Kia EV Sales: కష్టాల్లో కియా.. జూలై 2025లో సేల్స్ జీరో.. ఎందుకంటే..?

Kia EV Sales: భారతీయ కస్టమర్లలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ల అమ్మకాలు క్రమంగా పెరుగుతున్నాయి. అయితే, జూలై 2025లో, కియా రెండు ప్రీమియం ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీలు EV6, EV9 మార్కెట్లో ఒక్క కస్టమర్‌ను కూడా కనుగొనలేకపోయాయి. ఆశ్చర్యకరంగా, EV6 భారతదేశంలో ప్రారంభించినప్పటి నుండి స్టైలిష్, అధిక-పనితీరు గల ఈవీగా ప్రసిద్ధి చెందింది. అయితే కేవలం ఒక సంవత్సరం క్రితం అంటే జూలై 2024లో, 22 మంది EV6ని కొనుగోలు చేశారు. అదే సమయంలో EV9 కంపెనీ ఫ్లాగ్‌షిప్ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీ. ఈ కార్ల ఫీచర్లు, రేంజ్, ధర గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

కియా EV6 77.4కిలోవాట్ బ్యాటరీ ప్యాక్‌ను పొందుతుంది, ఇది ఒకే ఛార్జ్‌లో దాదాపు 663 కి.మీ (ARAI) పరిధిని ఇస్తుంది. ఈవీ కేవలం 5.2 సెకన్లలో 0 నుండి 100 కి.మీ. వరకు వేగవంతమవుతుంది. ఫీచర్ల గురించి చెప్పాలంటే, ఇందులో పనోరమిక్ కర్వ్డ్ డిస్‌ప్లే, డ్యూయల్ 12.3-అంగుళాల స్క్రీన్, 14-స్పీకర్ మెరిడియన్ సౌండ్ సిస్టమ్, వెంటిలేటెడ్ సీట్లు, ADAS లెవల్-2 వంటి సేఫ్టీ ఫీచర్లు ఉన్నాయి. మార్కెట్లో కియా EV6 ఎక్స్-షోరూమ్ ధర దాదాపు రూ. 65 లక్షల నుండి ప్రారంభమవుతుంది.

మరోవైపు, కియా EV9 అనేది 99.8కిలోవాట్ బ్యాటరీ ప్యాక్‌తో కూడిన పెద్ద 7-సీట్ల ఎలక్ట్రిక్ ఎస్‌యూవీ. ఇది దాదాపు 541 కి.మీ. పరిధిని అందిస్తుంది. దీని డిజైన్ ఫ్లష్ డోర్ హ్యాండిల్స్, LED లైట్ సిగ్నేచర్, ప్రీమియం క్యాబిన్‌తో ఫ్యూచరిస్టిక్‌గా ఉంటుంది. 3-వరుస సీటింగ్, డ్యూయల్ టచ్‌స్క్రీన్ సెటప్, పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, 360-డిగ్రీ కెమెరా, అధునాతన డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్ వంటి ఫీచర్లు ఉన్నాయి. కియా EV9 ఎక్స్-షోరూమ్ ధర దాదాపు రూ. 1.30 కోట్లు.

ఇంత ప్రీమియం ధర, పరిమిత ఛార్జింగ్ మౌలిక సదుపాయాల కారణంగా, ఈ వాహనాల అమ్మకాలు ప్రభావితం కావచ్చని ఆటో నిపుణులు అంటున్నారు. అలాగే, ఈ విభాగంలో ఇప్పుడు అనేక కొత్త, చౌకైన ఎలక్ట్రిక్ ఎంపికలు అందుబాటులో ఉన్నాయి, ఇవి కస్టమర్లకు డబ్బుకు తగిన విలువను అందిస్తాయి. అయితే, EV6 పై ప్రస్తుతం రూ. 10 లక్షల వరకు తగ్గింపు అందుబాటులో ఉంది. అదే సమయంలో, EV9 కి ప్రస్తుతం ఆఫర్ లేదు.

