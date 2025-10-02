Honda Sales: హీరోకి బిగ్ షాక్.. నంబర్ వన్ స్థానానికి దూసుకెళ్లిన హోండా..!
Honda Sales: హోండా మోటార్సైకిల్ అండ్ స్కూటర్ ఇండియా (HMSI) సెప్టెంబర్ 2025లో అనూహ్యంగా మంచి పనితీరును కనబరిచింది. కంపెనీ మొత్తం 568,164 యూనిట్లను విక్రయించింది, గత సంవత్సరం సెప్టెంబర్తో పోలిస్తే (538,852 యూనిట్లు) 5.44 శాతం పెరుగుదల. దేశీయ అమ్మకాల పరంగా, హోండా భారతదేశంలో 505,693 యూనిట్లను విక్రయించింది, గత సంవత్సరం అమ్ముడైన 491,678 యూనిట్ల నుండి సుమారు 2.85శాతం పెరుగుదల. హోండా యాక్టివా మార్కెట్లో అత్యంత డిమాండ్ ఉన్న మోటార్సైకిల్. హోండా అమ్మకాల నివేదికను పరిశీలిద్దాం.
కంపెనీ ఎగుమతుల గురించి మాట్లాడితే విదేశీ మార్కెట్లో కూడా కంపెనీ పనితీరు కనిపించింది. హోండా ఎగుమతులు 32శాతం పెరుగుదలను చూశాయి. గత నెలలో, కంపెనీ ఎగుమతులు 62,471 యూనిట్లకు చేరుకున్నాయి, గత సంవత్సరం సెప్టెంబర్లో అమ్ముడైన 47,174 యూనిట్ల కంటే ఇది చాలా ఎక్కువ. ఇప్పుడు ఎగుమతులు మొత్తం అమ్మకాలలో 11శాతం వాటా కలిగి ఉన్నాయి.
ఆగస్టు 2025తో పోలిస్తే కంపెనీ కూడా మంచి పనితీరును కనబరిచింది. ఆగస్టు 2025లో మొత్తం అమ్మకాలు 534,861 యూనిట్లకు చేరుకున్నాయి. సెప్టెంబర్ 2025లో, అమ్మకాలు 6.23% వృద్ధితో 568,164 యూనిట్లకు చేరుకున్నాయి.
దేశీయ అమ్మకాల పరంగా, కంపెనీ ఆగస్టు 2025లో 481,021 యూనిట్లను విక్రయించింది. సెప్టెంబర్ 2025లో, కంపెనీ 505,693 యూనిట్లను విక్రయించింది, ఇది 5.13శాతం వృద్ధి. ఎగుమతులు ఆగస్టు 2025లో 53,840 యూనిట్లను విక్రయించాయి, ఇది సెప్టెంబర్ 2025లో 62,471 యూనిట్లతో పోలిస్తే 16శాతం వృద్ధి.
Q2 FY26 (జూలై-సెప్టెంబర్ 2025)లో, కంపెనీ మొత్తం అమ్మకాలు 16,18,403 యూనిట్లుగా ఉన్నాయి, ఇది గత సంవత్సరం 15,60,804 యూనిట్లతో పోలిస్తే 3.69శాతం వృద్ధితో ఉంది. దేశీయ అమ్మకాలు 14,53,045 యూనిట్లుగా నమోదయ్యాయి, ఇది 2.15శాతం వృద్ధి. ఈ కాలంలో ఎగుమతులు మొత్తం 1,65,358 యూనిట్లుగా నమోదయ్యాయి, ఇది 19.5శాతం వృద్ధి.
Q2 FY26 (ఏప్రిల్-సెప్టెంబర్ 2025)లో, కంపెనీ మొత్తం అమ్మకాలు 29,91,024 యూనిట్లుగా నమోదయ్యాయి. దేశీయ అమ్మకాలు 26,79,507 యూనిట్లు, ఎగుమతులు 3,11,517 యూనిట్లు. దేశీయ మార్కెట్ స్వల్పంగా తగ్గినప్పటికీ, ఎగుమతులు కంపెనీ కోలుకోవడానికి సహాయపడ్డాయి.