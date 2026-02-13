Kawasaki: బైక్ లవర్స్కు క్రేజీ అప్డేట్.. కవాసకీ నింజా బైక్స్పై భారీ డిస్కౌంట్లు.. రూ. 2.50 లక్షల వరకు ఆదా..!
Kawasaki: నేటి తరం యువతకు స్పోర్ట్స్ బైక్ అంటే ఉండే క్రేజ్ అంతా ఇంతా కాదు, అందులోనూ కవాసకీ నింజా సిరీస్ అంటే ఒక ఎమోషన్. ఈ క్రేజ్ను మరింత పెంచుతూ కవాసకీ ఇండియా ఫిబ్రవరి 2026 నెలకు గానూ అదిరిపోయే డిస్కౌంట్లను ప్రకటించింది. కొత్త ఏడాది జోష్ను కొనసాగిస్తూ జనవరిలో ఇచ్చిన ఆఫర్లను మళ్ళీ అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ఈ ఆఫర్ల ద్వారా బైక్ ప్రియులు ఏకంగా రూ. 2.50 లక్షల వరకు నగదు తగ్గింపును పొందే అవకాశం ఉంది. కేవలం నగదు తగ్గింపు మాత్రమే కాకుండా కొన్ని మోడల్స్పై ఉచిత యాక్సెసరీస్ను కూడా కంపెనీ అందిస్తోంది. ఈ గోల్డెన్ ఛాన్స్ ఫిబ్రవరి 28 వరకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది.
కవాసకీ అందిస్తున్న ఈ భారీ తగ్గింపులు అన్ని బైక్స్కు వర్తించవు. కేవలం ఎంపిక చేసిన మోడల్స్ అయిన నింజా 650, నింజా 500 మరియు నింజా 300 వంటి పాపులర్ బైక్స్పై మాత్రమే ఈ ఆఫర్లు ఉన్నాయి. అయితే ఇక్కడ ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, ఈ డిస్కౌంట్లు ప్రధానంగా పాత స్టాక్ను క్లియర్ చేయడానికి ఉద్దేశించినవి. ప్రస్తుతం మార్కెట్లోకి వస్తున్న E20 ఇంధన నిబంధనలకు అనుగుణంగా లేని పాత మోడల్స్పై కంపెనీ ఈ భారీ తగ్గింపులను ఇస్తోంది. కాబట్టి కొత్త టెక్నాలజీ కంటే పర్ఫార్మెన్స్ మరియు బ్రాండ్ వాల్యూను ఇష్టపడే వారికి ఇది మంచి డీల్ అని చెప్పవచ్చు.
సాధారణంగా ఆటోమొబైల్ రంగంలో కొత్త నిబంధనలు అమల్లోకి వచ్చినప్పుడు పాత మోడల్స్ అమ్మకాలు తగ్గడం సహజం. కవాసకీ కూడా అదే వ్యూహంతో తన పాత ఇన్వెంటరీని త్వరగా పూర్తి చేయాలని చూస్తోంది. E20 కంప్లైంట్ లేని ఇంజిన్లను వాడటం వల్ల భవిష్యత్తులో ఇంధన సామర్థ్యం లేదా మెయింటెనెన్స్ పరంగా చిన్నపాటి ఇబ్బందులు ఉండవచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయినప్పటికీ కవాసకీ పవర్ఫుల్ ఇంజిన్ అనుభూతిని సొంతం చేసుకోవాలనుకునే హార్డ్ కోర్ రైడర్స్ ఈ ఆఫర్ల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. భారీ ధర వల్ల వెనకడుగు వేసే వారికి ఈ 2.50 లక్షల తగ్గింపు ఒక గొప్ప వరంగా మారుతుంది.
ప్రస్తుత మార్కెట్లో 650cc విభాగంలో ఇతర బ్రాండ్ల నుంచి గట్టి పోటీ ఎదురవుతోంది. ప్రత్యర్థులతో పోలిస్తే కవాసకీ బైక్స్ ధరలు కొంచెం ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల, ఈ డిస్కౌంట్ల ద్వారా కస్టమర్లను ఆకర్షించాలని కంపెనీ భావిస్తోంది. ముఖ్యంగా నింజా 300 వంటి ఐకానిక్ బైక్స్లో పెద్దగా మార్పులు లేకపోయినా, దాని స్మూత్ ఇంజిన్ పర్ఫార్మెన్స్కు ఇప్పటికీ విపరీతమైన ఫ్యాన్ బేస్ ఉంది. యువతను దృష్టిలో పెట్టుకుని తమ ప్రీమియం బైక్స్ను మరింత చేరువ చేసేందుకు ఈ ఫిబ్రవరి సేల్ ఒక వేదికగా మారింది.
మీరు ఒకవేళ లగ్జరీ స్పోర్ట్స్ బైక్ కొనాలని ప్లాన్ చేస్తుంటే, ఫిబ్రవరి చివరి వరకు ఉన్న ఈ గడువును వాడుకోవడం మంచిది. ఎందుకంటే ప్రీమియం సెగ్మెంట్లో లక్షల్లో తగ్గింపు రావడం చాలా అరుదుగా జరుగుతుంది. అయితే కొనే ముందు ఆ బైక్ టెక్నికల్ స్పెసిఫికేషన్స్ మరియు మీ అవసరాలను ఒకసారి సరిచూసుకోవడం ఉత్తమం. ఈ ఆఫర్లు స్టాక్ ఉన్నంత వరకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటాయి కాబట్టి, ఆసక్తి ఉన్న రైడర్స్ వెంటనే దగ్గరలోని డీలర్ను సంప్రదించడం మంచిది. మొత్తానికి కవాసకీ ఇండియా ఈ ఫిబ్రవరిని బైక్ లవర్స్కు ఒక పండగలా మార్చేసింది.