Mahindra BE 6 Batman Edition: మహీంద్రా బ్యాటమాన్ ఎడిషన్.. కేవలం 135 సెకన్లలో ఫినిష్.. ఇది కదా క్రేజ్ అంటే..!
Mahindra BE 6 Batman Edition: మహీంద్రా కంపెనీ గురించి మనకి కొత్తగా చెప్పక్కర్లేదు, దేశీ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో టాటాకు గట్టి పోటీ ఇస్తూ తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన బ్రాండ్ ఇమేజ్ను క్రియేట్ చేసుకుంది.
Mahindra BE 6 Batman Edition: మహీంద్రా కంపెనీ గురించి మనకి కొత్తగా చెప్పక్కర్లేదు, దేశీ ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో టాటాకు గట్టి పోటీ ఇస్తూ తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైన బ్రాండ్ ఇమేజ్ను క్రియేట్ చేసుకుంది. రీసెంట్గా ఈ కంపెనీ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ (EV) పై ఫుల్ ఫోకస్ పెట్టింది. అందులో భాగంగానే గ్లోబల్ జైంట్స్ వార్నర్ బ్రదర్స్ డిస్కవరీతో చేతులు కలిపి సరికొత్త 'BE 6 బ్యాట్మ్యాన్ స్పెషల్ ఎడిషన్'ను మార్కెట్లోకి వదిలింది. హాలీవుడ్ సూపర్ హీరో బ్యాట్మ్యాన్ థీమ్తో వచ్చిన ఈ కారును చూస్తే ఎవరికైనా ఫస్ట్ లుక్లోనే మైండ్ బ్లాక్ అవ్వాల్సిందే. ఎందుకంటే ఇది కేవలం కారు మాత్రమే కాదు, ఒక ఎమోషన్ అని ఫ్యాన్స్ ఫిక్స్ అయిపోయారు.
ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ క్రేజ్ ఎలా ఉందంటే, బుకింగ్స్ ఓపెన్ చేసిన కేవలం 135 సెకన్లలోనే అంటే సుమారు రెండు నిమిషాల్లో 999 యూనిట్లు హాట్ కేకుల్లా అమ్ముడయ్యాయి. నిజానికి మహీంద్రా మొదట ఈ మోడల్ను కేవలం 300 యూనిట్లకు మాత్రమే పరిమితం చేయాలనుకుంది, కానీ జనాల నుంచి వచ్చిన విపరీతమైన డిమాండ్ చూసి దానిని 999కి పెంచింది. అయినా సరే నిమిషాల్లో బుకింగ్ విండో క్లోజ్ అవ్వడం చూస్తుంటే ఇండియన్ మార్కెట్లో మహీంద్రాకు ఉన్న క్రేజ్ ఏంటో స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది. ఈ రికార్డు బుకింగ్స్తో ఇండియన్ ఆటో ఇండస్ట్రీలోనే సరికొత్త హిస్టరీ క్రియేట్ అయింది.
మహీంద్రా కంపెనీ ఈ సక్సెస్పై ఫుల్ హ్యాపీగా ఉంది. తమ ఈవీ కార్లపై కస్టమర్లకు ఉన్న నమ్మకానికి ఈ బ్యాట్మ్యాన్ ఎడిషన్ ఒక నిదర్శనమని కంపెనీ ప్రతినిధులు గర్వంగా చెబుతున్నారు. కేవలం టెక్నాలజీ మాత్రమే కాకుండా, పాప్ కల్చర్ను కూడా మిక్స్ చేసి కార్లను తీసుకురావడం వల్ల యూత్ బాగా కనెక్ట్ అవుతున్నారని వారు భావిస్తున్నారు. ఇండియన్ మార్కెట్లో ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల జైత్రయాత్ర మొదలైందని, భవిష్యత్తులో ఇలాంటి మరెన్నో ఇన్నోవేటివ్ వెహికల్స్ తీసుకురావడానికి ఇది తమకు ఒక పెద్ద బూస్టప్ అని కంపెనీ స్పష్టం చేసింది.
ఇక ఈ కారు డెలివరీల విషయానికి వస్తే, సెప్టెంబర్ 20న అంటే 'ఇంటర్నేషనల్ బ్యాట్మ్యాన్ డే' సందర్భంగా గ్రాండ్గా డెలివరీలు ప్రారంభించనున్నారు. ఈ ప్రీమియం ఎడిషన్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధరను రూ.27.79 లక్షలుగా ఫిక్స్ చేశారు. మొత్తం మూడు వేరియంట్లలో అందుబాటులో ఉన్న ఈ కారు కోసం ఫ్యాన్స్ కళ్లు కాయలు కాచేలా ఎదురుచూస్తున్నారు. బ్యాట్మ్యాన్ సినిమాలోని డార్క్ నైట్ స్టైల్ను కళ్లకు కట్టినట్లు చూపించేలా ఈ కారు డిజైన్ ఉండబోతోంది. మహీంద్రా తీసుకున్న ఈ స్టెప్ నిజంగా మన దేశీ కార్ల స్థాయిని గ్లోబల్ లెవల్కి తీసుకెళ్లిందని చెప్పవచ్చు.
ఈ బ్యాట్మ్యాన్ ఎడిషన్లో 79kWh కెపాసిటీ ఉన్న పవర్ఫుల్ బ్యాటరీ ప్యాక్ను అమర్చారు. ఇది ఏకంగా 286 bhp పవర్ను, 380 Nm టార్క్ను జనరేట్ చేస్తుంది. ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే దాదాపు 500 నుండి 600 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణించవచ్చని కంపెనీ చెబుతోంది. చూడటానికి స్పోర్టీ లుక్తో, లోపల ప్రీమియం ఇంటీరియర్తో ఉండే ఈ కారు నడుపుతుంటే గోథమ్ సిటీలో బ్యాట్మ్యాన్ తన 'బ్యాట్మొబైల్' నడుపుతున్న ఫీలింగ్ కలుగుతుందనడంలో అతిశయోక్తి లేదు. మొత్తానికి మహీంద్రా తన స్టైల్తో మరోసారి కస్టమర్ల మనసు గెలుచుకుంది.