Mahindra New Thar: సరికొత్తగా 3-డోర్ల మహీంద్రా థార్.. చాలా మారాయ్ గురూ.. ధర ఎంతంటే..?

Highlights

Mahindra New Thar: మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా తన ప్రసిద్ధ 3-డోర్ల ఎస్‌యూవీ థార్ కొత్త వెర్షన్‌ను భారతీయ కస్టమర్ల కోసం పరిచయం చేసింది. కంపెనీ కొత్త థార్‌ను రూ.9.99 లక్షల ఎక్స్-షోరూమ్ ధరకు విడుదల చేసింది. ఈ అప్‌డేటెడ్ థార్ శైలి, సౌకర్యం రెండింటిపై దృష్టి పెడుతుంది. బాహ్య భాగంలో రెండు-టోన్ గ్రిల్, కొత్త బంపర్‌లతో కొత్త లుక్ ఉంది. లోపల, పూర్తిగా నల్లటి డాష్‌బోర్డ్, కొత్త స్టీరింగ్ వీల్, వెనుక AC వెంట్స్ వంటి ఫీచర్లు జోడించారు. అత్యంత ముఖ్యమైన అప్‌గ్రేడ్ ఏమిటంటే, ఆఫ్-రోడింగ్ సమయంలో రియల్-టైమ్ డేటాను ప్రదర్శించే లక్షణాలతో కూడిన పెద్ద 26.03 సెం.మీ HD టచ్‌స్క్రీన్ సిస్టమ్.

కొత్త థార్ ఇప్పుడు రెండు-టోన్ గ్రిల్, డ్యూయల్-టోన్ బంపర్‌లను కలిగి ఉంది, ఇది మరింత ఆధునిక రూపాన్ని ఇస్తుంది. అయితే, లైటింగ్ సిస్టమ్, 18-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్ మారలేదు. రంగు ఎంపికలు కూడా పెంచారు. వినియోగదారులు ఇప్పుడు ఆరు షేడ్స్ నుండి ఎంచుకోగలుగుతారు, కొత్త టాంగో రెడ్, బాటిల్‌షిప్ గ్రే హైలైట్‌లుగా ఉన్నాయి.

లోపల, కొత్త థార్ ఇప్పుడు పూర్తిగా నల్లటి డాష్‌బోర్డ్ లేఅవుట్, కొత్త స్టీరింగ్ వీల్‌ను కలిగి ఉంది, ఇది క్యాబిన్‌కు ప్రీమియం అనుభూతిని ఇస్తుంది. రెండవ వరుసలో ఇప్పుడు వెనుక ఏసీ వెంట్స్, డ్రైవర్ కోసం స్లైడింగ్ ఆర్మ్‌రెస్ట్, ఆటోమేటిక్ వెర్షన్‌లో డెడ్ పెడల్ ఉన్నాయి. పవర్ విండో స్విచ్‌లను డోర్ ప్యాడ్‌లకు మార్చారు. వెనుక కెమెరా, వెనుక వాష్, వైపర్, అంతర్గతంగా పనిచేసే ఇంధన మూత వంటి లక్షణాలు కూడా జోడించారు.

కొత్త థార్ ఇప్పుడు ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, ఆపిల్ కార్‌ప్లే మద్దతుతో 26.03 సెం.మీ HD టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్‌ ఉంది. టైప్-సి ఛార్జింగ్ పోర్ట్‌లు, టైర్ డైరెక్షన్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్, ఆఫ్-రోడ్ డ్రైవింగ్ సమయంలో రియల్-టైమ్ డేటాను ప్రదర్శించే అడ్వెంచర్ స్టాట్స్ జెన్ II వంటి ఫీచర్లు జోడించారు.

కొత్త థార్ దాని శక్తివంతమైన ఇంజిన్ ఎంపికలను కలిగి ఉంది. ఇది 2.0L mStallion టర్బో పెట్రోల్ (150hp వరకు), 2.2L mHawk డీజిల్ (130hp, D117 CRDe డీజిల్ (117hp)లలో లభిస్తుంది. ఈ వాహనం 6-స్పీడ్ మాన్యువల్, 6-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ గేర్‌బాక్స్‌లతో వస్తుంది. RWD, 4X4 డ్రైవ్‌ట్రెయిన్ ఎంపికలను అందిస్తుంది.

థార్ AXT, LXT ట్రిమ్‌లలో ప్రారంభించారు. బేస్ AXT వేరియంట్ రూ.9.99 లక్షల నుండి ప్రారంభమవుతుంది. ఇందులో డ్యూయల్ ఎయిర్‌బ్యాగులు, ESP, హిల్-హోల్డ్ అసిస్ట్, ABS,కొత్త డాష్‌బోర్డ్ డిజైన్ ఉన్నాయి. LXT వేరియంట్ అల్లాయ్ వీల్స్, క్రూయిజ్ కంట్రోల్, అడ్వెంచర్ స్టాట్స్, వెనుక కెమెరా, పెద్ద సిక్స్-స్పీకర్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్ వంటి లక్షణాలను జోడిస్తుంది.

