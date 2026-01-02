India Car Market: డిసెంబర్ 2025లో అత్యధిక అమ్మకాలను సాధించిన కార్ – ఫీచర్స్ & రివ్యూ
రతదేశ ప్యాసింజర్ వాహనాల రంగం 2025లో చారిత్రాత్మక వృద్ధిని సాధించి, అమ్మకాల్లో సరికొత్త రికార్డును సృష్టించింది. ప్రభుత్వం జిఎస్టి (GST) మరియు సెస్ రేట్లను గణనీయంగా తగ్గించడంతో కార్ల ధరలు తగ్గి, అన్ని వర్గాల కొనుగోలుదారులు ఆసక్తి చూపారు. దీనివల్ల గత ఏడాదితో పోలిస్తే మొత్తం కార్ల అమ్మకాలు 6 శాతం పెరిగాయి. ముఖ్యంగా డిసెంబర్ నెల ఆటోమొబైల్ పరిశ్రమకు అత్యంత లాభదాయకమైన నెలగా ముగిసింది.
మరి 2025లో భారతీయులు అత్యధికంగా కొనుగోలు చేసిన కారు ఏది? డిసెంబర్లో ఏ మోడల్ అగ్రస్థానంలో నిలిచింది? ఆసక్తికరంగా, ఈ రెండు విభాగాల్లోనూ మారుతి సుజుకి సంస్థే విజేతగా నిలిచింది.
GST తగ్గింపు తర్వాత పెరిగిన అమ్మకాలు
జిఎస్టి తగ్గింపుకు ముందు ప్యాసింజర్ వాహనాల హోల్సేల్ అమ్మకాలు 43.05 లక్షల యూనిట్లుగా ఉండగా, 2025లో అవి 45.5 లక్షల యూనిట్లకు చేరుకున్నాయి. చిన్న కార్లపై జిఎస్టిని 28% నుండి 18%కి తగ్గించడం మరియు సెస్ తొలగించడం ఈ వృద్ధికి ప్రధాన కారణం. కార్ల తయారీ సంస్థలు ఈ తగ్గింపు ప్రయోజనాలను కస్టమర్లకు అందించడంతో పాటు అదనపు డిస్కౌంట్లు కూడా ప్రకటించాయి. దీంతో తక్కువ ధరలకే కార్లు లభించడంతో వినియోగదారులు పెద్ద ఎత్తున కొనుగోలు చేశారు.
డిసెంబర్ టాప్ సెల్లింగ్ కారు: మారుతి బాలెనో
డిసెంబర్ 2025 అమ్మకాలను పరిశీలిస్తే, మారుతి సుజుకికి చెందిన లగ్జరీ హ్యాచ్బ్యాక్ 'బాలెనో' అత్యధిక డిమాండ్ను సొంతం చేసుకుంది. ఈ కారు ఏకంగా 22,108 యూనిట్ల అమ్మకాలను నమోదు చేసి మారుతి సుజుకి ఫ్రాంక్స్ (20,700 యూనిట్లు), టాటా నెక్సాన్ (19,400 యూనిట్లు)లను వెనక్కి నెట్టింది. ఎస్యూవీ (SUV)ల హవా కొనసాగుతున్నప్పటికీ, హ్యాచ్బ్యాక్ కార్లకు ఇంకా ఆదరణ తగ్గలేదని ఇది నిరూపించింది.
2025 వార్షిక విజేత: మారుతి డిజైర్
మొత్తం 2025 క్యాలెండర్ ఇయర్ను పరిగణనలోకి తీసుకుంటే, మారుతి సుజుకి 'డిజైర్' అమ్మకాల్లో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఈ కాంపాక్ట్ సెడాన్ 2.14 లక్షల యూనిట్ల విక్రయాలతో దేశంలోనే అత్యధికంగా అమ్ముడైన కారుగా నిలిచింది. గత 41 ఏళ్ల కాలంలో ఒక సెడాన్ కారు వార్షిక అమ్మకాల్లో అగ్రస్థానంలో నిలవడం ఇది రెండోసారి మాత్రమే కావడం విశేషం. ఇంతకుముందు 2018లో కూడా డిజైర్ ఈ ఘనత సాధించింది. మార్కెట్లో ఎంతో క్రేజ్ ఉన్న హ్యుందాయ్ క్రెటా (2.01 లక్షల యూనిట్లు)ను కూడా డిజైర్ అధిగమించింది.
ధరలు, డిస్కౌంట్లు మరియు సేఫ్టీ రేటింగ్స్
మారుతి బాలెనో ధర రూ. 5.98 లక్షల నుండి రూ. 9.09 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) మధ్య ఉండగా, డిజైర్ ధర రూ. 6.25 లక్షల నుండి రూ. 9.31 లక్షల మధ్య ఉంది. జిఎస్టి తగ్గింపు తర్వాత బాలెనో ధర సుమారు రూ. 86,100, డిజైర్ ధర రూ. 87,700 మేర తగ్గాయి. భద్రత విషయానికి వస్తే, భారత్ ఎన్సిఎపి రేటింగ్లో బాలెనో 4-స్టార్ సాధించగా, డిజైర్ ఏకంగా 5-స్టార్ రేటింగ్తో ఫ్యామిలీ కార్లలో అత్యంత సురక్షితమైన కారుగా నిలిచింది.
ముగింపు
సరసమైన ధరలు, అధిక భద్రతా ప్రమాణాలు మరియు నమ్మకమైన బ్రాండ్ ఇమేజ్తో మారుతి సుజుకి భారత ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో తన తిరుగులేని ఆధిపత్యాన్ని మరోసారి చాటుకుంది. తక్కువ ధరలో ఎక్కువ నాణ్యతను కోరుకునే భారతీయ కస్టమర్ల అభిరుచికి డిజైర్, బాలెనో వంటి మోడళ్లు నిదర్శనంగా నిలిచాయి.