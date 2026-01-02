Mahindra XEV 9S: భారతదేశంలో వాల్యూ-ఫర్-మనీని అందించే అత్యుత్తమ ఎలక్ట్రిక్ SUV
భారత మార్కెట్లో మహీంద్రా XEV 9S దీర్ఘ రేంజ్, ప్రీమియం ఫీచర్లు, అధునాతన భద్రత, పోటీ ధరలతో వాల్యూ ఫర్ మనీ ఎలక్ట్రిక్ ఎస్యూవీగా నిలుస్తోంది. స్పెసిఫికేషన్స్, రేంజ్, ధర, కొనాల్సిన ప్రధాన కారణాల్ని తెలుసుకోండి.
భారతదేశపు ఎలక్ట్రిక్ కార్ల మార్కెట్ వేగంగా మారుతోంది. ఈ పోటీలో మహీంద్రా యొక్క కొత్త ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ 'XEV 9S' తన అద్భుతమైన రేంజ్, అడ్వాన్స్డ్ ఫీచర్లు మరియు సరసమైన ధరతో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది. మహీంద్రా ప్రతిష్టాత్మక 'బోర్న్ ఎలక్ట్రిక్' (Born Electric) లైనప్లో ఇది ఒక ఫ్లాగ్షిప్ మోడల్గా నిలవనుంది.
నిజానికి, ఇది స్టైలిష్ XUV700 కి పూర్తి ఎలక్ట్రిక్ వెర్షన్. త్వరలో రాబోయే XUV 7XO ఫేస్లిఫ్ట్ మోడల్కు కూడా ఇది దగ్గరగా ఉంటుంది. మహీంద్రా XEV 9S ఎలక్ట్రిక్ SUV విభాగంలో ఎందుకు తెలివైన ఎంపికో ఇక్కడ ఉన్న 5 ప్రధాన కారణాలు చూడండి:
1. భారీ డిజైన్ మరియు విశాలమైన ఇంటీరియర్:
మహీంద్రా XEV 9S చూడటానికి చాలా దృఢంగా, నిజమైన SUV రూపంతో ఉంటుంది. దీని పొడవు 4,737 mm, వెడల్పు 1,900 mm మరియు వీల్బేస్ 2,762 mm ఉండటం వల్ల లోపల ప్రయాణీకులకు తగినంత స్థలం (లెగ్ రూమ్) లభిస్తుంది. 205 mm గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ ఉండటం వల్ల భారతీయ రోడ్లపై ఇది సులభంగా ప్రయాణిస్తుంది.
2. శక్తివంతమైన బ్యాటరీ ఆప్షన్లు మరియు లాంగ్ రేంజ్:
ఎలక్ట్రిక్ వాహన కొనుగోలుదారుల ప్రధాన ఆందోళన అయిన 'రేంజ్' సమస్యను మహీంద్రా పరిష్కరించింది. ఇందులో మూడు రకాల బ్యాటరీ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి:
- 59 kWh బ్యాటరీ: 521 కి.మీ రేంజ్, 228 bhp పవర్.
- 70 kWh బ్యాటరీ: 600 కి.మీ రేంజ్, 242 bhp పవర్.
- 79 kWh బ్యాటరీ: 679 కి.మీ అద్భుతమైన రేంజ్, 282 bhp పవర్.
ఇవన్నీ రియర్-వీల్-డ్రైవ్ సిస్టమ్తో వస్తాయి మరియు 380 Nm టార్క్ ఉత్పత్తి చేస్తాయి.
3. ఆకర్షణీయమైన ట్రిపుల్-స్క్రీన్ డిస్ప్లే:
XEV 9S క్యాబిన్ భవిష్యత్తుకు తగ్గట్టుగా ఉంటుంది. ఇందులో ఏకంగా మూడు స్క్రీన్ల అమరిక ఉంది—ఒకటి డిజిటల్ డ్రైవర్ డిస్ప్లే కాగా, మరో రెండు 12.3-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్లు (ఒకటి సెంటర్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ కోసం, మరొకటి ఫ్రంట్ ప్యాసింజర్ కోసం). క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ టెక్నాలజీ మరియు మహీంద్రా MAIA సాఫ్ట్వేర్తో ఇది పనిచేస్తుంది.
4. విలాసవంతమైన కార్లకు దీటైన ఫీచర్లు:
ఎక్కువ ధర ఉండే లగ్జరీ కార్లలో మాత్రమే కనిపించే ఫీచర్లు ఇందులో ఉన్నాయి. పవర్-అడ్జస్టబుల్ సీట్లు, మొదటి రెండు వరుసలకు కూల్డ్ సీట్స్ (Ventilated seats), పనోరమిక్ సన్రూఫ్, రెండు వైర్లెస్ ఛార్జింగ్ ప్యాడ్లు మరియు వెనుక సీటు ప్రయాణీకుల కోసం స్నాక్ ట్రేలు వంటి సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. అలాగే లగేజీ కోసం ముందు వైపు ప్రత్యేక 'ఫ్రంక్' (Frunk) కూడా ఉంది.
5. పటిష్టమైన భద్రత (Safety):
మహీంద్రా ఎప్పుడూ భద్రతకు ప్రాధాన్యత ఇస్తుంది. XEV 9S లో నాలుగు చక్రాలకు డిస్క్ బ్రేకులు, ఎలక్ట్రానిక్ పార్కింగ్ బ్రేక్ మరియు అన్ని మోడల్స్లో ప్రామాణికంగా 6 ఎయిర్బ్యాగ్లు (టాప్ మోడల్లో 7) ఉంటాయి. అదనంగా, సురక్షితమైన డ్రైవింగ్ కోసం 'లెవల్ 2 ADAS' ఫీచర్లను కూడా చేర్చారు.
ధర మరియు తీర్పు:
మహీంద్రా XEV 9S ప్రారంభ ఎక్స్షోరూమ్ ధర ₹19.95 లక్షలుగా నిర్ణయించబడింది. సాధారణంగా ప్రీమియం ఎలక్ట్రిక్ SUVలు చాలా ఖరీదుగా ఉంటాయి, కానీ ఈ ధరకు ఇంతటి పరిమాణం, ఫీచర్లు మరియు భద్రతను అందించడం వల్ల ఇది కొనుగోలుదారులకు ఒక అద్భుతమైన ఎంపికగా నిలుస్తుంది.
మహీంద్రా XEV 9S స్టైల్, పవర్ మరియు ఆధునికతకు కొత్త నిర్వచనాన్ని ఇస్తుంది. మరిన్ని వివరాల కోసం మీరు Mahindra Electric అధికారిక వెబ్సైట్ను సందర్శించవచ్చు.