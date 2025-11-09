Hyundai Venue: హ్యుందాయ్ వెన్యూ.. జస్ట్ రూ.2లక్షలు ఉంటే చాలు..!
Hyundai Venue: భారతదేశంలోని ప్రముఖ ఆటోమేకర్లలో ఒకటైన హ్యుందాయ్ ఇటీవల కాంపాక్ట్ SUV విభాగంలో కొత్త తరం హ్యుందాయ్ వెన్యూను ప్రారంభించింది. మీరు దానిని కొనుగోలు చేయాలని ఆలోచిస్తున్నట్లయితే, దానిని ఇంటికి తీసుకురావడానికి రూ.2 లక్షల డౌన్ పేమెంట్ చేసిన తర్వాత మీరు ప్రతి నెలా ఎంత EMI చెల్లించవచ్చో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
హ్యుందాయ్ వెన్యూ ధర
హ్యుందాయ్ కాంపాక్ట్ SUV విభాగంలో వెన్యూను అందిస్తుంది. ఈ SUV బేస్ వేరియంట్ ధర రూ.7.90 లక్షలు (ఎక్స్-షోరూమ్). ఢిల్లీలో ఆన్-రోడ్ ధర సుమారు రూ.8.87 లక్షలు (సుమారు రూ.8.87 లక్షలు). రూ.7.90 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్)తో పాటు, మీరు RTO కోసం సుమారు రూ.55,000, బీమా కోసం సుమారు రూ.42,000 చెల్లించాలి.
మీరు ఈ కారు బేస్ వేరియంట్ను పెట్రోల్ ఇంజిన్తో కొనుగోలు చేస్తే, బ్యాంక్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధరకు ఆర్థిక సహాయం చేస్తుంది. అందువల్ల, రూ.2 లక్షల డౌన్ పేమెంట్ చేసిన తర్వాత, మీరు బ్యాంకు నుండి సుమారు రూ.6.87 లక్షల మొత్తాన్ని ఫైనాన్స్ చేయాల్సి ఉంటుంది. మీకు తొమ్మిది శాతం వడ్డీ రేటుతో ఏడు సంవత్సరాల పాటు రూ.6.87 లక్షలు ఇస్తే, తదుపరి ఏడు సంవత్సరాల పాటు మీరు నెలకు రూ.11,053 EMI మాత్రమే చెల్లించాలి.
మీరు బ్యాంకు నుండి తొమ్మిది శాతం వడ్డీ రేటుతో ఏడు సంవత్సరాల పాటు రూ.6.87 లక్షలకు కారు రుణం తీసుకుంటే, మీరు ఏడు సంవత్సరాల పాటు నెలకు రూ.11,053 EMI చెల్లించాలి. అందువలన, ఏడు సంవత్సరాలలో, మీరు హ్యుందాయ్ వెన్యూపై వడ్డీగా సుమారు రూ.2.41 లక్షలు చెల్లిస్తారు. ఆ తర్వాత, మీరు మొత్తం రూ.11.28 లక్షల (ఎక్స్-షోరూమ్, ఆన్-రోడ్ , వడ్డీ) ధరను చెల్లిస్తారు. హ్యుందాయ్ కాంపాక్ట్ SUV విభాగంలో వెన్యూను అందిస్తుంది. అందుకని, ఇది మారుతి బ్రెజ్జా, కియా సోనెట్, కియా సైరోస్, టాటా నెక్సాన్, మహీంద్రా XUV 3XO వంటి SUV లతో నేరుగా పోటీపడుతుంది.