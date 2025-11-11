Hyundai November Discounts: హ్యుందాయ్ కార్లపై భారీ ఆఫర్లు.. లక్షల్లో డిస్కౌంట్లు..!
Hyundai November Discounts: శీతాకాలం ప్రారంభం కావడంతో, హ్యుందాయ్ మోటార్ ఇండియా లిమిటెడ్ (HMIL) తన కస్టమర్ల కోసం అనేక డిస్కౌంట్ ఆఫర్లను ప్రకటించింది. నవంబర్ 2025లో, కంపెనీ తన అనేక కార్లపై గణనీయమైన డిస్కౌంట్లను అందిస్తోంది, రూ.7.05 లక్షల వరకు చేరుకుంది. ఇందులో నగదు తగ్గింపులు, ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్లు, కార్పొరేట్ ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. ప్రతి మోడల్పై ఏ ఆఫర్లు అందుబాటులో ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.
గ్రాండ్ i10 నియోస్
మీరు బడ్జెట్-స్నేహపూర్వక, ఫీచర్-ప్యాక్డ్ కారు కోసం చూస్తున్నట్లయితే, గ్రాండ్ i10 నియోస్ ప్రస్తుతం గొప్ప ఒప్పందాన్ని అందిస్తోంది. కంపెనీ దాని కొన్ని వేరియంట్లపై రూ.75,000 వరకు డిస్కౌంట్లను అందిస్తోంది. ఇందులో CNG మోడళ్లపై రూ.30,000 వరకు నగదు తగ్గింపు, రూ.15,000 ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్, రూ.5,000 కార్పొరేట్ ఆఫర్ ఉన్నాయి. అదే సమయంలో, బేస్ పెట్రోల్ వేరియంట్కు రూ.5,000 తగ్గింపు మాత్రమే లభిస్తుంది.
హ్యుందాయ్ ఆరా
హ్యుందాయ్ కాంపాక్ట్ సెడాన్ ఆరా కూడా ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్ను అందుకుంటోంది. దాని CNG వేరియంట్లు (E, SX CNG మినహా) రూ.43,000 వరకు మొత్తం తగ్గింపును పొందుతున్నాయి. పెట్రోల్ మాన్యువల్, టోమేటిక్ వేరియంట్లు (SX MT మినహా) రూ.33,000 వరకు ప్రయోజనం పొందుతున్నాయి. మీరు E CNG వేరియంట్ను ఎంచుకుంటే, మీకు రూ.18,000 వరకు మొత్తం తగ్గింపును అందుకుంటారు.
i20,i20 N-లైన్
ప్రీమియం హ్యాచ్బ్యాక్ i20 మాన్యువల్ వేరియంట్లు (మాగ్నా ఎగ్జిక్యూటివ్ మినహా) ఈసారి అతిపెద్ద ప్రయోజనాన్ని పొందుతున్నాయి - రూ.85,000 వరకు. దాని IVT ఆటోమేటిక్ మోడల్లు రూ.70,000 వరకు తగ్గింపును పొందుతున్నాయి. i20 N-లైన్ రూ.20,000 వరకు నగదు తగ్గింపు, రూ.15,000 వరకు ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్తో అందుబాటులో ఉంది.
ఎక్స్టర్ SUV
హ్యుందాయ్ మైక్రో SUV, ఎక్స్టర్ కూడా అద్భుతమైన ఆఫర్లను అందుకుంటోంది. కంపెనీ నాన్-ప్రో ప్యాక్ వేరియంట్లపై రూ.25,000 వరకు నగదు తగ్గింపును అందిస్తోంది, అయితే ప్రో ప్యాక్ వేరియంట్లు రూ.60,000 వరకు మొత్తం ప్రయోజనాన్ని అందిస్తున్నాయి.
వెర్నా, వెన్యూ, అల్కాజార్
హ్యుందాయ్ ప్రసిద్ధ సెడాన్, వెర్నా, నవంబర్ 2025లో రూ.55,000 వరకు తగ్గింపుతో అందుబాటులో ఉంది, ఇందులో రూ.20,000 నగదు తగ్గింపు, రూ.20,000 ఎక్స్ఛేంజ్ బోనస్, రూ.10,000 కార్పొరేట్ ఆఫర్ ఉన్నాయి. ఇంతలో, పాత తరం వెన్యూ SUV రూ.60,000 వరకు డిస్కౌంట్లతో అందుబాటులో ఉంది. ముఖ్యంగా 1.2 కప్పా MT S, S(O)+ వేరియంట్లపై రూ.35,000 వరకు క్యాష్ డిస్కౌంట్లు అందుబాటులో ఉన్నాయి. ఈ నెలలో అల్కాజర్ ఫేస్లిఫ్ట్పై రూ.50,000 వరకు ఆదా చేసుకునే అవకాశం కూడా ఉంది.