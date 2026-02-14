Maruti Suzuki Celerio: మైలేజ్ కింగ్ మారుతి సెలెరియో: కేజీ సిఎన్జీతో 34 కి.మీ ప్రయాణం!
Maruti Suzuki Celerio: ప్రస్తుతం పెరుగుతున్న పెట్రోల్ ధరల నుంచి ఉపశమనం పొందాలనుకునే సామాన్యులకు మారుతి సుజుకి సెలెరియో ఒక అద్భుతమైన వరంగా మారింది.
Maruti Suzuki Celerio: ప్రస్తుతం పెరుగుతున్న పెట్రోల్ ధరల నుంచి ఉపశమనం పొందాలనుకునే సామాన్యులకు మారుతి సుజుకి సెలెరియో ఒక అద్భుతమైన వరంగా మారింది. ముఖ్యంగా బడ్జెట్ ధరలో అత్యధిక మైలేజ్ ఇచ్చే కారు కోసం వెతికే వారికి ఇది ఫస్ట్ ఛాయిస్. సెలెరియో సిఎన్జీ వేరియంట్ భారత మార్కెట్లో అత్యంత పొదుపైన కారుగా రికార్డు సృష్టించింది. కేజీ సిఎన్జీకి ఏకంగా 34.43 కిలోమీటర్ల మైలేజీని అందిస్తూ, రోజువారీ ప్రయాణ ఖర్చులను భారీగా తగ్గిస్తోంది. అందుకే మధ్యతరగతి కుటుంబాలు ఈ కారును తమ "డ్రీమ్ కార్"గా భావిస్తున్నాయి.
సెలెరియోలో 1.0 లీటర్ K10C సిరీస్ డ్యూయల్ జెట్ ఇంజిన్ను అమర్చారు. ఇది పెట్రోల్ మోడ్లో 66 bhp శక్తిని, సిఎన్జీ మోడ్లో 56.70 PS శక్తిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. సిటీ ట్రాఫిక్లో సులభంగా డ్రైవ్ చేసేందుకు అనువుగా ఇందులో 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్బాక్స్ను అందించారు. సిఎన్జీ ట్యాంక్ సామర్థ్యం 60 లీటర్లు కావడంతో, ఒక్కసారి ఫుల్ చేస్తే సుమారు 700 నుండి 750 కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణించవచ్చు. ఈ తరం వాహనదారులకు కావలసిన పవర్, పొదుపు రెండింటినీ ఈ ఇంజిన్ సమకూర్చుతుంది.
తక్కువ ధరకే లభిస్తున్నప్పటికీ, ఫీచర్ల విషయంలో మారుతి ఎక్కడా రాజీ పడలేదు. ఇందులో 7-అంగుళాల స్మార్ట్ప్లే టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, పవర్ విండోస్, సెంట్రల్ లాకింగ్ మరియు రివర్స్ పార్కింగ్ సెన్సార్ల వంటి ఆధునిక సౌకర్యాలు ఉన్నాయి. కారు ఇంటీరియర్ కూడా చాలా స్పేసియస్గా ఉండి, ఐదుగురు ప్రయాణికులు సౌకర్యవంతంగా కూర్చునేలా డిజైన్ చేశారు. స్మార్ట్ హైబ్రిడ్ టెక్నాలజీతో కూడిన ఈ కారు, అటు లుక్ పరంగానూ, ఇటు కంఫర్ట్ పరంగానూ యువతను ఆకట్టుకుంటోంది.
ధర విషయానికి వస్తే, మారుతి సెలెరియో బేస్ మోడల్ సుమారు రూ.4.70 లక్షల నుండి ప్రారంభమవుతుంది. అత్యధిక మైలేజ్ ఇచ్చే సెలెరియో VXI CNG వేరియంట్ ధర సుమారు రూ.5.98 లక్షల వరకు ఉంటుంది. భద్రత పరంగా ఇందులో డ్యూయల్ ఎయిర్బ్యాగ్స్, ABS విత్ EBD, హిల్ హోల్డ్ అసిస్ట్ వంటి కీలక ఫీచర్లు ఉన్నాయి. భారత్ ఎన్సిఎపి ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా దీనిని రూపొందించారు, ఇది ప్రయాణికులకు మెరుగైన రక్షణను కల్పిస్తుంది.
తక్కువ పెట్టుబడితో ఎక్కువ మైలేజ్ ఇచ్చే కారు కావాలనుకునే వారికి సెలెరియోకు మించిన ప్రత్యామ్నాయం ప్రస్తుతం మార్కెట్లో లేదు. ముఖ్యంగా ఉబర్, ఓలా వంటి ట్యాక్సీ సర్వీసుల నడిపేవారికి మరియు రోజు ఆఫీసులకు వెళ్లే వారికి ఇది అత్యంత లాభదాయకమైన కారు. టాటా టియాగో వంటి కార్ల నుండి గట్టి పోటీ ఉన్నప్పటికీ, మారుతి సుజుకికి ఉన్న విస్తృతమైన సర్వీస్ నెట్వర్క్, తక్కువ మెయింటెనెన్స్ ఖర్చు సెలెరియోను అగ్రస్థానంలో నిలబెడుతున్నాయి. ఈ వాలెంటైన్స్ సీజన్లో కొత్త కారు కొనే ప్లాన్ ఉంటే, సెలెరియో డీల్స్ తప్పకుండా పరిశీలించండి.