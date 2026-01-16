KTM Layoffs బజాజ్ షాక్: ఒకేసారి 500 మంది ఇంటికి! కారణం ఏంటంటే..?
బజాజ్ మొబిలిటీ కీలక నిర్ణయం.. KTM సంస్థలో 500 మంది ఉద్యోగుల తొలగింపు! వైట్ కాలర్ మరియు మేనేజ్మెంట్ ఉద్యోగులపై ప్రభావం. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
ఆటోమొబైల్ రంగంలో ప్రకంపనలు మొదలయ్యాయి. ప్రముఖ ప్రీమియం బైక్ బ్రాండ్ కేటీఎమ్ (KTM) తన సిబ్బంది సంఖ్యను భారీగా తగ్గించుకోవాలని నిర్ణయించుకుంది. ఖర్చులను తగ్గించుకోవడమే లక్ష్యంగా మాతృ సంస్థ బజాజ్ మొబిలిటీ ఏజీ (Bajaj Mobility AG) ఈ కఠిన నిర్ణయం తీసుకుంది.
500 మందికి ఉద్వాసన:
గ్లోబల్ రైట్సైజింగ్ ప్రోగ్రామ్లో భాగంగా సుమారు 500 మంది ఉద్యోగులను తొలగిస్తున్నట్లు కంపెనీ అధికారికంగా ప్రకటించింది. 2025లో చేపట్టిన సంస్థాగత పునర్నిర్మాణ ప్రక్రియ ముగియడంతో, తదుపరి వ్యూహంలో భాగంగా ఈ 'లేఆఫ్స్' (Layoffs) ప్రక్రియను చేపట్టింది.
ఎవరిపై ప్రభావం?
ఈ ఉద్యోగ కోతలు ప్రధానంగా కార్యాలయ సిబ్బందిపై పడనున్నాయి:
వైట్ కాలర్ ఉద్యోగులు: ఆఫీస్ మేనేజ్మెంట్లో పని చేసేవారు.
మధ్య స్థాయి మేనేజ్మెంట్: సంస్థలోని మిడ్-లెవల్ అధికారులపై ఈ ప్రభావం తీవ్రంగా ఉండనుంది.
గత ఏడాది చివరి నాటికి KTMలో 3,794 మంది ఉద్యోగులు ఉండగా, తాజా నిర్ణయంతో కంపెనీ తన మొత్తం శ్రామిక శక్తిలో దాదాపు 13 శాతం తగ్గించుకుంటోంది.
ఎందుకు ఈ కఠిన నిర్ణయం?
దీర్ఘకాలికంగా మార్కెట్లో పోటీని తట్టుకుని నిలబడాలంటే ఈ మార్పులు తప్పవని కంపెనీ పేర్కొంది.
వ్యయ నియంత్రణ: పెరుగుతున్న నిర్వహణ ఖర్చులను తగ్గించుకోవడం.
నిర్మాణ మార్పు: మేనేజ్మెంట్ నెట్వర్క్ను అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పునర్వ్యవస్థీకరించడం.
ప్రాజెక్ట్ పరిమితులు: కొన్ని ప్రాజెక్టులను పక్కనపెట్టి, లాభదాయకమైన వాటిపైనే దృష్టి సారించడం.
బజాజ్ పట్టు బిగించింది:
గతంలో పియరర్ మొబిలిటీ (PIERER Mobility AG) గా ఉన్న ఈ సంస్థ పేరును బజాజ్ మొబిలిటీ ఏజీగా మార్చారు. ఆస్ట్రియా కేంద్రంగా పనిచేసే ఈ సంస్థ KTMతో పాటు హస్క్వర్నా, గ్యాస్గ్యాస్ వంటి బ్రాండ్లకు మాతృ సంస్థ. గత ఏడాది నవంబర్లో బజాజ్ ఆటో ఈ సంస్థలో మెజారిటీ వాటాను దక్కించుకుంది. ఇప్పుడు యజమాని హోదాలో బజాజ్ ఈ వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలు తీసుకుంటోంది.
ముగింపు: ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆటోమొబైల్ మార్కెట్ పరిస్థితులు మారుతున్న నేపథ్యంలో, లాభాలను కాపాడుకోవడానికి బజాజ్ వేసిన ఈ అడుగు అటు ఉద్యోగుల్లో ఆందోళన కలిగిస్తున్నప్పటికీ, కంపెనీ ఆర్థిక భవిష్యత్తుకు ఇది అవసరమని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.