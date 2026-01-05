  • Menu
Honda electric scooter India :భారతదేశ మధ్యతరగతి ప్రజల కోసం కొత్త సరసమైన ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్‌ను ప్లాన్ చేస్తున్న హోండా

Highlights

హోండా భారత మార్కెట్‌లో అధిక లోకలైజేషన్‌తో కొత్త చౌకైన ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్‌ను లాంచ్ చేయడానికి సిద్ధమవుతోంది. మధ్యతరగతి వినియోగదారులను లక్ష్యంగా చేసుకున్న ఈ స్కూటర్‌లో ఉపయోగకరమైన ఫీచర్లు, పోటీదరాలు మరియు నమ్మకమైన పనితీరు అందించడమే లక్ష్యం.

భారతీయ సందర్భంలో ద్విచక్ర వాహనాల గురించి ఆలోచిస్తే, వెంటనే గుర్తుకు వచ్చే బ్రాండ్ హోండా. యాక్టివాతో పెట్రోల్ స్కూటర్ సెగ్మెంట్‌లో చాలా కాలంగా ఆధిపత్యం చెలాయించినప్పటికీ, ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల (EV) విభాగంలో మాత్రం ఆశించినంత విజయం సాధించలేకపోయింది. అయితే, ఇప్పుడు హోండా భారత మార్కెట్‌కు ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన, ఆకర్షణీయమైన ధరతో కూడిన స్కూటర్‌తో తిరిగి వస్తోంది.

హోండా మునుపటి ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్లు ఎందుకు విఫలమయ్యాయి?

హోండా యొక్క మునుపటి ఎలక్ట్రిక్ ఉత్పత్తులు - Activa e: మరియు QC1 భారత మార్కెట్‌పై పెద్దగా ప్రభావం చూపలేకపోయాయి. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఈ వైఫల్యాలకు కారణాలు:

  1. పోటీదారులతో పోలిస్తే ధర చాలా ఎక్కువగా ఉంది.
  2. బ్యాటరీ మార్పిడి మరియు ఛార్జింగ్ కోసం సరైన మౌలిక సదుపాయాలు లేకపోవడం.
  3. సీటు కింద స్టోరేజ్ (అండర్-సీట్ స్టోరేజ్) సదుపాయం లేకపోవడం.

అదే సమయంలో, TVS iQube, బజాజ్ చేతక్ మరియు ఓలా ఎలక్ట్రిక్ వంటి ప్రత్యర్థి స్కూటర్లు మార్కెట్‌ను కైవసం చేసుకున్నాయి. దీంతో హోండా తిరిగి కొత్త ప్రణాళికతో ముందుకు రావాలని నిర్ణయించుకుంది.

  1. భారతదేశం కోసం రూపొందించిన ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ వ్యూహంఉత్పత్తి వ్యయం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది.
  2. స్కూటర్ ధరను పోటీతత్వంతో ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది.
  3. వినియోగదారులకు నిర్వహణ మరియు విడిభాగాల ఖర్చులను తగ్గిస్తుంది.

ఈ వ్యూహం విజయవంతంగా అమలు చేయబడితే, హోండా యొక్క రాబోయే EV మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు నిజమైన బడ్జెట్-ఫ్రెండ్లీ ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్‌గా మారుతుంది.

హోండా ఇప్పుడు భారతీయ వినియోగదారుల కోసం ప్రత్యేకంగా ఒక కొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ప్లాట్‌ఫారమ్‌ను అభివృద్ధి చేస్తోంది. ఇది ప్రపంచ మోడళ్లను ఇక్కడికి అనుగుణంగా మార్చడం కాకుండా, పూర్తిగా దేశీయంగా రూపొందించబడుతుంది. ఈ ప్రణాళికలో అతిపెద్ద మార్పు స్థానికీకరణ (Localization).

హోండా యొక్క ఈ కొత్త ప్లాన్ వల్ల:

కొత్త ఇ-స్కూటర్ నుండి కొనుగోలుదారులు ఏమి ఆశించవచ్చు?

అధికారిక వివరాలు ఇంకా వెల్లడి కాలేదు, కానీ హోండా వీటిపై దృష్టి పెట్టే అవకాశం ఉంది:

  • ప్రాక్టికల్ డిజైన్:
    • స్కూటర్ సౌకర్యవంతమైన సీటు మరియు తగినంత స్టోరేజ్‌తో వస్తుంది, ఇది రోజువారీ కుటుంబ వినియోగానికి సరైనది.
  • సమతుల్య పరిధి మరియు సులభమైన ఛార్జింగ్:
    • అధిక వేగంపై దృష్టి పెట్టకుండా, రోజువారీ ప్రయాణాలకు సరిపోయే నమ్మదగిన పరిధి (range) మరియు సులభమైన హోమ్ ఛార్జింగ్‌పై హోండా పని చేయవచ్చు.
  • బ్రాండ్ విశ్వాసం మరియు విశ్వసనీయత:
    • TVS మరియు బజాజ్ EV రంగంలో చేసినట్లుగా, హోండా తన దీర్ఘకాలిక మన్నిక మరియు విస్తృతమైన సేవా నెట్‌వర్క్‌ను ఉపయోగించి వినియోగదారుల నమ్మకాన్ని తిరిగి పొందాలని చూస్తోంది.

ధర కీలక అంశం కానుంది

భారతదేశంలో, ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్ ధర దాని భవిష్యత్తును నిర్ణయిస్తుంది. పెట్రోల్ స్కూటర్ కంటే EV చాలా ఖరీదైనది అయితే, కొనుగోలుదారులు వెనకడుగు వేస్తారు. హోండా ఈ విషయంలో చాలా స్పృహతో ఉంది మరియు దాని కొత్త ఎలక్ట్రిక్ స్కూటర్‌కు TVS iQube మరియు Ather Rizta మోడళ్లకు పోటీగా ధర నిర్ణయించే అవకాశం ఉంది.

హోండా తన EV మార్కెట్ స్థానాన్ని తిరిగి పొందగలదా?

బలమైన ఇంజనీరింగ్ నైపుణ్యం, భారతీయ కస్టమర్లపై లోతైన అవగాహన మరియు దేశంలో అతిపెద్ద సర్వీస్ నెట్‌వర్క్‌ను హోండా కలిగి ఉంది. ధర, పరిధి మరియు ప్రాక్టికాలిటీ వంటి అంశాలు సరిగ్గా కలిస్తే, భారతదేశ ఎలక్ట్రిక్ ద్విచక్ర వాహనాల మార్కెట్‌లో హోండా మళ్లీ ప్రధాన పాత్ర పోషించవచ్చు.

ప్రస్తుతానికి, లాంచ్ తేదీ, బ్యాటరీ స్పెసిఫికేషన్‌లు, రేంజ్ మరియు ఫీచర్లు ఇంకా ప్రకటించబడలేదు, కానీ అంచనాలు ఇప్పటికే మొదలయ్యాయి.

