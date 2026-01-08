KTM RC 160 Launched in India! మార్కెట్లోకి KTM RC 160.. యమహా R15కు ఇక చుక్కలే!
కేటీఎం నుంచి అదిరిపోయే స్పోర్ట్స్ బైక్ RC 160 లాంచ్ అయింది. రూ. 1.85 లక్షల ధర, 164.2cc పవర్ఫుల్ ఇంజిన్ మరియు అదిరిపోయే రేసింగ్ లుక్స్తో వచ్చిన ఈ బైక్ యమహా R15కు గట్టి పోటీనిస్తోంది. పూర్తి వివరాలు, ఫీచర్లు ఇక్కడ చూడండి.
కేటీఎం (KTM) తన సరికొత్త స్పోర్ట్స్ బైక్ **'RC 160'**ని భారత మార్కెట్లో గ్రాండ్గా లాంచ్ చేసింది. కేవలం రూ. 1.85 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) ప్రారంభ ధరతో విడుదలైన ఈ బైక్, అదిరిపోయే లుక్స్ మరియు పవర్ఫుల్ పర్ఫార్మెన్స్తో యమహా R15 వంటి దిగ్గజ బైక్లకు గట్టి పోటీనిచ్చేందుకు సిద్ధమైంది.
హైలైట్స్:
ఇంజిన్: 164.2cc, లిక్విడ్ కూల్డ్.
ధర: రూ. 1.85 లక్షలు (ఢిల్లీ ఎక్స్-షోరూమ్).
ప్రధాన ఫీచర్: సూపర్ మోటో ABS మరియు స్లిప్పర్ క్లచ్.
పవర్ ప్యాక్డ్ పర్ఫార్మెన్స్
కేటీఎం బైక్ అంటేనే వేగానికి మారుపేరు. ఆ నమ్మకాన్ని నిలబెడుతూ RC 160లో అత్యంత శక్తివంతమైన ఇంజిన్ను అమర్చారు.
పవర్ & టార్క్: ఇది 18.74 bhp పవర్ను, 15.5 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.
గేర్ బాక్స్: 6-స్పీడ్ గేర్ బాక్స్తో పాటు అసిస్ట్ అండ్ స్లిప్పర్ క్లచ్ సౌకర్యం ఉంది.
టాప్ స్పీడ్: గంటకు 118 కిలోమీటర్ల వేగంతో దూసుకెళ్లగలదు. దీని రెడ్లైన్ లిమిట్ 10,200 rpm వరకు ఉండటం విశేషం.
డిజైన్.. అచ్చం రేసింగ్ బైక్లాగే!
పెద్ద ఆర్సీ బైక్ల తరహాలోనే ఇది కూడా అగ్రెసివ్ ఫ్రంట్ లుక్, ఫుల్ ఫెయిరింగ్ డిజైన్తో వస్తుంది. దీని 'రైడింగ్ పోశ్చర్' పూర్తిగా ట్రాక్ రేసింగ్ అనుభూతిని ఇచ్చేలా రూపొందించారు. గాలిని చీల్చుకుంటూ వెళ్లేలా ఉండే ఈ ఏరోడైనమిక్ డిజైన్ యువతను తెగ ఆకట్టుకుంటోంది.
భద్రత మరియు హార్డ్వేర్
వేగంతో పాటు భద్రతకు కూడా కేటీఎం ప్రాధాన్యత ఇచ్చింది:
- బ్రేకింగ్: ముందు వైపు 320 మిమీ, వెనుక 230 మిమీ భారీ డిస్క్ బ్రేక్స్.
- ABS: డ్యూయల్ ఛానల్ ఏబీఎస్తో పాటు 'సూపర్మోటో ఏబీఎస్' మోడ్ ఇచ్చారు. దీని ద్వారా మీరు వెనుక చక్రం ఏబీఎస్ను ఆఫ్ చేసి స్టంట్స్ కూడా చేయవచ్చు.
- సస్పెన్షన్: ముందు వైపు 37 మిమీ USD (Upside Down) ఫోర్క్స్, వెనుక మోనోషాక్ సస్పెన్షన్ ఉన్నాయి.
ముఖ్యమైన ఫీచర్లు ఒక్కచూపులో:
నిపుణుల అభిప్రాయం: "తక్కువ బడ్జెట్లో ప్రీమియం స్పోర్ట్స్ బైక్ అనుభూతిని పొందాలనుకునే కాలేజీ విద్యార్థులకు మరియు కొత్త రైడర్లకు KTM RC 160 ఒక బెస్ట్ ఛాయిస్."