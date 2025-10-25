  • Menu
Kawasaki KLE 500: కొత్త అడ్వెంచర్ బైక్.. రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్‌కి గట్టి పోటీ..!

Kawasaki KLE 500: భారతదేశంలో మిడ్-కెపాసిటీ అడ్వెంచర్ బైక్ విభాగం ఇప్పుడు చాలా పోటీగా మారుతోంది. రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్, ట్రయంఫ్, కెటిఎమ్ వంటి బ్రాండ్‌ల తర్వాత, ఇప్పుడు కావాసాకి కూడా ఈ రేసులో చేరబోతోంది.

Kawasaki KLE 500: భారతదేశంలో మిడ్-కెపాసిటీ అడ్వెంచర్ బైక్ విభాగం ఇప్పుడు చాలా పోటీగా మారుతోంది. రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్, ట్రయంఫ్, కెటిఎమ్ వంటి బ్రాండ్‌ల తర్వాత, ఇప్పుడు కావాసాకి కూడా ఈ రేసులో చేరబోతోంది. కొత్త కావాసాకి KLE 500 అడ్వెంచర్ బైక్ అక్టోబర్ 25, 2025 న భారతదేశంలో విడుదల చేయబోతున్నట్టు కంపెనీ ధృవీకరించింది. KLE 500 డిజైన్, DNA పాత 90ల KLE మోడల్ నుంచి ప్రేరణ పొందింది, ఇది ఒకప్పుడు బలమైన, ఆఫ్-రోడ్ స్నేహపూర్వక బైక్‌గా ప్రసిద్ధి చెందింది.

కొత్త KLE 500 అడ్వెంచర్ రైడింగ్ కోసం అవసరమైన అన్ని అంశాలను కలిగి ఉంది. బైక్‌లో 21-అంగుళాల ఫ్రంట్, 17-అంగుళాల రియర్ స్పోక్ వీల్స్, లాంగ్-ట్రావెల్ సస్పెన్షన్, స్ప్లిట్ సీట్లు ఉన్నాయి, ఇవి రైడర్, పిలియన్ ఇద్దరికీ సౌకర్యాన్ని అందిస్తాయి. ముందు భాగంలో ట్విన్ LED హెడ్‌లైట్‌లు, పొడవైన విండ్‌స్క్రీన్, నకిల్ గార్డ్‌లు ఉన్నాయి, ఇవి అడ్వెంచర్ టూరింగ్ రూపాన్ని ఇస్తాయి. బైక్‌లో కొత్త స్టీల్ ట్యూబులర్ ఫ్రేమ్ ఉపయోగించారు. ఇది ప్రత్యేకంగా ఆఫ్-రోడింగ్ కోసం ట్యూన్ చేసింది. సైడ్‌లో లో-స్లంగ్ ఎగ్జాస్ట్ బైక్‌కు దూకుడు, స్పోర్టీ రూపాన్ని ఇస్తుంది.

కొత్త కావాసాకి KLE 500 అదే 451cc సమాంతర-ట్విన్ ఇంజిన్‌ను కలిగి ఉంటుంది, ఇది కంపెనీ ఎలిమినేటర్ 500, నింజా 500లో అందిస్తున్నారు. ఈ ఇంజిన్ దాదాపు 45 hp పవర్‌ని, 46.2 Nm టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీనితోపాటు 6-స్పీడ్ గేర్‌బాక్స్ ఉంది, ఇది సాఫీగా గేర్ షిఫ్టింగ్, హైవేపై సౌకర్యవంతమైన రైడింగ్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. ఈ ఇంజిన్ ఇంధన సామర్థ్యం, పనితీరు రెండింటిలోనూ సమతుల్యతను కాపాడుతుంది.

ఆఫ్-రోడింగ్ కోసం బలమైన సస్పెన్షన్ , నమ్మదగిన బ్రేకింగ్ చాలా అవసరం. KLE 500 ముందు భాగంలో USD ఫోర్క్‌లు ,రెండు చక్రాలపై డిస్క్ బ్రేక్‌లను కలిగి ఉంది. ముందు చక్రంలో నిస్సిన్ కాలిపర్‌తో సింగిల్ డిస్క్, వెనుక భాగంలో డ్యూయల్ పిస్టన్ సెటప్ ఉండవచ్చు. పొడవైన ట్రావెల్ సస్పెన్షన్, సరైన ఫ్రేమ్ కారణంగా, బైక్ ఎగుడుదిగుడు రోడ్లపై కూడా స్థిరంగా ఉంటుంది. కావాసాకి ప్రకారం, బైక్ చట్రం ఆఫ్-రోడ్, హైవే రెండింటికీ ంచి పనితీరును అందిస్తుంది.

KLE 500 నేరుగా రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ హిమాలయన్ 450తో పోటీపడుతుంది, ఇది ప్రస్తుతం 450cc అడ్వెంచర్ విభాగంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన బైక్. దీనితోపాటు ట్రయంఫ్ స్క్రాంబ్లర్ 400X, KTM అడ్వెంచర్ X 390, అడ్వెంచర్ 390 కూడా ఈ పరిధిలో ఉన్నాయి. అయితే KLE 500 దాని ట్విన్-సిలిండర్ ఇంజిన్, మెరుగైన ఆఫ్-రోడ్ సామర్థ్యాలు, ప్రీమియం బిల్డ్ క్వాలిటీ కారణంగా వీటన్నింటి నుంచి ప్రత్యేక గుర్తింపును పొందుతుంది. భవిష్యత్తులో ఈ విభాగంలో BMW F450 GS, నార్టన్ 700 అడ్వెంచర్, రాయల్ ఎన్‌ఫీల్డ్ హిమాలయన్ 750 వంటి బైక్‌లు రావడంతో పోటీ మరింత ఆసక్తికరంగా మారనుంది.

