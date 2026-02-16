Hyundai Verna : ప్రీమియం లుక్..అదిరిపోయే టెక్నాలజీ..వెర్నా ఫేస్లిఫ్ట్ 2026 ప్రత్యేకతలు ఇవే
Hyundai Verna : హ్యుందాయ్ మోటార్స్ తన ఫ్లాగ్షిప్ సెడాన్ వెర్నాను సరికొత్త హంగులతో సిద్ధం చేస్తోంది. సెడాన్ మార్కెట్లో జర్మన్ దిగ్గజాలు ఫాక్స్వ్యాగన్ వర్టస్, స్కోడా స్లావియాల నుంచి ఎదురవుతున్న పోటీని తట్టుకునేందుకు వెర్నా ఫేస్లిఫ్ట్ 2026ను అదిరిపోయే ఇంటీరియర్ అప్డేట్స్తో తీసుకువస్తోంది. ఇటీవల బయటకు వచ్చిన స్పై షాట్స్ ప్రకారం.. ఈ కారు లోపల భారీ మార్పులు జరిగాయి.
వెర్నా ఫేస్లిఫ్ట్లో ప్రధాన ఆకర్షణ దాని స్టీరింగ్ వీల్. పాత టూ-స్పోక్ డిజైన్కు బదులుగా, సరికొత్త న్యూ-ఏజ్ హ్యుందాయ్ మోడళ్లలో (కొత్త వెన్యూ, క్రెటా వంటివి) ఉండే త్రీ-స్పోక్ D-కట్ స్టీరింగ్ వీల్ను ఇందులో అమర్చారు. అంతేకాదు స్టీరింగ్ మధ్యలో ఉండే పాత H లోగోకు బదులుగా నాలుగు చుక్కల (మోర్స్ కోడ్) గుర్తును వాడటం విశేషం. ఇది కారుకు మరింత మోడరన్, మినిమలిస్ట్ లుక్ను ఇస్తోంది.
సెడాన్ ప్రేమికులను ఆకర్షించేందుకు హ్యుందాయ్ ఇందులో 12.3-అంగుళాల డ్యూయల్ కర్వ్డ్ స్క్రీన్ సెటప్ను ఇస్తోంది. ఒకటి డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్ అయితే, మరొకటి ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్. వర్టస్, స్లావియాలో డిజిటల్ క్లస్టర్లు ఉన్నప్పటికీ, హ్యుందాయ్ ఇస్తున్న ఈ కర్వ్డ్ గ్లాస్ ప్యానెల్ కేబిన్కు లగ్జరీ కార్ల ఫీల్ను తీసుకువస్తుంది. అదనంగా వైర్లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, ఆపిల్ కార్ ప్లే వంటి ఫీచర్లు ఎలాగూ ఉంటాయి.
స్పై చిత్రాల ప్రకారం, టర్బో వేరియంట్లలో ఆల్-బ్లాక్ ఇంటీరియర్ థీమ్ ఉండబోతోంది. దీనికి తోడు సీట్లు, స్టీరింగ్ వీల్పై రెడ్ స్టిచ్చింగ్, అల్యూమినియం పెడల్స్ ఉండటంతో ఇది స్పోర్టీగా కనిపిస్తుంది. ఇది నేరుగా వర్టస్ GT లైన్ వినియోగదారులను టార్గెట్ చేసేలా ఉంది. డ్యాష్బోర్డ్ మెటీరియల్స్, ట్రిమ్స్ క్వాలిటీని కూడా మునుపటి కంటే పెంచినట్లు తెలుస్తోంది.
మెకానికల్గా పెద్ద మార్పులేవీ లేవు. ఇప్పటికీ ఈ సెగ్మెంట్లో అత్యంత పవర్ఫుల్ ఇంజిన్ వెర్నా దగ్గరే ఉంది.
1.5L టర్బో పెట్రోల్: 158bhp పవర్, 253Nm టార్క్ (7-స్పీడ్ DCT ఆప్షన్).
1.5L నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్: 113bhp పవర్, 144Nm టార్క్ (IVT/మాన్యువల్).
స్లావియా, వర్టస్లు కూడా పర్ఫార్మెన్స్లో గట్టి పోటీ ఇస్తాయి, కానీ హ్యుందాయ్ సర్వీస్ నెట్వర్క్, ఫీచర్ల లోడ్ వెర్నాకు అదనపు బలం.
కొత్త వెర్నా ఫేస్లిఫ్ట్ ధర రూ.11.10 లక్షల నుంచి రూ.18 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్) మధ్యలో ఉండవచ్చని అంచనా. 2026 మార్చి నాటికి ఇది మార్కెట్లోకి వచ్చే అవకాశం ఉంది. కేవలం ఇంటీరియర్ మాత్రమే కాకుండా, బయట బంపర్లు, గ్రిల్ కూడా మారుతుండటంతో, వర్టస్, స్లావియాలకు ఇది గట్టి సవాలు విసరడం ఖాయం.