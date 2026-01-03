  • Menu
Hyundai: Venue HX5 Plus SUVలో కొత్త ఫీచర్లు & ఇంటీరియర్ హైలైట్స్

Highlights

హ్యుందాయ్ వెన్యూ HX5 ప్లస్ ₹9.99 లక్షలకే లాంచ్ అయింది. ఇందులో క్వాడ్ LED హెడ్‌ల్యాంప్స్, ADAS సేఫ్టీ, ప్రీమియం ఇంటీరియర్స్ మరియు పవర్‌ఫుల్ ఇంజిన్ ఆప్షన్లు ఉన్నాయి.

హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా తన పాపులర్ కాంపాక్ట్ ఎస్‌యూవీ లైనప్‌ను విస్తరిస్తూ సరికొత్త 'వెన్యూ HX5 ప్లస్' (Venue HX5 Plus) వేరియంట్‌ను విడుదల చేసింది. బడ్జెట్ ధరలోనే లగ్జరీ ఎస్‌యూవీ అనుభూతిని అందించేలా దీనిని రూపొందించారు. ఆధునిక డిజైన్, అడ్వాన్స్‌డ్ సేఫ్టీ ఫీచర్లతో ఇది పట్టణ వినియోగదారులను మరియు యువ కుటుంబాలను విశేషంగా ఆకర్షిస్తోంది.

ఇంజిన్ ఆప్షన్లు మరియు పనితీరు:

వినియోగదారుల డ్రైవింగ్ అవసరాలకు అనుగుణంగా వెన్యూ HX5 ప్లస్ మూడు రకాల ఇంజిన్ ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది:

  • 1.2-లీటర్ కప్పా MPI పెట్రోల్
  • 1.0-లీటర్ కప్పా టర్బో GDi పెట్రోల్
  • 1.5-లీటర్ U2 CRDi డీజిల్

ఈ ఇంజిన్లు 83 PS నుండి 120 PS వరకు పవర్, 114.7 Nm నుండి 250 Nm వరకు టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తాయి. ఇందులో మాన్యువల్, ఆటోమేటిక్ మరియు డ్యూయల్-క్లచ్ ట్రాన్స్‌మిషన్ (DCT) ఆప్షన్లు కూడా ఉన్నాయి.

ప్రీమియం ఇంటీరియర్ మరియు సౌకర్యాలు:

ఈ కారు క్యాబిన్ లోపల చాలా ఆధునిక సౌకర్యాలను కల్పించారు:

  • 12.3-అంగుళాల డ్యూయల్ పనోరమిక్ డిస్‌ప్లేలు.
  • మూన్ వైట్ యాంబియంట్ లైటింగ్ మరియు డ్యూయల్ టోన్ ఇంటీరియర్.
  • 4-వే ఎలక్ట్రికల్లీ అడ్జస్టబుల్ డ్రైవర్ సీటు.
  • వెనుక ఏసీ వెంట్స్ మరియు 2-వే రిక్లైనింగ్ సీట్లు.

బాహ్య డిజైన్ మరియు కొలతలు:

కొత్త వెన్యూ చూడటానికి మరింత స్టైలిష్‌గా ఉంది:

  • క్వాడ్ ఎల్‌ఈడీ (Quad LED) హెడ్‌ల్యాంప్స్ మరియు డార్క్ క్రోమ్ గ్రిల్.
  • R16 సైజు డైమండ్ కట్ అలాయ్ వీల్స్.
  • ఈ ఎస్‌యూవీ 3995 మిమీ పొడవు, 1800 మిమీ వెడల్పు మరియు 1665 మిమీ ఎత్తు కలిగి ఉంటుంది. పాత మోడల్ కంటే ఇది 30 మిమీ వెడల్పు, 48 మిమీ ఎత్తు ఎక్కువగా ఉండి రోడ్డుపై మరింత గంభీరంగా కనిపిస్తుంది.

టెక్నాలజీ మరియు భద్రత:

టెక్నాలజీ పరంగా ఇందులో అత్యాధునిక ఫీచర్లు ఉన్నాయి:

  • 31.24 సెం.మీ టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్‌ఫోటైన్‌మెంట్ మరియు 8 స్పీకర్ల BOSE ఆడియో సిస్టమ్.
  • వైర్‌లెస్ ఆండ్రాయిడ్ ఆటో & ఆపిల్ కార్‌ప్లే.
  • హ్యుందాయ్ స్మార్ట్ సెన్స్ లెవల్ 2 ADAS: ఇందులో 16 రకాల డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ ఫంక్షన్లు, 6 ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, ESC, హిల్ స్టార్ట్ అసిస్ట్ మరియు టైర్ ప్రెజర్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్ (TPMS) వంటి భద్రతా వసతులు ఉన్నాయి.

డ్రైవింగ్ మోడ్స్ మరియు ధర:

డ్రైవర్లు తమకు నచ్చిన విధంగా ఈకో, నార్మల్ మరియు స్పోర్ట్ మోడ్స్‌తో పాటు సాండ్, మడ్ మరియు స్నో ట్రాక్షన్ మోడ్స్‌ను ఎంచుకోవచ్చు.

ధర: హ్యుందాయ్ వెన్యూ HX5 ప్లస్ ప్రారంభ ధర ₹9.99 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్). తక్కువ బడ్జెట్‌లో ప్రీమియం ఫీచర్లు కోరుకునే వారికి ఇది ఒక అద్భుతమైన ఎంపిక.

