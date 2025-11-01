  • Menu
Kia Sonet: కియా సోనెట్.. సెల్టోస్, కారెన్స్‌లను గట్టి షాక్.. నంబర్ వన్‌గా నిలిచింది..!

Highlights

Kia Sonet: కియా ఇండియా అక్టోబర్ అమ్మకాల డేటా విడుదలైంది. కంపెనీ భారత మార్కెట్లో మొత్తం ఐదు మోడళ్లను విక్రయిస్తోంది. గత నెలలో జాబితాలో అగ్రస్థానంలో నిలిచిన కారు సోనెట్ SUV.

Kia Sonet: కియా ఇండియా అక్టోబర్ అమ్మకాల డేటా విడుదలైంది. కంపెనీ భారత మార్కెట్లో మొత్తం ఐదు మోడళ్లను విక్రయిస్తోంది. గత నెలలో జాబితాలో అగ్రస్థానంలో నిలిచిన కారు సోనెట్ SUV. ఈ కాంపాక్ట్ SUV కియా ప్రసిద్ధ సెల్టోస్ మరియు కారెన్స్ కంటే వెనుకబడి ఉంది. అక్టోబర్‌లో కంపెనీ మొత్తం 29,556 కార్లను విక్రయించింది, వాటిలో 12,745 యూనిట్ల సోనెట్ ఉన్నాయి. కారెన్స్ క్లావిస్ (EV తో) 8,779 యూనిట్లు మరియు సెల్టోస్ 7,130 యూనిట్లు అమ్ముడయ్యాయి. సోనెట్ ఇప్పుడు రూ.730,137 ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధరను కలిగి ఉంది.

కియా సోనెట్ డీజిల్ 1.5 కొత్త ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు

కొత్త GST తర్వాత కియా సోనెట్ డీజిల్ 1.5 యొక్క ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు 11.67శాతం తగ్గాయి. దీని ఫలితంగా కనిష్ట ధర రూ.1,01,491 తగ్గింపు , గరిష్ట ధర రూ.1,64,471 తగ్గింపు జరిగింది. ఈ ఇంజిన్ వేరియంట్ ప్రారంభ ధర ఇప్పుడు రూ.8,98,409. ఈ ఇంజిన్ ఎంపిక మొత్తం 8 వేరియంట్‌లను అందిస్తుంది.

కియా సోనెట్ పెట్రోల్ 1.0 కొత్త ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు రూ.86,722 తగ్గింపు, గరిష్ట ధర రూ.1,34,686 తగ్గింపు జరిగింది. ఈ ఇంజిన్ ఎంపిక ఇప్పుడు రూ.8,79,178 ప్రారంభ ధరను అందిస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ ఎంపిక మొత్తం 9 వేరియంట్‌లను అందిస్తుంది.

కియా సోనెట్ పెట్రోల్ 5MT 1.2 కొత్త ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు

కొత్త GST తర్వాత కియా సోనెట్ పెట్రోల్ 5MT 1.2 9.55శాతం పన్ను తగ్గింపును పొందింది. దీని ఫలితంగా రూ.69,763 కనీస ధర తగ్గింపు, రూ.94,626 గరిష్ట ధర తగ్గింపు జరిగింది. ఈ ఇంజిన్ వేరియంట్ ప్రారంభ ధర ఇప్పుడు రూ.730,137. ఈ ఇంజిన్ ఎంపిక మొత్తం 6 వేరియంట్‌లను అందిస్తుంది.

కియా సోనెట్ ఫీచర్లు

సోనెట్ మూడు ఇంజిన్ ఎంపికలలో అందుబాటులో ఉంది: 1.0-లీటర్ టర్బోచార్జ్డ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్, ఇది 120 bhp గరిష్ట శక్తిని, 172 Nm గరిష్ట టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. రెండవ ఇంజిన్ 1.2-లీటర్ నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజిన్, ఇది 83 bhp గరిష్ట శక్తిని, 115 Nm గరిష్ట టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. మూడవ ఎంపిక 1.5-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్, ఇది గరిష్టంగా 116 bhp శక్తిని, 250 Nm గరిష్ట టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది.

భద్రత కోసం, సోనెట్ ఆరు ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్, మరియు వెనుక పార్కింగ్ సెన్సార్లు, టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్, 360-డిగ్రీ కెమెరా వంటి లక్షణాలను కలిగి ఉంది. కస్టమర్లు లెవల్-1 అడ్వాన్స్‌డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్ కూడా పొందుతారు. దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధరలు రూ.8 లక్షల నుండి రూ.15.70 లక్షల వరకు ఉంటాయి.

