iPhone Air : ఈ ఐఫోన్కు ఆదరణ కరవు.. కీలక నిర్ణయం తీసుకున్న యాపిల్ !
iPhone Air : ఈ సంవత్సరం, Apple iPhone 17 సిరీస్లో అల్ట్రా-థిన్ iPhone Airని ప్రవేశపెట్టింది.
iPhone Air : ఈ సంవత్సరం, Apple iPhone 17 సిరీస్లో అల్ట్రా-థిన్ iPhone Airని ప్రవేశపెట్టింది. కంపెనీ దీనిపై చాలా ఆశలు పెట్టుకుంది, కానీ అది ఆశించిన స్థాయిలో రాణించలేదు. 17 సిరీస్లోని ఇతర మోడళ్లతో పోలిస్తే దీని అమ్మకాలు చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. దీని కారణంగా, కంపెనీ దాని ఉత్పత్తిని తగ్గించాలని యోచిస్తోంది. ఆశించిన దానికంటే తక్కువ డిమాండ్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని, కంపెనీ దాదాపు 10 లక్షల యూనిట్లను తక్కువగా తయారు చేస్తుంది. దీని గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.
ఐఫోన్ ఎయిర్ ఇప్పటివరకు Apple అత్యంత సన్నని మోడల్. ఇది కేవలం 5.6mm మందంగా ఉంటుంది. 2014లో ప్రారంభించిన కంపెనీ మునుపటి సన్నని మోడల్ iPhone 6తో పోలిస్తే ఇది 19 శాతం తక్కువ మందంగా ఉంది. ఫీచర్ల గురించి మాట్లాడితే, ఇది 6.6-అంగుళాల ప్రోమోషన్ టెక్నాలజీ డిస్ప్లేను కలిగి ఉంది. దీని వెనుక భాగంలో 48MP సింగిల్ కెమెరా, ముందు భాగంలో 18MP సింగిల్ సెంటర్ స్టేజ్ లెన్స్ ఉన్నాయి. Apple దీనిని ప్రో మోడల్స్తో A19 ప్రో చిప్సెట్తో అమర్చింది. భారతదేశంలో iPhone Air ప్రారంభ ధర రూ. 1,19,900గా నిర్ణయించారు.
ఐఫోన్ ఎయిర్ అమ్మకాలు కంపెనీ అంచనాలకు అనుగుణంగా లేవు. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, iPhone Airని ప్రయత్నించడానికి బదులుగా, ప్రజలు ఇప్పటికే ఉపయోగిస్తున్న iPhone మోడల్లను కొనుగోలు చేస్తున్నారు. మరోవైపు, ఈసారి Apple సిరీస్లోని బేస్ మోడల్ iPhone 17కి కూడా అద్భుతమైన అప్గ్రేడ్లను అందించింది. ఇది రికార్డు స్థాయిలో అమ్ముడవుతోంది. అమెరికా, యునైటెడ్ కింగ్డమ్, ఫ్రాన్స్, చైనా, జపాన్, స్విట్జర్లాండ్ వంటి దేశాలలో iPhone 17 కోసం కస్టమర్లు 2-3 వారాలు వేచి ఉండవలసి వస్తోంది. దీని కారణంగా, కంపెనీ దాని ఉత్పత్తిని పెంచాలని నిర్ణయించుకుంది మరియు ఇప్పుడు దాదాపు 20 లక్షల యూనిట్లను తయారు చేస్తున్నారు.
ఆపిల్ కొత్త ఐఫోన్ ఎయిర్ చైనాలో హిట్ అయింది, అమెరికా, చైనా మధ్య వాణిజ్య ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్నప్పటికీ స్థానికంగా విడుదలైన నిమిషాల్లోనే అమ్ముడైంది. e-SIMకి మాత్రమే మద్దతు ఇచ్చే ఈ అల్ట్రా-సన్నని మోడల్, ప్రపంచవ్యాప్తంగా అరంగేట్రం చేసిన ఒక నెల కంటే ఎక్కువ కాలం తర్వాత స్థానిక సమయం ఉదయం 9 గంటలకు అమ్మకానికి వచ్చింది. బీజింగ్, షాంఘై, టియాంజిన్ వంటి నగరాల్లోని దుకాణాలలో స్టాక్ త్వరగా అయిపోయింది, అయితే ఆన్లైన్ ఆర్డర్లు ఇప్పుడు ఒకటి నుంచి రెండు వారాల వరకు వేచి ఉండాల్సి వస్తుంది.
చైనీస్ బ్రాండ్లు దూకుడుగా పోటీ పడుతున్నప్పటికీ, ఆపిల్ ఇప్పటికీ బలమైన ఆకర్షణను కలిగి ఉందని ప్రతిస్పందన చూపిస్తుంది. ఐఫోన్ ఎయిర్ లాంచ్ చైనాలో మంచి ప్రజాదరణను చూపిస్తుంది. ప్రధాన నగరాల్లోని ఆపిల్ స్టోర్లలో నిమిషాల్లోనే యూనిట్లు అయిపోయాయని, ఆన్లైన్ ఆర్డర్లు ఇప్పుడు 7–14 రోజుల ఆలస్యానికి గురవుతున్నాయని సౌత్ చైనా మార్నింగ్ పోస్ట్ నివేదించింది.
వాషింగ్టన్, బీజింగ్ మధ్య సుంకాల ఉద్రిక్తతలు ఉన్నప్పటికీ ఇది జరిగింది. హువావే, వివో, షియోమి వంటి దేశీయ బ్రాండ్లు హై-ఎండ్ మార్కెట్లోకి ప్రవేశించినప్పటికీ, త్వరితగతిన అమ్మకాలు ప్రీమియం స్మార్ట్ఫోన్లపై కొనసాగుతున్న ఆసక్తిని ప్రతిబింబిస్తున్నాయని విశ్లేషకులు అంటున్నారు.