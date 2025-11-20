Hyundai Verna: హ్యుందాయ్ వెర్నా.. ఒక్కసారిగా రూ.55 వేలు చౌకగా మారింది..!
Hyundai Verna: హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా తన లగ్జరీ సెడాన్ వెర్నాపై నవంబర్ నెలలో డిస్కౌంట్లను ప్రకటించింది. ఈ నెల వెర్నాపై కంపెనీ రూ.55,000 వరకు ప్రయోజనాలను అందిస్తోంది. ముఖ్యంగా, డిస్కౌంట్లు అన్ని వేరియంట్లలో వర్తిస్తాయి. ఈ కారు ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర ఇప్పుడు రూ.10,69,210. వెర్నా మారుతి సియాజ్, వోక్స్వ్యాగన్ వర్టస్ వంటి మోడళ్లతో నేరుగా పోటీపడుతుంది. వెర్నాపై డిస్కౌంట్లను వివరంగా అన్వేషిద్దాం.
వెర్నా1.5-లీటర్ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్ ఇంజన్ 113 hp, 144 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. 1.5-లీటర్ టర్బో-పెట్రోల్ ఇంజన్ 158 hp, 253 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ట్రాన్స్మిషన్ ఎంపికలలో 6-స్పీడ్ మాన్యువల్, 6-స్పీడ్ టార్క్ కన్వర్టర్ ఆటోమేటిక్, 7-స్పీడ్ DCT ఉన్నాయి. దీని కొలతలు 4,535mm పొడవు, 1,765mm వెడల్పు, 1,475mm ఎత్తు. దీని వీల్బేస్ 2,670mm పొడవు. బూట్ స్పేస్ 528 లీటర్లు.
SX ట్రిమ్ MT, IVT తో 1.5L MPi, MT, DCT తో 1.5L టర్బో GDi రెండింటినీ అందిస్తుంది. SX ట్రిమ్లోని బాహ్య ఫీచర్ అప్గ్రేడ్లలో ఫ్రంట్ పార్కింగ్ సెన్సార్లు, వెనుక కెమెరా, ఆటో-డిమ్మింగ్ IRVM, పుష్-బటన్ స్టార్ట్తో కీలెస్ ఎంట్రీ, ఎత్తు-సర్దుబాటు చేయగల ఫ్రంట్ సీట్బెల్ట్లు, కార్నరింగ్ ఫంక్షన్తో LED హెడ్లైట్లు, 16-అంగుళాల అల్లాయ్ వీల్స్ (టర్బోతో నలుపు) మరిన్ని ఉన్నాయి.
లోపలి భాగంలో లెదర్ చుట్టుతో కూడిన అధునాతన 2-స్పోక్ స్టీరింగ్, ఫ్రంట్ ట్వీటర్లు, ఎలక్ట్రిక్ సన్రూఫ్, స్మార్ట్ ట్రంక్ విడుదల, వైర్లెస్ ఛార్జర్, రియర్-వ్యూ మానిటర్, యాంబియంట్ లైటింగ్, ఆటో-ఫోల్డింగ్ ORVMలు ఉన్నాయి. అయితే, ఎరుపు బ్రేక్ కాలిపర్లు (టర్బో), సాఫ్ట్ టచ్ ప్లాస్టిక్ (టర్బో)తో నలుపు, ఎరుపు ఇంటీరియర్లు, 10.25-అంగుళాల టచ్స్క్రీన్ (టర్బో), కనెక్ట్ చేయబడిన కార్ టెక్, ప్యాడిల్ షిఫ్టర్లు (IVT, DCT), ఎయిర్ ప్యూరిఫైయర్ (టర్బో), మెటాలిక్ వంటి అంశాలు అందించబడ్డాయి.