింది. భారత్ లో రెండో అతిపెద్ద కార్ల తయారీ సంస్థగా మహీంద్రా నిలిచింది. 2025 సంవత్సరం మహీంద్రాకు చారిత్రాత్మకమైనది. మొదటిసారిగా, కంపెనీ ఒక క్యాలెండర్ సంవత్సరంలో 600,000 వాహనాల అమ్మకాలను సాధించింది. డిసెంబర్లో మహీంద్రా 50,946 SUVల అమ్మకాలతో ఈ సంవత్సరాన్ని బలమైన నోట్తో ముగించింది. మహీంద్రా ఇప్పుడు మారుతి సుజుకి తర్వాత భారతదేశంలో రెండవ అతిపెద్ద కార్ల కంపెనీగా అవతరించింది. దాని గురించి వివరంగా మీకు తెలియజేద్దాం.
మహీంద్రా పోర్ట్ఫోలియోలో వివిధ విభాగాలలోని విస్తృత శ్రేణి వాహనాలు ఉన్నాయి. కస్టమర్ల ప్రాధాన్యతలను దృష్టిలో ఉంచుకుని, కంపెనీ అనేక ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను కూడా విక్రయిస్తుంది. 2025లో, మహీంద్రా తన బలాన్ని ప్రదర్శించి పెద్ద పురోగతిని సాధించింది. మహీంద్రా ఇప్పుడు మారుతి సుజుకి తర్వాత భారతదేశంలో రెండవ అతిపెద్ద కార్ల కంపెనీగా అవతరించింది. ఈ రేసులో, మహీంద్రా టాటా మోటార్స్ను అధిగమించింది, ఇది ఇప్పుడు మూడవ స్థానానికి పడిపోయింది. హ్యుందాయ్ నాల్గవ స్థానంలో ఉంది.
2025లో మహీంద్రా మొత్తం 625,603 SUVలను విక్రయించింది. ఇది 2024 కంటే దాదాపు 97,000 వాహనాలు ఎక్కువ. అంటే కంపెనీ గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే అమ్మకాలలో గణనీయమైన పెరుగుదలను చూసింది. ఈ గణనీయమైన పెరుగుదలతో, మహీంద్రా టాటా మోటార్స్ను మూడవ స్థానానికి నెట్టి రెండవ స్థానాన్ని ఆక్రమించింది. ఇంకా, అక్టోబర్ 2025 కూడా మహీంద్రాకు అత్యుత్తమ నెల, కంపెనీ ఒకే నెలలో రికార్డు స్థాయిలో 71,624 వాహనాలను విక్రయించింది.
మహీంద్రా కొత్త ఎలక్ట్రిక్ SUVలు, BE 6, XEV 9e లకు కూడా కస్టమర్ల నుండి మంచి ఆదరణ లభించింది. ఈ రెండు మోడళ్లు సంవత్సరంలో మొదటి 11 నెలల్లో సుమారు 38,841 యూనిట్లు అమ్ముడయ్యాయి, ఇది కంపెనీ మొత్తం అమ్మకాలలో 7% వాటా. మహీంద్రా ఇప్పుడు 2026 ఆర్థిక సంవత్సరంలో (మార్చి 31, 2026 నాటికి) 600,000 మార్కును అధిగమించడానికి దగ్గరగా ఉంది. కంపెనీ రాబోయే మూడు నెలల్లో కేవలం 1.23 లక్షల వాహనాలను మాత్రమే విక్రయించాలి, ప్రస్తుత డిమాండ్ను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే ఇది చాలా సులభం అనిపిస్తుంది.