Hyundai Creta : ఎస్యూవీ మార్కెట్లో క్రెటా సునామీ..టాటా సియెర్రా, మారుతి విక్టోరిస్ బేజారు
ఎస్యూవీ మార్కెట్లో క్రెటా సునామీ..టాటా సియెర్రా, మారుతి విక్టోరిస్ బేజారు
Hyundai Creta : భారతీయ ఆటోమొబైల్ రంగంలో ఎస్యూవీల హవా కొనసాగుతోంది. కొత్త కొత్త మోడళ్లు మార్కెట్లోకి వస్తున్నా, పాత కింగ్ మాత్రం తన పట్టు సడలించడం లేదు. మిడ్-సైజ్ ఎస్యూవీ సెగ్మెంట్లో హ్యుందాయ్ క్రెటా మరోసారి తన విశ్వరూపాన్ని ప్రదర్శించింది. 2026 జనవరి నెల విక్రయాల గణాంకాలను పరిశీలిస్తే.. టాటా సియెర్రా, మారుతి విక్టోరిస్ వంటి దిగ్గజ కార్లను వెనక్కి నెట్టి క్రెటా అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ఈ ఏడాది ఆరంభంలోనే హ్యుందాయ్ సాధించిన ఈ విజయం ఆటోమొబైల్ వర్గాల్లో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
2026 జనవరి నెలలో హ్యుందాయ్ క్రెటా ఏకంగా 17,921 యూనిట్ల అమ్మకాలతో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. గత కొన్ని నెలలుగా మార్కెట్లో గట్టి పోటీ ఉన్నప్పటికీ, తన బ్రాండ్ ఇమేజ్తో కస్టమర్లను ఆకట్టుకోవడంలో క్రెటా సఫలమైంది. దీనికి ప్రధాన పోటీగా భావించిన మారుతి విక్టోరిస్ 15,240 యూనిట్లతో రెండో స్థానానికి పరిమితం కాగా, కియా సెల్టోస్ 10,639 యూనిట్ల అమ్మకాలను నమోదు చేసింది. అంటే క్రెటాకు, సెల్టోస్కు మధ్య ఏకంగా 7,000 యూనిట్ల భారీ వ్యత్యాసం ఉంది.
టాటా మోటార్స్ ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొచ్చిన టాటా సియెర్రా నవంబర్ 2025లో లాంచ్ అయింది. భారీ అంచనాల మధ్య వచ్చిన ఈ కారు జనవరిలో 7,003 యూనిట్లను మాత్రమే విక్రయించగలిగింది. అయితే దీనికి కారణం డిమాండ్ లేకపోవడం కాదు, ప్రొడక్షన్, డెలివరీలో ఉన్న జాప్యమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మొదటి రోజే 70,000 బుకింగ్స్ సాధించిన సియెర్రా, ప్రస్తుతం నెమ్మదిగా డెలివరీలను పెంచుతోంది. ఇక మారుతి విక్టోరిస్ కేవలం ఐదు నెలల్లోనే 50,000 యూనిట్ల మార్కును దాటి తన సత్తా చాటుతోంది. కానీ క్రెటాను అధిగమించడం మాత్రం ప్రస్తుతానికి కష్టంగానే కనిపిస్తోంది.
కొత్త మోడళ్లు మార్కెట్లోకి వచ్చినా క్రెటా ఇంతలా దూసుకుపోవడానికి ప్రధాన కారణం హ్యుందాయ్ కు ఉన్న విస్తృతమైన డీలర్ నెట్వర్క్, కస్టమర్ల నమ్మకం. క్రెటాలో లభించే మల్టిపుల్ వేరియంట్లు, అత్యాధునిక ఫీచర్లు, రీసేల్ వాల్యూ కస్టమర్లను మరో ఆలోచన లేకుండా చేస్తోంది. మారుతి విక్టోరిస్ సెప్టెంబర్ 2025లో, కియా సెల్టోస్ కొత్త జనరేషన్ డిసెంబర్ 2025లో వచ్చినా, క్రెటా తన స్థానాన్ని పదిలం చేసుకుంది.
మొత్తంగా చూస్తే, జనవరి 2026లో మిడ్-సైజ్ ఎస్యూవీ సెగ్మెంట్ అద్భుతమైన వృద్ధిని కనబరిచింది. గత ఏడాది జనవరితో పోలిస్తే ఈ సెగ్మెంట్ అమ్మకాలు 40 శాతం పెరిగాయి. జనవరిలో మొత్తం 70,898 ఎస్యూవీలు అమ్ముడవ్వడం విశేషం. కొత్త లాంచ్లు, మెరుగైన సరఫరా గొలుసు కారణంగా ఫిబ్రవరిలో ఈ అమ్మకాలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు అంచనా వేస్తున్నారు.