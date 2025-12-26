  • Menu
Versys 650 Super Launch: కవాసకి 2026 మోడల్ భారతదేశంలో వచ్చేసింది, ₹8.63L నుంచి స్టార్ట్, ఈ ఫీచర్లు మిస్ చేయకండి!
Highlights

కవాసకి తన 2026 వెర్సిస్ 650 మోడల్‌ను భారతదేశంలో ₹8.63 లక్షల ధరకు విడుదల చేసింది. ఈ అడ్వెంచర్ టూరర్ ధర, కొత్త రంగు, ఫీచర్లు, ఇంజిన్ స్పెసిఫికేషన్లు మరియు కొత్తగా ఏముంది అనే వివరాలను ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

కవాసకి ఇండియా తన 2026 బైక్ లైనప్‌ను అప్‌డేట్ చేస్తూ, సరికొత్త వెర్సిస్ 650 (Versys 650) బైక్‌ను విడుదల చేసింది. దీని ధర ₹8.63 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్) గా నిర్ణయించబడింది. మునుపటి మోడల్‌తో పోలిస్తే దీని ధర ₹15,000 పెరిగింది, అయితే ఈ మిడిల్‌వెయిట్ అడ్వెంచర్ టూరర్‌లో కొన్ని ఆకర్షణీయమైన మార్పులు చేశారు.

అంతర్జాతీయ మోడల్ తరహాలోనే, 2026 కవాసకి వెర్సిస్ 650 ప్రధానంగా సౌందర్యపరమైన మార్పులను పొందింది. మెకానికల్ పరంగా ఎంతో నమ్మకమైన ఈ బైక్, ఇప్పుడు సరికొత్త 'బ్యాటిల్‌షిప్ గ్రే' పెయింట్ మరియు లైమ్ గ్రీన్ ట్రైబల్ స్ట్రిప్స్‌తో సరికొత్త రూపాన్ని సంతరించుకుంది. ఈ టాప్-ఎండ్ మోడల్‌తో పాటు, విజన్ గ్రీన్, ఎబోనీ లేదా క్యాండీ ప్లాస్మా బ్లూ వంటి రంగులలో లభించే MY25 మోడల్ కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది.

డిజైన్ మరియు ఫీచర్లు:

డిజైన్ పరంగా, వెర్సిస్ 650 తన ట్రేడ్‌మార్క్ అడ్వెంచర్-టూరర్ లుక్‌ను కొనసాగిస్తోంది. పొడవైన బీక్-స్టైల్ ఫ్రంట్, ట్విన్ LED హెడ్‌ల్యాంప్స్ మరియు సుదీర్ఘ ప్రయాణాల్లో సౌకర్యాన్ని ఇచ్చే సర్దుబాటు చేయగల విండ్‌స్క్రీన్ ఇందులో ఉన్నాయి.

  • డిస్‌ప్లే: స్మార్ట్‌ఫోన్ కనెక్టివిటీకి మద్దతు ఇచ్చే 4.3-అంగుళాల TFT మల్టీ-కలర్ డిస్‌ప్లే.
  • ఎలక్ట్రానిక్ ఎయిడ్స్: కవాసకి ట్రాక్షన్ కంట్రోల్ (KTRC), ఎకనామిక్ రైడింగ్ ఇండికేటర్ మరియు డ్యూయల్-ఛానల్ ABS వంటి ఫీచర్లు సిటీ రోడ్లపై మరియు కఠినమైన దారుల్లో సురక్షితమైన ప్రయాణాన్ని అందిస్తాయి.

ఇంజిన్ మరియు పనితీరు:

ఇందులో శక్తివంతమైన 649-cc ప్యారలల్-ట్విన్ ఇంజిన్ ఉంది. ఇది 8,500 rpm వద్ద 67 hp శక్తిని మరియు 7,000 rpm వద్ద 61 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. 6-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్‌బాక్స్‌తో అనుసంధానించబడిన ఈ ఇంజిన్, సుదీర్ఘ ప్రయాణాలకు మరియు సిటీ ట్రాఫిక్‌కు ఎంతో అనువుగా ఉంటుంది.

నిర్మాణం మరియు బ్రేకింగ్:

ట్యూబ్యులర్ డైమండ్ స్టీల్ ఫ్రేమ్‌పై నిర్మించబడిన ఈ బైక్‌కు ముందు భాగంలో అడ్జస్టబుల్ USD ఫోర్క్స్, వెనుక భాగంలో మోనో-షాక్ సస్పెన్షన్ ఉన్నాయి. బ్రేకింగ్ కోసం ముందు వైపు డ్యూయల్ 300 mm డిస్క్‌లు మరియు వెనుక వైపు 250 mm డిస్క్ అమర్చారు.

కొలతలు:

ఈ బైక్ 1,415 mm వీల్‌బేస్, 170 mm గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ మరియు 845 mm సీట్ హైట్ కలిగి ఉంది. దీని బరువు 220 కేజీలు. సుదీర్ఘ ప్రయాణాల కోసం ఇందులో 21 లీటర్ల భారీ ఫ్యూయల్ ట్యాంక్‌ను అందించారు.

మంచి పనితీరుతో పాటు ఆకర్షణీయమైన రూపాన్ని కోరుకునే రైడర్ల కోసం 2026 కవాసకి వెర్సిస్ 650 ఒక అద్భుతమైన ఎంపికగా నిలుస్తుంది.

