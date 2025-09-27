Hyundai Venue Facelift: కొత్త హ్యుందాయ్ వెన్యూ.. ఫోటోస్ లీక్.. ఫీచర్లు ఇవే..!
హ్యుందాయ్ తన ఫేమస్ కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ వెన్యూ అప్డేటెడ్ వెర్షన్ను విడుదల చేయబోతోంది.
Hyundai Venue Facelift: హ్యుందాయ్ తన ఫేమస్ కాంపాక్ట్ ఎస్యూవీ వెన్యూ అప్డేటెడ్ వెర్షన్ను విడుదల చేయబోతోంది. ఇప్పటివరకు టెస్టింగ్ సమయంలో చాలాసార్లు కనిపించింది. అయితే, ఈసారి దాని లోపలి భాగం స్పష్టమైన చిత్రాలు బయటకు వచ్చాయి. బయటి నుండి ఇది ఇప్పటికీ మభ్యపెట్టే స్థితిలో ఉంది కానీ ఇప్పటికీ కొన్ని పెద్ద మార్పులు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. హ్యుందాయ్ వెన్యూ ఫేస్లిఫ్ట్ సాధ్యమైన డిజైన్, ఫీచర్లు, పవర్ట్రెయిన్ గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం.
కొత్త తరం హ్యుందాయ్ వెన్యూను కంపెనీ దాని కొత్త డిజైన్ భాషలో రూపొందించింది. ఇది ఇటీవల ఎక్సెటర్, క్రోటా ఎన్ లైన్లో కూడా చూశాము. ఇందులో ఇప్పుడు విశాలమైన గ్రిల్, నిలువు ఇన్సర్ట్లు,ఎల్ఈడీ డీఆర్ఎల్లు, దిగువ బంపర్లో ఇంటిగ్రేటెడ్ స్క్వేర్ హెడ్ల్యాంప్లను పొందుతుంది. సైడ్ ప్రొఫైల్ పెద్దగా మారలేదు కానీ కొత్తగా రూపొందించిన అల్లాయ్ వీల్స్ ఇచ్చారు. బేస్, మిడ్ వేరియంట్లలో 16-అంగుళాల చక్రాలు, టాప్ వేరియంట్లలో 17-అంగుళాల చక్రాలు ఉంటాయి.
ఇంటీరియర్ గురించి చెప్పాలంటే, అతిపెద్ద మార్పు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది. ఇంటర్నెట్లోని సమాచారం ప్రకారం.. కొత్త వెన్యూ ఇప్పుడు డ్యూయల్ 10.2-అంగుళాల ఫ్లోటింగ్ స్క్రీన్ సెటప్ను పొందుతుంది. దీనితో పాటు, కొత్త ఏసీ వెంట్స్, ఫిజికల్ కంట్రోల్ బటన్లు, ఇంటిగ్రేటెడ్ డాష్క్యామ్, ఆటో-డిమ్మింగ్ IRVM, కొత్త స్టీరింగ్ వీల్ సెంట్రల్ కన్సోల్లో కనిపిస్తాయి. ఫీచర్ల జాబితాలో పనోరమిక్ సన్రూఫ్, 360-డిగ్రీ కెమెరా, వెంటిలేటెడ్ సీట్లు, డ్యూయల్-జోన్ క్లైమేట్ కంట్రోల్, రెయిన్ సెన్సింగ్ వైపర్లు, యాంబియంట్ లైటింగ్ వంటి ఫీచర్లు కూడా ఉంటాయి.
మరోవైపు, ఎస్యూవీ మెకానికల్ భాగాలలో పెద్ద మార్పు ఉండదు. ఇది ఇప్పటికే ఉన్న 1.2L నేచురల్లీ ఆస్పిరేటెడ్ పెట్రోల్, 1.0L టర్బో పెట్రోల్, 1.5L డీజిల్ ఇంజిన్ ఎంపికలను పొందుతుంది. గేర్బాక్స్గా, 5-స్పీడ్ MT, 6-స్పీడ్ MT, 6-స్పీడ్ iMT, 6-స్పీడ్ ఆటోమేటిక్, 7-స్పీడ్ DCT ఎంపిక ఉంటుంది.