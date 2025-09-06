Mahindra: ఫుల్ డిమాండ్.. ఊహించని రికార్డ్ కొట్టిన మహీంద్రా.. 5 నెలల్లోనే..!
Mahindra: మహీంద్రా ఎలక్ట్రిక్ కార్లు ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని చేరుకున్నాయి. కంపెనీ ఫ్లాగ్షిప్ కార్లు, XEV 9e, BE 6 ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీలు. అవి విడుదలైన ఐదు నెలల్లోనే 20,000 అమ్మకాల మార్కును దాటాయి.
Mahindra: మహీంద్రా ఎలక్ట్రిక్ కార్లు ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని చేరుకున్నాయి. కంపెనీ ఫ్లాగ్షిప్ కార్లు, XEV 9e, BE 6 ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీలు. అవి విడుదలైన ఐదు నెలల్లోనే 20,000 అమ్మకాల మార్కును దాటాయి. ఈ విజయం వేగంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న భారతీయ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీ మార్కెట్లో మహీంద్రా బలమైన స్థానాన్ని నొక్కి చెబుతుంది. ఇది ఫీచర్-రిచ్, లాంగ్-రేంజ్ ఎలక్ట్రిక్ కార్ల కోసం భారతీయ వినియోగదారులలో పెరుగుతున్న డిమాండ్ను ప్రతిబింబిస్తుంది.
మహీంద్రా XEV 9e, BE 6 కార్ల డెలివరీలు మార్చి 2025లో ప్రారంభమయ్యాయి. వాస్తవానికి, బుకింగ్లను ప్రారంభించిన మొదటి రోజే మహీంద్రా 30,000 కంటే ఎక్కువ బుకింగ్లను అందుకుంది. మొదటి రోజే 3,000 కంటే ఎక్కువ కార్లు కస్టమర్లకు డెలివరీ చేసింది. వాటి అధునాతన డిజైన్, సమృద్ధిగా ఉన్న ఫీచర్లు, పోటీ ధరల కారణంగా ఈ మోడల్లు త్వరగా ప్రజాదరణ పొందాయి.
ఆగస్టు 2025 నాటికి, మొత్తం అమ్మకాలు 23,078 యూనిట్లకు చేరుకున్నాయి, ఇది ఇప్పటివరకు మహీంద్రా మొత్తం ఎస్యూవీ అమ్మకాలలో 6.5శాతం కంటే ఎక్కువ, భారతదేశంలో ఎలక్ట్రిక్ ప్యాసింజర్ వాహన విభాగంలో మహీంద్రా 17శాతం వాటాను సంగ్రహించడంలో సహాయపడింది. ఇది భారతదేశంలోనే కాకుండా అంతర్జాతీయంగా కూడా బ్రాండ్కు ప్రజాదరణను తెచ్చిపెట్టింది.రెండు ఎస్యూవీలు మహీంద్రా అధునాతన INGLO స్కేట్బోర్డ్ ఈవీ ప్లాట్ఫామ్పై తయారయ్యాయి.
XEV 9e మూడు డిజిటల్ స్క్రీన్లను కలిగి ఉన్న ప్రీమియం ఎస్యూవీ - కూపే అయితే, BE 6 ట్విన్ స్క్రీన్లతో మరింత సాంప్రదాయ ఎస్యూవీ వైఖరిని అందిస్తుంది. మొత్తంమీద, రెండు కార్లు డిజైన్లో స్పోర్టీ లుక్ను కలిగి ఉన్నాయి.రెండూ ఆధునిక లక్షణాలతో వస్తాయి, ముఖ్యంగా పనోరమిక్ సన్రూఫ్, లెథరెట్ ఇంటీరియర్, హై-ఎండ్ 16-స్పీకర్ ఆడియో సిస్టమ్, లెవల్ 2+ ADAS, 360-డిగ్రీ కెమెరా, ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్, అడాప్టివ్ సస్పెన్షన్, వైర్లెస్ ఆపిల్ కార్ప్లే, ఆండ్రాయిడ్ ఆటో సపోర్ట్.