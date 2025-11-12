  • Menu
New Generation Kia Seltos: కొత్తగా కియా ఎస్‌యూవీ.. భారత్‌లోకి ఎప్పుడంటే..?

New Generation Kia Seltos: ఆటోమేకర్ కియా అనేక విభాగాలలో వాహనాలను విక్రయిస్తుంది. తయారీదారు కియా సెల్టోస్‌ను మిడ్-సైజ్ ఎస్‌‌యూవీగా కూడా విక్రయిస్తుంది. మీడియా నివేదికల ప్రకారం, ఈ ఎస్‌యూవీ కొత్త తరం త్వరలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రవేశపెట్టబడుతుంది. ఇందులో ఏ మార్పులు ఉండచ్చు. మీడియా నివేదికల ప్రకారం, కియా కొత్త తరం కియా సెల్టోస్‌ను పరిచయం చేయడానికి సన్నాహాలు చేస్తోంది. ఈ SUV వచ్చే నెలలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆవిష్కరించబడుతుంది. ఇది డిసెంబర్ 10న కొరియాలో జరిగే కార్యక్రమంలో ఆవిష్కరించబడుతుంది.

ప్రస్తుతం, ఎస్‌యూవీ మొదటి తరం భారతదేశంతో సహా ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక దేశాలలో అమ్మకానికి అందుబాటులో ఉంది. అయితే, కొత్త తరం అనేక మార్పులను కలిగి ఉంటుంది. బాహ్య భాగంలో కూడా పెద్ద మార్పులు వస్తాయి, ఇది కొత్త ఎస్‌యూవీ లాగా కనిపిస్తుంది. ఇది నిలువు LED DRLలు, కొత్త ఫ్రంట్ గ్రిల్, కొత్త బంపర్, ఫాగ్ ల్యాంప్‌లను కలిగి ఉంటుంది. లోపలి భాగంలో కూడా అనేక మార్పులు వస్తాయి. ప్రస్తుత తరం కంటే ఎక్కువ ఫీచర్లతో అందించబడవచ్చు.

కొత్త కియా సెల్టోస్‌లో ఆరు ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, ఎలక్ట్రానిక్ స్టెబిలిటీ కంట్రోల్, ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్, 360-డిగ్రీ కెమెరా, లెవల్ 2 ADAS సిస్టమ్ ఉంటాయి. ప్రస్తుత మోడల్ త్రీ-స్టార్ NCAP రేటింగ్ కొత్త తరంలో ఐదు నక్షత్రాలకు అప్‌గ్రేడ్ చేయబడుతుందని భావిస్తున్నారు. సెల్టోస్ మూడు ఇంజిన్ ఎంపికలను అందిస్తూనే ఉంటుంది: 1.5-లీటర్ NA పెట్రోల్, 1.5-లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ , 1.5-లీటర్ డీజిల్. గేర్‌బాక్స్ ఎంపికలలో 6-స్పీడ్ మాన్యువల్, 6-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్, 6-స్పీడ్ iMT, CVT, 7-స్పీడ్ డ్యూయల్-క్లచ్ ఆటోమేటిక్ ఉంటాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా హైబ్రిడ్ వెర్షన్‌ను ప్రవేశపెట్టడం గురించి కూడా చర్చ జరుగుతోంది.

కియా మిడ్-సైజ్ ఎస్‌యూవీ విభాగంలో సెల్టోస్‌ను అందిస్తోంది. ఈ విభాగంలో, ఇది మారుతి సుజుకి గ్రాండ్ విటారా, మారుతి సుజుకి విక్టోరిస్, హ్యుందాయ్ క్రెటా, టయోటా అర్బన్ క్రూయిజర్ హైరైడర్, హోండా ఎలివేట్, స్కోడా కుషాక్, వోక్స్‌వ్యాగన్ టైగన్ వంటి SUV లతో నేరుగా పోటీపడుతుంది.

