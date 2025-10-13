  • Menu
ల్యాండ్ రోవర్ తన అత్యంత శక్తివంతమైన ఆఫ్-రోడ్ ఎస్‌యూవీలలో ఒకటైన డిఫెండర్ 110 ట్రోఫీ ఎడిషన్‌ను భారత్‌లో విడుదల చేసింది.

Land Rover Defender 110 Trophy Edition: ల్యాండ్ రోవర్ తన అత్యంత శక్తివంతమైన ఆఫ్-రోడ్ ఎస్‌యూవీలలో ఒకటైన డిఫెండర్ 110 ట్రోఫీ ఎడిషన్‌ను భారత్‌లో విడుదల చేసింది. ఈ స్పెషల్ ఎడిషన్ ధర రూ.1.30 కోట్లు (ఎక్స్-షోరూమ్). క్లాసిక్ డిఫెండర్ లుక్ , ఆఫ్-రోడింగ్‌ను ఆస్వాదించే వారి కోసం కంపెనీ దీనిని ప్రత్యేకంగా రూపొందించింది.

ట్రోఫీ ఎడిషన్ 3.0-లీటర్ ఇన్‌లైన్-సిక్స్ ట్విన్-టర్బో డీజిల్ ఇంజిన్‌ ఉంది. ఈ ఇంజిన్ 350 హార్స్‌పవర్, 700 ఎన్ఎమ్ టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ 8-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్‌మిషన్, ఫోర్-వీల్ డ్రైవ్ సిస్టమ్‌తో ఉంటుంది. ఈ ఎస్‌యూవీ కేవలం 6.4 సెకన్లలో 0 నుండి 100 కిమీ/గం వరకు వేగాన్ని అందుకోగలదు. టాప్ స్పీడ్ గంటకు 191 కిమీ ఉంటుందని కంపెనీ పేర్కొంది.

ఈ ఎడిషన్ హుడ్, సి-పిల్లర్, వెనుక ప్యానెల్‌పై డ్యూయల్-టోన్ బాహ్య, ట్రోఫీ-రేంజ్ డెకాల్స్‌ ఉంటాయి. ఈ ప్రత్యేక లక్షణాలు కారును ఇతర వేరియంట్‌ల నుండి వేరు చేస్తాయి. అదనంగా, ట్రోఫీ ఎడిషన్‌లో 20-అంగుళాల గ్లాస్ బ్లాక్ వీల్స్, అన్ని భూభాగాలపై అద్భుతమైన పట్టును అందించే ఆల్-టెర్రైన్ టైర్లు ఉన్నాయి.

ఆఫ్-రోడింగ్ సామర్థ్యాలను మెరుగుపరచడానికి అనేక అడ్వెంచర్ ఫీచర్లు కొత్తగా అందించారు. కస్టమైజ్డ్ ఫీచర్లలో బ్లాక్ రూఫ్ లాడర్, సైడ్-మౌంటెడ్ క్యారియర్, క్లాసిక్ వెనుక మడ్ ఫ్లాప్‌లు, ప్రొటక్ట్ డిజైన్ కష్టతరమైన భూభాగాల సజావుగా ప్రయాణాన్ని నిర్ధారిస్తాయి.

కంపెనీ క్లాసిక్ డిజైన్‌ను నిలుపుకుంది. క్యాబిన్‌కు కొన్ని ఆధునిక మెరుగులు జోడించింది. ఇందులో ఎబోనీ విండ్సర్ లెదర్ అప్హోల్స్టరీ, ఇల్యూమినేటెడ్ ట్రెడ్ ప్లేట్‌లు ఉన్నాయి. కారు క్రాస్-బార్ బీమ్ బయట రంగుకు సరిపోలుతుంది, లోపలికి మరింత ప్రీమియం రూపాన్ని ఇస్తుంది. డ్రైవ్‌ట్రెయిన్, సస్పెన్షన్ సెటప్ మారదు, ఎస్‌యూవీ ఆఫ్-రోడ్ సామర్థ్యాన్ని కొనసాగిస్తుంది.

ట్రోఫీ ఎడిషన్ ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఉంది. ఒంటె ట్రోఫీ 1980 నుండి 2000 వరకు ఏటా జరిగే ప్రసిద్ధ ఆఫ్-రోడింగ్ పోటీ. రేంజ్ రోవర్, డిఫెండర్, డిస్కవరీ వంటి ల్యాండ్ రోవర్ వాహనాలు ఈ పోటీలో పోటీపడ్డాయి. ఈ ప్రత్యేక ఎడిషన్, డిజైన్, కలర్ స్కీమ్ ఆ పోటీ నుండి ప్రేరణ పొందింది. డిఫెండర్ 110 ట్రోఫీ ఎడిషన్ అడ్వెంచర్, లగ్జరీని మిళితం చేస్తాయి. దాని శక్తివంతమైన పనితీరు, క్లాసిక్ లుక్స్, ఆఫ్-రోడ్ ఫీచర్లు దీనిని దాని వర్గంలో ఒక ప్రత్యేకమైన వాహనంగా చేస్తాయి.

