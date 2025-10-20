  • Menu
Home  > ఆటోమొబైల్

Car Sales: ఫెస్టివల్ సీజన్.. మారుతి, హ్యుందాయ్ రికార్డ్ సేల్స్..!

Car Sales
x

Car Sales: ఫెస్టివల్ సీజన్.. మారుతి, హ్యుందాయ్ రికార్డ్ సేల్స్..!

Highlights

Car Sales: ధంతేరాస్, దీపావళి ఆటోమొబైల్ పరిశ్రమకు ఒక పండుగ లాంటిది. దేశవ్యాప్తంగా కార్ల మార్కెట్ అద్భుతమైన విజయాన్ని సాధించింది.

Car Sales: ధంతేరాస్, దీపావళి ఆటోమొబైల్ పరిశ్రమకు ఒక పండుగ లాంటిది. దేశవ్యాప్తంగా కార్ల మార్కెట్ అద్భుతమైన విజయాన్ని సాధించింది. కొత్త కార్లను కొనడానికి ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చారు, ఫలితంగా మారుతి సుజుకి, హ్యుందాయ్ వంటి కంపెనీలకు రికార్డు స్థాయిలో అమ్మకాలు జరిగాయి. ఇది ఆటో రంగానికి ఇప్పటివరకు అత్యంత అద్భుతమైన పండుగ సీజన్ అని నిరూపించబడుతోంది.

దేశంలోని అతిపెద్ద కార్ల తయారీ సంస్థ మారుతి సుజుకి దీపావళి బలమైన అమ్మకాలను నమోదు చేసింది. శనివారం సాయంత్రం నాటికి మాత్రమే 38,500 వాహనాలు డెలివరీ అయ్యాయని సీనియర్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ పార్థో బెనర్జీ తెలిపారు. ఈ సంఖ్య రోజు చివరి నాటికి 41,000 యూనిట్లకు చేరుకుంటుందని అంచనా. మిగిలిన దాదాపు 10,000 మంది కస్టమర్లు ఆదివారం తమ వాహనాలను అందుకుంటారు. అందువల్ల, కంపెనీ మొత్తం అమ్మకాలు రెండు రోజుల్లో 50,000 యూనిట్లను మించిపోతాయని అంచనా. గత సంవత్సరం దీపావళిలో 41,500 యూనిట్లు అమ్ముడయ్యాయి, ఈ సంవత్సరం అమ్మకాలలో గణనీయమైన పెరుగుదలను సూచిస్తుంది.

ఈ మొత్తం పండుగ సీజన్ మారుతి సుజుకికి ప్రత్యేకమైనది. నవరాత్రి నుండి ప్రారంభించి, కంపెనీకి రోజుకు సగటున 14,000 బుకింగ్‌లు వస్తున్నాయి. సెప్టెంబర్‌లో ధర తగ్గింపు నుండి, కంపెనీకి 4.5 లక్షలకు పైగా బుకింగ్‌లు వచ్చాయి. వీటిలో 94,000 బుకింగ్‌లు చిన్న కార్లకే. ఈసారి ప్రజలు చిన్న, మధ్య తరహా కార్ల పట్ల ఎక్కువగా ఆకర్షితులవుతున్నారని ఇది చూపిస్తుంది.

మారుతితో పాటు, హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా కూడా ఈ దీపావళికి మంచి ప్రదర్శన ఇచ్చింది. రెండు రోజుల్లో దాదాపు 14,000 యూనిట్లను డెలివరీ చేయాలని భావిస్తున్నట్లు కంపెనీ COO, తరుణ్ గార్గ్ పేర్కొన్నారు. ఈ సంఖ్య గత సంవత్సరం కంటే దాదాపు 20 శాతం ఎక్కువ. బలమైన మార్కెట్ సెంటిమెంట్, పండుగ వాతావరణం, పన్ను సంస్కరణలు అమ్మకాల పెరుగుదలకు దారితీశాయని ఆయన వివరించారు.

సెప్టెంబర్ 22న GST సంస్కరణలు అమలు చేసిన తర్వాత, మారుతి సుజుకి తన కార్ల ధరలను రూ.1.29 లక్షల వరకు తగ్గించింది. ఇందులో బ్రెజ్జా, ఆల్టో, వ్యాగన్ఆర్, స్విఫ్ట్ వంటి ప్రసిద్ధ వాహనాలు కూడా ఉన్నాయి. ఎస్-ప్రెస్సో ఇప్పుడు కంపెనీకి అత్యంత సరసమైన కారుగా మారింది, దీని ధర రూ.349,900 నుండి ప్రారంభమవుతుంది. హ్యుందాయ్ తన వాహనాల ధరలను రూ.2.4 లక్షల వరకు తగ్గించింది. టక్సన్ ఎస్‌యూవీ అతిపెద్ద ధర తగ్గింపును పొందింది, క్రెటా కూడా రూ.38,311 ధర తగ్గింపును పొందింది.

ఈ సంవత్సరం, ధంతేరాస్ రెండు రోజుల్లో పడిపోయింది, కంపెనీలకు ఎక్కువ డెలివరీ సమయం ఇచ్చింది. కొత్త వాహనాలను బుక్ చేసుకోవడానికి, డెలివరీ తీసుకోవడానికి ప్రజలు తెల్లవారుజాము నుండే షోరూమ్‌ల వద్ద బారులు తీరారు. తక్కువ ధరలు, సులభమైన ఫైనాన్సింగ్ స్కీమ్ చిన్న పట్టణాల నుండి కూడా పెద్ద సంఖ్యలో కొనుగోలుదారులకు దారితీశాయి.

ధంతేరాస్ 2025 భారతీయ ఆటో రంగానికి చారిత్రాత్మక రోజుగా మారింది. మారుతి, హ్యుందాయ్ వంటి కంపెనీల నుండి రికార్డు అమ్మకాలు కార్ల మార్కెట్లో పెరిగిన వినియోగదారుల విశ్వాసం, ఉత్సాహాన్ని స్పష్టంగా ప్రదర్శించాయి. తక్కువ ధరలు, బలమైన డిమాండ్ ఈ పండుగ సీజన్‌ను పరిశ్రమకు అత్యంత సంపన్నంగా మార్చాయి.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick