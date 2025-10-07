Hyundai Venue Facelift 2025: కొత్త హ్యుందాయ్ వెన్యూ.. టాటా నెక్సాన్, ఫ్రాంక్స్ లతో నేరుగా పోటీ..!

  • Menu
హ్యుందాయ్ త్వరలో తన కొత్త వెన్యూ ఫేస్‌లిఫ్ట్ 2025 ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేయనుంది.

Hyundai Venue Facelift 2025: హ్యుందాయ్ త్వరలో తన కొత్త వెన్యూ ఫేస్‌లిఫ్ట్ 2025 ను భారత మార్కెట్లో విడుదల చేయనుంది. ఈ SUV స్టైల్, టెక్నాలజీ, భద్రత మెరుగైన కలయికను కోరుకునే వారి కోసం. నివేదికల ప్రకారం, కొత్త వెన్యూ నవంబర్ 4, 2025 న ఆవిష్కరించబడుతుంది. ఇటీవలి పరీక్షలో అనేక కొత్త డిజైన్ అంశాలు మరియు ఫీచర్లు వెల్లడయ్యాయి, ఇది గతంలో కంటే ఎక్కువ ప్రీమియంగా మారింది.

కొత్త హ్యుందాయ్ వెన్యూ ఫేస్‌లిఫ్ట్ ఇప్పుడు మరింత ఆకర్షణీయమైన, కండరాల డిజైన్‌ను కలిగి ఉంటుంది. ఇది స్ప్లిట్ హెడ్‌ల్యాంప్ సెటప్, నిలువుగా పేర్చబడిన ప్రొజెక్టర్ యూనిట్లు, కొత్త C- ఆకారపు LED DRL లను కలిగి ఉంటుంది, ఇది క్రెటా వంటి ప్రీమియం SUV ల టచ్‌ను ఇస్తుంది. అదనంగా, కొత్త గ్రిల్ దీర్ఘచతురస్రాకార నమూనా, క్రోమ్ యాసలను కలిగి ఉంటుంది, ఇది మరింత సొగసైనదిగా చేస్తుంది. వెనుక ప్రొఫైల్ గురించి చెప్పాలంటే, SUV కొత్త LED టెయిల్‌ల్యాంప్‌లు, స్పాయిలర్‌లో హై-మౌంటెడ్ స్టాప్ లైట్, కొత్త బంపర్‌లను కలిగి ఉంటుంది. 3995 mm పొడవు, 195 mm గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్‌తో, వెన్యూ నగరంలో, కఠినమైన రోడ్లపై సౌకర్యవంతంగా ప్రయాణించగలదు.

హ్యుందాయ్ వెన్యూ ఫేస్‌లిఫ్ట్ 2025 లోపలి భాగంలో గణనీయమైన నవీకరణలను చేసింది. ఇది ఇప్పుడు డిజిటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, పెద్ద టచ్‌స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్‌మెంట్ సిస్టమ్‌తో సహా వంపుతిరిగిన డ్యూయల్-డిస్ప్లే సెటప్‌ను కలిగి ఉంది. ఈ కొత్త లేఅవుట్ SUV క్యాబిన్‌కు ప్రీమియం, ఆధునిక టచ్‌ను ఇస్తుంది. SUV ఇప్పుడు పనోరమిక్ సన్‌రూఫ్, వెంటిలేటెడ్ ఫ్రంట్ సీట్లు, యాంబియంట్ లైటింగ్, వైర్‌లెస్ ఛార్జింగ్, కొత్త AC వెంట్స్ వంటి లక్షణాలను కలిగి ఉంది. అదనంగా, సవరించిన సెంటర్ కన్సోల్, కొత్త ఇంటీరియర్ కలర్ ఎంపికలు క్లాసీ అప్పీల్‌ను జోడిస్తాయి. హ్యుందాయ్ ఈసారి వెన్యూను సాంకేతికత, సౌకర్యం పరంగా పూర్తిగా అప్‌గ్రేడ్ చేసింది.

హ్యుందాయ్ వెన్యూ ఫేస్‌లిఫ్ట్ 2025 ఇప్పటివరకు అత్యంత సురక్షితమైన వెన్యూ అవుతుంది. కంపెనీ మొదటిసారిగా లెవల్ 2 ADAS (అడ్వాన్స్‌డ్ డ్రైవర్ అసిస్టెన్స్ సిస్టమ్)ను అందిస్తోంది. ఇందులో లేన్ కీపింగ్ అసిస్ట్, ఫ్రంట్ కొలిషన్ వార్నింగ్, డ్రైవర్ అటెన్షన్ మానిటరింగ్ సిస్టమ్, ఆటో ఎమర్జెన్సీ బ్రేకింగ్ వంటి లక్షణాలు ఉంటాయి. అదనంగా, వెన్యూ ఆరు ఎయిర్‌బ్యాగ్‌లు, ABS, EBD , వెనుక పార్కింగ్ సెన్సార్‌లను కూడా ప్రామాణిక భద్రతా లక్షణాలుగా అందిస్తుంది. ఈసారి హ్యుందాయ్ డ్రైవింగ్ భద్రత, అధునాతన సాంకేతికత రెండింటిపై దృష్టి పెట్టింది.

కొత్త హ్యుందాయ్ వెన్యూ ఫేస్‌లిఫ్ట్ 2025 ప్రస్తుత మోడల్ మాదిరిగానే మూడు ఇంజిన్‌లతో (1.2-లీటర్ పెట్రోల్ ఇంజిన్, 1.0-లీటర్ టర్బో పెట్రోల్ ఇంజిన్, 1.5-లీటర్ డీజిల్ ఇంజిన్) శక్తినిస్తుంది. వాటి పనితీరు, సున్నితత్వాన్ని మెరుగుపరచడానికి కంపెనీ ఈ ఇంజిన్‌లకు స్వల్ప మార్పులు చేసింది. దీని అర్థం SUV ఇప్పుడు మరింత శుద్ధి చేయబడిన, ఆనందించే డ్రైవింగ్ అనుభవాన్ని అందిస్తుంది. ఇది బహుళ ట్రాన్స్‌మిషన్ ఎంపికలతో కూడా అందుబాటులో ఉంటుంది.

నివేదికల ప్రకారం, కొత్త హ్యుందాయ్ వెన్యూ ఫేస్‌లిఫ్ట్ ధర రూ.8 లక్షల నుండి రూ.15 లక్షల మధ్య ఉండవచ్చు (ఎక్స్-షోరూమ్). బేస్ వేరియంట్ ధర రూ.10 లక్షల కంటే తక్కువగా ఉంటుందని భావిస్తున్నారు, ఇది టాటా నెక్సాన్, మారుతి సుజుకి ఫ్రాంక్స్, కియా సోనెట్ వంటి SUVలకు బలమైన పోటీదారుగా నిలుస్తుంది. దీని ఆవిష్కరణ నవంబర్ 2025లో జరగనుంది, ఆ తర్వాత బుకింగ్‌లు ప్రారంభమవుతాయి.

