Honda WN7: హోండా కొత్త ఎలక్ట్రిక్ బైక్.. నిశ్శబ్దంగా విడుదల చేసింది..!
WN7 హోండా "ఫన్" విభాగంలో మొదటి ఫిక్స్డ్-బ్యాటరీ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ సైకిల్గా పరిచయం చేసింది. ఇది EV ఫన్ కాన్సెప్ట్ ప్రొడక్షన్ వెర్షన్, దీనిని కంపెనీ మిలన్ లో జరిగిన EICMA 2024 లో ఆవిష్కరించింది. అద్భుతమైన పనితీరు, స్థిరమైన చలనశీలత రెండింటినీ కోరుకునే రైడర్ల కోసం రూపొందించిన ఇది హోండా WN7 ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ సైకిల్ ముఖ్య లక్షణం.
డిజైన్ పరంగా, ఇది దాని EV గుర్తింపును హైలైట్ చేసే స్లిమ్, ఫ్యూచరిస్టిక్ డిజైన్లో కనిపిస్తుంది. రైడర్లు హోండా రోడ్ సింక్ ద్వారా కనెక్టివిటీతో 5-అంగుళాల TFT స్క్రీన్ ను పొందుతారు, ఇది నావిగేషన్, కాల్స్, నోటిఫికేషన్లను బ్రీజ్ చేస్తుంది. శక్తివంతమైన టార్క్ తో పాటు, WN7 ఎలక్ట్రిక్ మోటార్ సైకిళ్ల మాదిరిగానే నిశ్శబ్దమైన, మృదువైన రైడ్ ను కూడా అందిస్తుంది, ఇది మొత్తం రైడింగ్ అనుభవాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.
ఇది ఒక్కసారి ఛార్జ్ చేస్తే 130 కి.మీ (83 మైళ్ళు) కంటే ఎక్కువ రైడింగ్ రేంజ్ అందిస్తుంది. దీని ఫిక్స్డ్ లిథియం-అయాన్ బ్యాటరీ CCS2 రాపిడ్ ఛార్జింగ్కు మద్దతు ఇస్తుంది, ఇది కేవలం 30 నిమిషాల్లో 20శాతం నుండి 80శాతం వరకు ఛార్జ్ చేయడానికి వీలు కల్పిస్తుంది. హోమ్ ఛార్జింగ్ కూడా మద్దతు ఇస్తుంది, 3 గంటల కంటే తక్కువ సమయంలో పూర్తి ఛార్జ్ను అనుమతిస్తుంది. WN7 పనితీరు అవుట్పుట్ పరంగా 600cc అంతర్గత దహన ఇంజిన్ (ICE) మోటార్సైకిల్తో పోల్చదగినదని, టార్క్ పరంగా 1000cc ICE మోటార్సైకిళ్లకు పోటీగా ఉంటుందని హోండా చెబుతోంది.
WN7 అనే పేరు దాని అభివృద్ధిని ప్రతిబింబిస్తుంది. "W" అంటే "Be the Wind" (అభివృద్ధి భావన), "N" అంటే "నేకెడ్", "7" అవుట్పుట్ తరగతిని సూచిస్తుంది. ఇది కార్బన్-న్యూట్రల్ భవిష్యత్తు దృష్టితో పనితీరు మోటార్సైక్లింగ్ను కలపడానికి హోండా చేస్తున్న ప్రయత్నాలకు అనుగుణంగా ఉంది. హోండా 2024ని దాని గ్లోబల్ ఎలక్ట్రిక్ మోటార్సైకిల్ విస్తరణ ప్రారంభంగా లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. WN7తో, హోండా ఎలక్ట్రిక్ ఫన్ విభాగంలోకి తన మొదటి అడుగు వేసింది. కంపెనీ తన విద్యుదీకరణ రోడ్మ్యాప్ పట్టణ ప్రయాణికుల నుండి పనితీరు గల మోటార్సైకిళ్ల వరకు పూర్తి శ్రేణి మోడళ్లను కూడా కవర్ చేస్తుందని ధృవీకరించింది.