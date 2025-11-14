Hyundai i20: బడ్జెట్లో కొత్త కారు కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా? కేవలం రూ.69,000 డౌన్ పేమెంట్తో ఈ కారు ఇంటికి..!
Hyundai i20: హ్యుందాయ్ i20 ఎల్లప్పుడూ భారతీయ మార్కెట్లో ప్రసిద్ధి చెందిన ప్రీమియం హ్యాచ్బ్యాక్. ఇది 5-సీట్ల క్యాబిన్, ఆకర్షణీయమైన డిజైన్ మరియు అధునాతన లక్షణాలను కలిగి ఉంది. చిన్న కారులో కూడా విలాసవంతమైన అనుభూతిని కోరుకునే వారి కోసం కంపెనీ దీనిని రూపొందించింది. కొత్త i20 ఏడు రంగులలో లభిస్తుంది, దాని డ్యూయల్-టోన్ ఇంటీరియర్ దీనికి మరింత ప్రీమియం లుక్ ఇస్తుంది.
హ్యుందాయ్ i20 ధర
న్యూఢిల్లీలో హ్యుందాయ్ i20 ఆన్-రోడ్ ధర రూ.6.87 లక్షల నుండి ప్రారంభమై రూ.10.43 లక్షల వరకు ఉంటుంది. దీని అర్థం మీ బడ్జెట్ మరియు అవసరాలకు అనుగుణంగా అనేక వేరియంట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. బేస్ మోడల్ సరసమైనది, అయితే టాప్ మోడల్ అధునాతన ఫీచర్లను, మరింత ప్రీమియం అనుభవాన్ని అందిస్తుంది.
హ్యుందాయ్ i20 ఇంజిన్
హ్యుందాయ్ i20 1.2-లీటర్ కప్పా పెట్రోల్ ఇంజిన్తో శక్తినిస్తుంది, ఇది 6,000 rpm వద్ద 61 కిలోవాట్ శక్తిని, 4,200 rpm వద్ద 114.7 Nm టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 5-స్పీడ్ మాన్యువల్ గేర్బాక్స్, ఇంటెలిజెంట్ వేరియబుల్ ట్రాన్స్మిషన్ (IVT) ఎంపికతో వస్తుంది. ఈ కారు ముందు భాగంలో డిస్క్ బ్రేక్లు, వెనుక భాగంలో డ్రమ్ బ్రేక్లను కలిగి ఉంటుంది, ఇది డ్రైవింగ్, భద్రత మధ్య పరిపూర్ణ సమతుల్యతను అందిస్తుంది.
హ్యుందాయ్ i20 ఫీచర్లు
ఈ కారు ఫీచర్ల పరంగా దాని విభాగంలో అగ్రగామిగా ఉంది. ఇది పూర్తిగా ఆటోమేటిక్ టెంపరేచర్ కంట్రోల్, ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ కోసం USB టైప్-C పోర్ట్, డ్యూయల్-టోన్ సీట్లు, స్టైలిష్ i20 బ్రాండింగ్ను కలిగి ఉంది. అదనంగా, కారులో మల్టీ-ఫంక్షన్ స్టీరింగ్ వీల్, టచ్స్క్రీన్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, బ్లూటూత్ కనెక్టివిటీ, డ్యూయల్ ఎయిర్బ్యాగ్లు, వెనుక పార్కింగ్ సెన్సార్లు వంటి అధునాతన భద్రతా లక్షణాలు ఉన్నాయి.
ఈఎమ్ఐ, డౌన్ పేమెంట్
మీరు i20ని కొనాలనుకుంటే కానీ పెద్ద మొత్తం చెల్లించకూడదనుకుంటే, EMIలో కొనడం మంచి ఎంపిక. ఢిల్లీలో బేస్ మోడల్ యొక్క ఆన్-రోడ్ ధర రూ.6.87 లక్షలు. మీరు దానిని కేవలం రూ.69,000 డౌన్ పేమెంట్తో ఇంటికి తీసుకురావచ్చు.
లోన్, EMI ఎంపికలు
మీరు 4 సంవత్సరాల పాటు రుణం తీసుకుంటే, EMI నెలకు సుమారు రూ.15,376 ఉంటుంది, వడ్డీ రేటు 9శాతం.
5 సంవత్సరాల పాటు రుణం తీసుకుంటే EMI నెలకు రూ.12,826.
6 సంవత్సరాల పాటు రుణం తీసుకుంటే నెలకు రూ.11,137.
మీరు 7 సంవత్సరాల పాటు రుణం తీసుకుంటే, మీ EMI నెలకు సుమారు రూ.9,941 అవుతుంది.
డౌన్ పేమెంట్ పెంచడం వల్ల మీ EMI, వడ్డీ రెండూ తగ్గుతాయి.
దాని ప్రీమియం లుక్, సులభమైన కొనుగోలు ఎంపికలతో, హ్యుందాయ్ i20 చాలా బాగుంది. స్టైలిష్, సౌకర్యవంతమైన, నమ్మదగిన హ్యాచ్బ్యాక్ కోసం చూస్తున్న వారికి హ్యుందాయ్ i20 ఒక గొప్ప ఎంపిక. దీని ఇంజిన్, ఫీచర్లు, ఫైనాన్సింగ్ ఎంపికలు అన్నీ దీనిని పరిపూర్ణ కుటుంబ కారుగా చేస్తాయి.