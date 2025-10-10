Hyundai Cars Discounts: జీఎస్టీ తగ్గింపు + దీపావళి ఆఫర్లు — భారీగా తగ్గిన హ్యుందాయ్ కార్ల ధరలు!
హ్యుందాయ్ మోటార్స్ దీపావళి సందర్భంగా జీఎస్టీ తగ్గింపుతో పాటు భారీ డిస్కౌంట్స్ ప్రకటించింది. గ్రాండ్ i10 నియోస్, వెన్యూ, ఐ20, ఆరా, ఎక్స్టర్, అల్కజార్ వంటి మోడల్స్పై భారీ తగ్గింపులు — ధరలు, ఆఫర్లు, ఫీచర్లు తెలుసుకోండి.
హ్యుందాయ్ కార్లపై దీపావళి బంపర్ ఆఫర్..! జీఎస్టీ తగ్గింపు + ఫెస్టివల్ డిస్కౌంట్స్తో భారీగా తగ్గిన ధరలు!
దీపావళి పండుగ సీజన్లో ప్రముఖ ఆటోమొబైల్ కంపెనీ హ్యుందాయ్ మోటార్స్ తన కస్టమర్లకు డబుల్ సర్ప్రైజ్ ఇచ్చింది. జీఎస్టీ తగ్గింపుతో పాటు, బెస్ట్ సెల్లింగ్ మోడల్స్పై భారీ ఫెస్టివల్ ఆఫర్లను ప్రకటించింది. ఫలితంగా హ్యుందాయ్ పోర్ట్ఫోలియోలోని అనేక కార్ల ధరలు గణనీయంగా తగ్గాయి.
ఇక హ్యుందాయ్ ప్రకటించిన దీపావళి ఆఫర్లు + GST తగ్గింపు వల్ల వినియోగదారులకు లభించే ప్రయోజనాలు ఏంటో చూద్దాం..
హ్యుందాయ్ గ్రాండ్ i10 నియోస్ (Grand i10 Nios)
- జీఎస్టీ తగ్గింపు: ₹73,808
- అదనపు డిస్కౌంట్: ₹55,000
- ప్రారంభ ధర: ₹5,47,278 (ఎక్స్షోరూమ్)
ఫీచర్స్: 8-ఇంచ్ టచ్స్క్రీన్, కనెక్టెడ్ కార్ టెక్నాలజీ, వైర్లెస్ ఛార్జింగ్, డ్యూయెల్ ఎయిర్బ్యాగ్, ఏబీఎస్, సీఎన్జీ ఆప్షన్.
హ్యుందాయ్ వెన్యూ (Hyundai Venue)
- జీఎస్టీ తగ్గింపు: ₹1,23,659
- అదనపు ప్రయోజనాలు: ₹50,000
- ప్రారంభ ధర: ₹7,26,381
- ఫీచర్స్: సన్రూఫ్, డిజిటల్ క్లస్టర్, కనెక్టెడ్ టెక్, 6 ఎయిర్బ్యాగ్స్, ఈఎస్సీ, హిల్ అసిస్ట్.
- ఇంజిన్ ఆప్షన్స్: 1.2L పెట్రోల్, 1.0L టర్బో పెట్రోల్, 1.5L డీజిల్.
హ్యుందాయ్ ఆరా (Hyundai Aura)
- జీఎస్టీ తగ్గింపు: ₹78,465
- అదనపు ప్రయోజనాలు: ₹43,000
- ప్రారంభ ధర: ₹5,98,320
- ఫీచర్స్: వైర్లెస్ ఫోన్ కనెక్టివిటీ, 8-ఇంచ్ ఇన్ఫోటైన్మెంట్ సిస్టమ్, రియర్ కెమెరా, 4 ఎయిర్బ్యాగ్స్, సీఎన్జీ ఆప్షన్.
హ్యుందాయ్ ఎక్స్టర్ (Hyundai Exter)
- జీఎస్టీ తగ్గింపు: ₹51,158
- అదనపు ప్రయోజనాలు: ₹45,000
- ప్రారంభ ధర: ₹5,48,742
- ఫీచర్స్: ఇన్బిల్ట్ డ్యాష్క్యామ్, సన్రూఫ్, మల్టిపుల్ డ్రైవింగ్ మోడ్స్, 6 ఎయిర్బ్యాగ్స్.
- ఇంజిన్ ఆప్షన్స్: 1.2L పెట్రోల్, సీఎన్జీ.
హ్యుందాయ్ i20 (Hyundai i20)
- జీఎస్టీ తగ్గింపు: ₹98,053
- అదనపు ప్రయోజనాలు: ₹55,000
- ప్రారంభ ధర: ₹6,86,865
- ఫీచర్స్: బోస్ సౌండ్ సిస్టమ్, యాంబియెంట్ లైటింగ్, 10.25-ఇంచ్ టచ్స్క్రీన్, టీపీఎంఎస్, ఈఎస్సీ, 6 ఎయిర్బ్యాగ్స్.
హ్యుందాయ్ అల్కజార్ (Hyundai Alcazar)
- జీఎస్టీ తగ్గింపు: ₹75,376
- అదనపు ప్రయోజనాలు: ₹60,000
- ప్రారంభ ధర: ₹14,47,305
- ఫీచర్స్: 3-రో ఎస్యూవీ (6 లేదా 7 సీటర్), పానోరమిక్ సన్రూఫ్, 360° కెమెరా, 1.5L టర్బో పెట్రోల్ & డీజిల్ ఇంజిన్లు, ఆటోమేటిక్ ట్రాన్స్మిషన్.
మొత్తం మీద
హ్యుందాయ్ కంపెనీ దీపావళి సీజన్లో కస్టమర్లను ఆకట్టుకునేలా జీఎస్టీ తగ్గింపుతో పాటు ఫెస్టివల్ డిస్కౌంట్స్ ప్రకటించడం ఆటోమొబైల్ మార్కెట్లో పెద్ద బూస్ట్గా మారింది.
మీరు హ్యుందాయ్ వాహనం కొనుగోలు చేయాలనుకుంటే, ఇదే సరైన సమయం — Hyundai Diwali Offers 2025 మీ బడ్జెట్లో కలల కారు తెచ్చే అవకాశం! 🚗✨