Hyundai Venue New Variant: హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా లిమిటెడ్ (HMIL) వెన్యూ కొత్త S(O)+ వేరియంట్‌ను విడుదల చేసింది. ఇందులో ఎలక్ట్రిక్ సన్‌రూఫ్ కూడా ఉంది. ఈ వేరియంట్ S(O) వెర్షన్ అన్ని ఫీచర్లను కలిగి ఉంది. దీనికి కొత్త ఫీచర్లు ఏవీ జోడించలేదు.

కొత్త హ్యుందాయ్ వెన్యూ S(O)+ వేరియంట్ వైర్‌లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో, ఆపిల్ కార్‌ప్లేతో కూడిన ఎనిమిది అంగుళాల టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్‌తో పాటు ఎలక్ట్రిక్ సన్‌రూఫ్ (పనోరమిక్ కాదు)ని పొందుతుంది. ఇది LED DRLలు, LED ప్రొజెక్టర్ హెడ్‌లైట్లు, డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్‌ను కూడా పొందుతుంది. భద్రత కోసం, ఇందులో వెనుక కెమెరా, ఆరు ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, TPMS, ESC, హిల్-స్టార్ట్ అసిస్ట్ కంట్రోల్ మరిన్ని ఫీచర్లు ఉన్నాయి.



వెన్యూ S(O)+ ఇంజిన్ ఎంపికలు..

ఈ కొత్త వేరియంట్‌లో 1.2-లీటర్ సహజంగా ఆశించిన కప్పా పెట్రోల్ ఇంజన్ ఉంది. ఇది మాన్యువల్ గేర్‌బాక్స్‌తో మాత్రమే జత చేశారు. టర్బో-పెట్రోల్ S(O) వేరియంట్ కూడా ఈ అప్‌డేట్‌ను పొందుతుందా లేదా అనే నిర్ధారణ కావాల్సింది.