Bike Mileage: బైక్ మైలేజ్ తగ్గిందని బాధపడుతున్నారా? ఈ 6 చిట్కాలు పాటిస్తే మైలేజ్ పెరగడం ఖాయం!

How to Increase Bike Mileage: మీ బైక్ మైలేజ్ పెరగాలా? ఇంజిన్ ఆయిల్ నుండి టైర్ ప్రెజర్ వరకు, మీ బైక్ మైలేజీని పెంచే 6 అద్భుతమైన చిట్కాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి. తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించండి.

How to Increase Bike Mileage: సామాన్యుడి ప్రయాణ సాధనం బైక్. ఆఫీసుకైనా, వ్యక్తిగత పనులకైనా బైక్ ఉండాల్సిందే. అయితే, చాలామంది బైక్ మైలేజ్ గురించి ఫిర్యాదు చేస్తుంటారు. కంపెనీ చెప్పిన మైలేజ్ రాకపోవడానికి ప్రధాన కారణం బైక్ మెయింటెనెన్స్‌లో చేసే చిన్న చిన్న పొరపాట్లే. ఈ క్రింది జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మీ వాహనం మళ్లీ స్మూత్‌గా నడవడమే కాకుండా మైలేజ్ కూడా పెరుగుతుంది.

మైలేజ్ పెంచే కీలక సూత్రాలు:

ఇంజిన్ ఆయిల్ మరియు ఎయిర్ ఫిల్టర్: మురికిగా ఉన్న ఇంజిన్ ఆయిల్ వల్ల ఇంజిన్ కష్టపడి పని చేయాల్సి వస్తుంది, దీనివల్ల పెట్రోల్ ఎక్కువ ఖర్చవుతుంది. అలాగే ఎయిర్ ఫిల్టర్‌ను ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేయాలి. గాలి సరిగ్గా అందకపోతే కంబషన్ ప్రక్రియ దెబ్బతిని మైలేజ్ తగ్గుతుంది.

క్రమం తప్పకుండా సర్వీసింగ్: బైక్ తయారీదారులు సూచించిన సమయానికి సర్వీసింగ్ చేయించడం చాలా ముఖ్యం. సర్వీసింగ్ ఆలస్యమైతే ఇంజిన్ సామర్థ్యం తగ్గి, పార్ట్స్ త్వరగా అరిగిపోతాయి.

టైర్ ప్రెజర్ చెక్ చేయండి: టైర్లలో గాలి తక్కువగా ఉంటే రోడ్డుపై ఘర్షణ (Friction) పెరుగుతుంది. దీనివల్ల ఇంజిన్ ఎక్కువ శక్తిని ఉపయోగించాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి వారానికి ఒకసారి టైర్లలో గాలిని చెక్ చేయించుకోవడం ఉత్తమం.

సరైన గేర్ వాడకం: తక్కువ స్పీడ్‌లో ఎక్కువ గేర్ లేదా ఎక్కువ స్పీడ్‌లో తక్కువ గేర్ వాడటం వల్ల ఇంజిన్ ఒత్తిడికి గురవుతుంది. వేగానికి తగినట్లుగా గేర్లు మార్చడం వల్ల ఇంధనం ఆదా అవుతుంది.

అనవసరంగా రేసింగ్ చేయొద్దు: బైక్ న్యూట్రల్‌లో ఉన్నప్పుడు లేదా సిగ్నల్స్ దగ్గర అనవసరంగా యాక్సిలరేటర్ (RPM) పెంచడం వల్ల ఇంధనం వృథా అవుతుంది. ప్రయాణంలో కూడా స్టెడీ స్పీడ్ మెయింటైన్ చేయడం వల్ల మంచి మైలేజ్ వస్తుంది.

అదనపు భారాన్ని తగ్గించండి: బైక్ పై అనవసరమైన బరువులు లేదా భారీ వస్తువులను ఉంచడం వల్ల మైలేజీ పడిపోతుంది. బైక్ వీలైనంత తక్కువ బరువుతో ఉంటే సులభంగా మూవ్ అవుతుంది.

