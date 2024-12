EV Charging Station Set Up: ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల ఛార్జింగ్ స్టేషన్ బిజినెస్ ఎలా ఉంటుంది? ఎంత ఖర్చు అవుతుంది?

EV Charging Station Set Up cost and Income: దేశంలో ఇప్పుడు ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ (ఈవీ) క్రేజ్ వేగంగా పెరుగుతోంది. టాటా మోటార్స్ తర్వాత, XEV 9e, BE 6e వంటి పవర్‌ఫుల్ వాహనాలను విడుదల చేస్తూ మహీంద్రా మోటార్స్ తమ ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్‌ను ఒక్కొక్కటిగా రివీల్ చేస్తోంది. ఓలా, హోండా తమ కొత్త మోడళ్లను 2-వీలర్ సెగ్మెంట్లో కూడా విడుదల చేశాయి. ఈ వాహనాలన్నింటికీ ఛార్జింగ్ అవసరం. అంతేకాకుండా భవిష్యత్ అంతా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలదే హవా కానుంది. అందుకే భవిష్యత్‌లో పెరిగే ఎలక్ట్రిక్ వెహికిల్స్ డిమాండ్‌కు అనుగుణంగా చార్జింగ్ స్టేషన్స్ అవసరం కూడా పెరుగుతుంది.

ఛార్జింగ్ స్టేషన్‌ను ఏర్పాటు చేసే వారికి మంచి బిజినెస్ కూడా ఉంటుందని బిజినెస్ ఐడియాస్ ఇచ్చే బిజినెస్ కన్సల్టెన్సీలు కూడా చెబుతున్నాయి. మీ ఇల్లు కనుక రోడ్-సైడ్ లేదా హైవేకి కనెక్ట్ అయి ఉంటే, ఛార్జింగ్ స్టేషన్‌ను ఇన్‌స్టాల్ చేయడం ద్వారా మీరు భారీగా సంపాదించుకోవచ్చు అని సూచిస్తున్నారు. అందుకోసం అయ్యే ఖర్చు, ఆ వ్యాపారంతో వచ్చే ఆదాయం, ఎలా పెట్టుబడి పెట్టాలి అనే అంశాల గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

ఈవీ ఛార్జింగ్ స్టేషన్ కావాలా?

ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలలో పెట్రోల్ పంప్ తరహాలో ఐదు నిమిషాలలోపు ఇంధనం నింపుకోలేరు. వెంటనే మీ ప్రయాణాన్ని కొనసాగించలేరు. ఒక్కో ఎలక్ట్రిక్ వాహనం ఒకే ఛార్జ్‌తో ఎంత దూరం వెళ్లగలదో దాని బ్యాటరీ సామర్థ్యం నిర్ణయిస్తుంది. మీ ఎలక్ట్రిక్ వాహనం అకస్మాత్తుగా ఆగిపోయినా లేదా దాని ఛార్జింగ్ అయిపోయినా, సాధారణ గృహ ఛార్జర్‌తో ఛార్జింగ్ చేయడం చాలా సమయం తీసుకునే పని. ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు తక్కువ సమయంలో వాహనాన్ని ఛార్జ్ చేయడానికి అధిక సామర్థ్యంతో పనిచేస్తాయి.

ఈవీ ఛార్జింగ్ స్టేషన్‌లు, వాటి ఇన్‌స్టాలేషన్ ఖర్చులు

ముందుగా ఎన్ని రకాల ఛార్జింగ్ స్టేషన్లు ఉన్నాయో తెలుసుకోవాలి. ఇది అక్కడ అమర్చిన ఛార్జర్ సామర్థ్యంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ఉదాహరణకు, మీరు 3.5 kW పవర్ కంటే తక్కువ ఛార్జర్‌ను ఇన్‌స్టాల్ చేస్తే, 240 వోల్టేజ్ కరెంట్‌తో కూడా అది పని చేస్తుంది. ఈ ఛార్జర్ అన్ని రకాల ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలు, 2 వీలర్, 3 వీలర్, 4 వీలర్‌లకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇటువంటి ఛార్జర్‌లను లెవెల్-1 (AC) అని పిలుస్తారు. వాటిని ఇన్‌స్టాల్ చేయడానికి అయ్యే ఖర్చు రూ.15,000 నుండి రూ.30,000 వరకు ఉంటుంది.

లెవెల్-2 (AC) ఛార్జర్లు 300-400 వోల్టేజ్ కరెంట్ అవసరం ఉంటుంది. ఇవి 22 kW కంటే తక్కువ శక్తిని కలిగి ఉంటాయి. ఇక్కడ కూడా మూడు రకాల వాహనాలను ఛార్జ్ చేయవచ్చు. వాటి ఖరీదు రూ.50,000 నుంచి రూ.1,00,000 వరకు ఉంటుంది. 4 వీలర్ వాహనాలకు మాత్రమే లెవల్-3(డీసీ) ఛార్జర్‌లను అమర్చారు. ఇవి 200 నుండి 1000 వోల్టేజీపై మాత్రమే పనిచేస్తాయి. వాటి శక్తి 50 నుండి 150 kW వరకు ఉంటుంది. వాటి ఖరీదు రూ.5 లక్షల నుంచి రూ.15 లక్షల వరకు ఉంటుంది.

ఇవి సాధారణంగా హైవే వెంట అమర్చుతారు. ఇది వేగవంతమైన డీసీ ఛార్జర్‌లను కూడా కలిగి ఉంది. ఇవి బస్సులు, ట్రక్కుల వంటి వాహనాలను సులభంగా ఛార్జ్ చేయగలవు. వాటి ఖరీదు రూ.10 లక్షల నుంచి రూ.50 లక్షల వరకు ఉంటుంది. డీసీ ఛార్జర్‌తో పాటు ట్రాన్స్‌ఫార్మర్‌ను కూడా అమర్చాలి.

ఛార్జర్ బంపర్ ఆదాయాలను ఎలా సృష్టిస్తుంది?

ఈవీ ఛార్జర్‌లో ప్రతి యూనిట్ ఛార్జింగ్ ప్రకారం చెల్లిస్తారు. సాధారణంగా యూనిట్‌కు (kWh) రూ. 10 నుండి 20 వరకు వసూలు చేయవచ్చు. మీ ఛార్జింగ్ స్టేషన్‌లో ప్రతిరోజూ 300 యూనిట్ల ఛార్జింగ్ ఉంటే.. మీరు కూడా యూనిట్‌కు రూ. 12 వసూలు చేస్తే, మీ నెలవారీ సంపాదన రూ. 1,08,000 వరకు ఉంటుంది. ఇది మాత్రమే కాదు, మీరు వార్షిక, నెలవారీ సభ్యత్వాన్ని అందించవచ్చు. ఛార్జింగ్ స్టేషన్లలో హోర్డింగ్స్, ఫ్లెక్సీల రూపంలో ప్రకటనలు అందించడం ద్వారా కూడా అదనపు డబ్బు సంపాదించవచ్చు. సమీపంలోని ప్రదేశంలో వెయిట్ చేసేందుకు కేఫ్ లేదా లాంజ్‌కి యాక్సెస్‌ను కూడా అందించవచ్చు. దాని ద్వారా కూడా డబ్బుల సంపాదించవచ్చు.