Bike Mileage: బైక్ మైలేజ్ తగ్గిందని బాధపడుతున్నారా? ఈ 6 చిట్కాలు పాటిస్తే మైలేజ్ పెరగడం ఖాయం!
How to Increase Bike Mileage: మీ బైక్ మైలేజ్ పెరగాలా? ఇంజిన్ ఆయిల్ నుండి టైర్ ప్రెజర్ వరకు, మీ బైక్ మైలేజీని పెంచే 6 అద్భుతమైన చిట్కాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి. తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించండి.
How to Increase Bike Mileage: సామాన్యుడి ప్రయాణ సాధనం బైక్. ఆఫీసుకైనా, వ్యక్తిగత పనులకైనా బైక్ ఉండాల్సిందే. అయితే, చాలామంది బైక్ మైలేజ్ గురించి ఫిర్యాదు చేస్తుంటారు. కంపెనీ చెప్పిన మైలేజ్ రాకపోవడానికి ప్రధాన కారణం బైక్ మెయింటెనెన్స్లో చేసే చిన్న చిన్న పొరపాట్లే. ఈ క్రింది జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే మీ వాహనం మళ్లీ స్మూత్గా నడవడమే కాకుండా మైలేజ్ కూడా పెరుగుతుంది.
మైలేజ్ పెంచే కీలక సూత్రాలు:
♦ ఇంజిన్ ఆయిల్ మరియు ఎయిర్ ఫిల్టర్: మురికిగా ఉన్న ఇంజిన్ ఆయిల్ వల్ల ఇంజిన్ కష్టపడి పని చేయాల్సి వస్తుంది, దీనివల్ల పెట్రోల్ ఎక్కువ ఖర్చవుతుంది. అలాగే ఎయిర్ ఫిల్టర్ను ఎప్పటికప్పుడు క్లీన్ చేయాలి. గాలి సరిగ్గా అందకపోతే కంబషన్ ప్రక్రియ దెబ్బతిని మైలేజ్ తగ్గుతుంది.
♦ క్రమం తప్పకుండా సర్వీసింగ్: బైక్ తయారీదారులు సూచించిన సమయానికి సర్వీసింగ్ చేయించడం చాలా ముఖ్యం. సర్వీసింగ్ ఆలస్యమైతే ఇంజిన్ సామర్థ్యం తగ్గి, పార్ట్స్ త్వరగా అరిగిపోతాయి.
♦ టైర్ ప్రెజర్ చెక్ చేయండి: టైర్లలో గాలి తక్కువగా ఉంటే రోడ్డుపై ఘర్షణ (Friction) పెరుగుతుంది. దీనివల్ల ఇంజిన్ ఎక్కువ శక్తిని ఉపయోగించాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి వారానికి ఒకసారి టైర్లలో గాలిని చెక్ చేయించుకోవడం ఉత్తమం.
♦ సరైన గేర్ వాడకం: తక్కువ స్పీడ్లో ఎక్కువ గేర్ లేదా ఎక్కువ స్పీడ్లో తక్కువ గేర్ వాడటం వల్ల ఇంజిన్ ఒత్తిడికి గురవుతుంది. వేగానికి తగినట్లుగా గేర్లు మార్చడం వల్ల ఇంధనం ఆదా అవుతుంది.
♦ అనవసరంగా రేసింగ్ చేయొద్దు: బైక్ న్యూట్రల్లో ఉన్నప్పుడు లేదా సిగ్నల్స్ దగ్గర అనవసరంగా యాక్సిలరేటర్ (RPM) పెంచడం వల్ల ఇంధనం వృథా అవుతుంది. ప్రయాణంలో కూడా స్టెడీ స్పీడ్ మెయింటైన్ చేయడం వల్ల మంచి మైలేజ్ వస్తుంది.
♦ అదనపు భారాన్ని తగ్గించండి: బైక్ పై అనవసరమైన బరువులు లేదా భారీ వస్తువులను ఉంచడం వల్ల మైలేజీ పడిపోతుంది. బైక్ వీలైనంత తక్కువ బరువుతో ఉంటే సులభంగా మూవ్ అవుతుంది.