Mahindra Sales: మహీంద్రా సేల్స్.. ఈ ఎస్యూవీ నంబర్ 1.. బిగ్ షాకే ఇది..!
మహీంద్రా ఎస్యూవీని భారతీయ కస్టమర్లు బాగా ఇష్టపడతారు. గత నెలలో అంటే ఆగస్టు, 2025 లో అమ్మకాల గురించి మాట్లాడుకుంటే, మరోసారి మహీంద్రా స్కార్పియో అగ్రస్థానాన్ని దక్కించుకుంది. మహీంద్రా స్కార్పియో గత నెలలో మొత్తం 9,840 యూనిట్ల ఎస్యూవీలను విక్రయించింది.
Mahindra Sales: మహీంద్రా ఎస్యూవీని భారతీయ కస్టమర్లు బాగా ఇష్టపడతారు. గత నెలలో అంటే ఆగస్టు, 2025 లో అమ్మకాల గురించి మాట్లాడుకుంటే, మరోసారి మహీంద్రా స్కార్పియో అగ్రస్థానాన్ని దక్కించుకుంది. మహీంద్రా స్కార్పియో గత నెలలో మొత్తం 9,840 యూనిట్ల ఎస్యూవీలను విక్రయించింది. అయితే, ఈ కాలంలో, మహీంద్రా స్కార్పియో అమ్మకాలు వార్షిక ప్రాతిపదికన 29 శాతం తగ్గాయి. సరిగ్గా 1 సంవత్సరం క్రితం అంటే ఆగస్టు, 2024 లో, ఈ సంఖ్య 13,787 యూనిట్లు. గత నెలలో కంపెనీకి చెందిన ఇతర మోడళ్ల అమ్మకాల గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.
మహీంద్రా బొలెరో అమ్మకాల జాబితాలో రెండవ స్థానంలో ఉంది. ఈ కాలంలో మహీంద్రా బొలెరో మొత్తం 8,109 యూనిట్ల ఎస్యూవీలను విక్రయించింది, వార్షికంగా 25 శాతం పెరుగుదలతో. మహీంద్రా థార్, థార్ రాక్స్ ఈ అమ్మకాల జాబితాలో మూడవ స్థానంలో ఉన్నాయి. ఈ కాలంలో మహీంద్రా థార్, థార్ రాక్స్ మొత్తం 6,997 యూనిట్ల ఎస్యూవీలను విక్రయించాయి, ఇది గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే 64 శాతం వృద్ధిని సాధించింది. దీనితో పాటు, మహీంద్రా XUV 3XO ఈ అమ్మకాల జాబితాలో నాల్గవ స్థానంలో ఉంది. ఈ కాలంలో మహీంద్రా XUV 3X0 మొత్తం 5,521 యూనిట్ల SUVలను విక్రయించింది, గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే 39 శాతం తగ్గుదల.
మరోవైపు, ఈ అమ్మకాల జాబితాలో మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 700 ఐదవ స్థానంలో ఉంది. ఈ కాలంలో మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 700 మొత్తం 4,956 యూనిట్ల ఎస్యూవీలను విక్రయించింది, గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే 45 శాతం తగ్గుదల. దీనితో పాటు, మహీంద్రా XEV 9e ఈ అమ్మకాల జాబితాలో ఆరవ స్థానంలో ఉంది. ఈ కాలంలో మహీంద్రా XEV 9e మొత్తం 2,313 యూనిట్ల SUVలను విక్రయించింది. ఈ అమ్మకాల జాబితాలో మహీంద్రా BE 6 ఏడవ స్థానంలో ఉంది. ఈ కాలంలో మహీంద్రా BE 6 మొత్తం 1,551 యూనిట్ల SUVలను విక్రయించింది.
మహీంద్రా ఎక్స్యూవీ 400 ఈ అమ్మకాల జాబితాలో ఎనిమిదవ స్థానంలో ఉంది. ఈ కాలంలో మహీంద్రా XUV 400 కేవలం 86 యూనిట్ల SUVలను మాత్రమే విక్రయించింది, మొత్తం వార్షిక క్షీణత 91 శాతం. ఈ అమ్మకాల జాబితాలో మహీంద్రా మరాజో తొమ్మిదవ స్థానంలో ఉండగా. ఈ కాలంలో మహీంద్రా మరాజో కేవలం 8 యూనిట్ల SUVలను మాత్రమే విక్రయించింది, మొత్తం వార్షిక క్షీణత 475 శాతం. మనం కంపెనీ అన్ని మోడళ్ల గురించి మాట్లాడుకుంటే, ఈ కాలంలో మహీంద్రా మొత్తం 39,399 కొత్త కస్టమర్లను పొందింది.