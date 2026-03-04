Hyundai Holi Offers: కారు కొనేందుకు ఇదే బెస్ట్ టైమ్.. హ్యుందాయ్ కార్లపై మతిపోయే ఆఫర్లు..!
Hyundai Holi Offers: సొంత కారు అనేది ప్రతి ఒక్కరి కల, ఆ కలను నిజం చేసుకునేందుకు హ్యుందాయ్ కంపెనీ మార్చి 2026లో అదిరిపోయే ఆఫర్లను ప్రకటించింది.
Hyundai Holi Offers: సొంత కారు అనేది ప్రతి ఒక్కరి కల, ఆ కలను నిజం చేసుకునేందుకు హ్యుందాయ్ కంపెనీ మార్చి 2026లో అదిరిపోయే ఆఫర్లను ప్రకటించింది. హోలీ పండుగ సందర్భంగా కస్టమర్లను ఆకట్టుకోవడానికి భారీ డిస్కౌంట్లతో ముందుకొచ్చింది. ముఖ్యంగా యువత ఎక్కువగా ఇష్టపడే మోడల్స్ మీద కూడా ఈ ఆఫర్స్ వర్తించడం విశేషం. మీరు కూడా కొత్త కారు ప్లాన్ చేస్తుంటే, ఈ సేవింగ్స్ మీ నిర్ణయాన్ని మరింత సులభం చేస్తాయి.
ఈ సేల్లో స్టార్ అట్రాక్షన్ హ్యుందాయ్ Verna. దీని మీద ఏకంగా ₹95,000 వరకు బెనిఫిట్స్ లభిస్తున్నాయి. స్టైలిష్ లుక్, ఫ్యూచరిస్టిక్ ఫీచర్స్ ఉన్న వెర్నాను సొంతం చేసుకోవడానికి ఇది గోల్డెన్ ఛాన్స్. ఇక ఫ్యామిలీ మ్యాన్ ఫేవరెట్ అయిన Alcazar, reta మోడల్స్ మీద కూడా ఆకర్షణీయమైన ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్, కార్పొరేట్ డిస్కౌంట్స్ ఉన్నాయి. రోడ్ల మీద హుందాగా తిరగాలనుకునే వారికి ఈ కార్లు బెస్ట్ ఆప్షన్.
చిన్న కార్ల విభాగంలో i20 మీద కూడా మంచి డీల్స్ నడుస్తున్నాయి. సిటీ ట్రాఫిక్లో ఈజీగా డ్రైవ్ చేయాలనుకునే వారికి ఈ ప్రీమియం హ్యాచ్బ్యాక్ ఎప్పుడూ టాప్ లిస్టులో ఉంటుంది. కేవలం క్యాష్ డిస్కౌంట్స్ మాత్రమే కాకుండా, లో-ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్, ఈజీ EMI ఆప్షన్లతో హ్యుందాయ్ షోరూమ్స్ సందడిగా మారాయి. కస్టమర్ సర్వీస్ మరియు మెయింటెనెన్స్ విషయంలో హ్యుందాయ్ ఇచ్చే నమ్మకం ఈ ఆఫర్లను మరింత వాల్యూబుల్గా మారుస్తోంది.
ఈ ఆఫర్లు కేవలం లిమిటెడ్ పీరియడ్ వరకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉన్నాయి. హోలీ రంగులతో పాటు మీ జీవితంలో కొత్త కారు రంగులను నింపుకోవడానికి ఇప్పుడే దగ్గరలోని డీలర్ను సంప్రదించడం మంచిది. బడ్జెట్ ఏదైనా, మీకు నచ్చిన మోడల్ను తక్కువ ధరకు పొందే అవకాశం మళ్ళీ మళ్ళీ రాదు. అందుకే ఆలస్యం చేయకుండా మీ డ్రీమ్ కార్ హ్యుందాయ్ను ఇంటికి తెచ్చుకోండి.