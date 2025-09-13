Honda Shine Price Drop: కొత్త జీఎస్టీ.. షైన్ ధర భారీగా తగ్గింది..!
Honda Shine Price Drop: సెప్టెంబర్ 22 నుండి అమలులోకి వచ్చే కొత్త జీఎస్టీ శ్లాబ్ కారణంగా ద్విచక్ర వాహనాల కొనుగోలు కూడా చౌకగా ఉండబోతోంది. వాస్తవానికి, ఇప్పుడు 350సీీసీ, అంతకంటే తక్కువ ఇంజిన్ ఉన్న ద్విచక్ర వాహనాలపై 28శాతానికి బదులుగా 18శాతం జీఎస్టీ మాత్రమే చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఇది మాత్రమే కాదు, ప్రభుత్వం వీటిపై 1శాతం సెస్ను కూడా రద్దు చేసింది. మొత్తంమీద, ఇప్పుడు వినియోగదారులు 10శాతం పన్ను ప్రయోజనం పొందుతారు. ఈ కొత్త పన్ను శ్లాబ్ కారణంగా హోండా షైన్ కొనుగోలు కూడా చౌకగా మారుతుంది. ఈ మోటార్సైకిల్పై పన్ను రూ.7,443 వరకు తగ్గనుంది. ఉదాహరణకు, షైన్ 100పై రూ.5,672, షైన్ 100 DXపై రూ.6,256, షైన్ 125పై రూ.7,443 తగ్గుతాయి.
హోండా మోటార్సైకిల్ అండ్ స్కూటర్ ఇండియా గత నెలలో షైన్ 100 DXను ప్రారంభించింది. దీని ప్రారంభ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ.74,959. అయితే, దీని ధర సెప్టెంబర్ 22 నుండి తగ్గుతుంది. స్టాండర్డ్ మోడల్ లాగానే, ఇందులో 98.98సీసీ, సింగిల్-సిలిండర్, ఎయిర్-కూల్డ్ ఇంజిన్ ఉంది. ఈ ఇంజిన్ 7.3 హెచ్పీ పవర్, 8.04 ఎన్ఎమ్ పీక్ టార్క్ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది 4-స్పీడ్ గేర్బాక్స్తో జతచేసి ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ మోటార్సైకిల్లో పెద్ద ఇంధన ట్యాంక్ ఉంది. దీని మొత్తం సామర్థ్యం ఇప్పుడు 10 లీటర్లు. గతంలో ఇది 9 లీటర్లు ఉండేది. అంటే, దీనికి 1 లీటరు ఎక్కువ పెట్రోల్ పడుతుంది.
DXతో, హోండా షైన్ 100లో 17-అంగుళాల ట్యూబ్లెస్ టైర్లు, ప్రీలోడ్-అడ్జస్టబుల్ రియర్ షాక్ అబ్జార్బర్లు, రియల్-టైమ్ మైలేజ్, డిస్టెన్స్-టు-ఎయిమ్ రీడౌట్తో కూడిన కొత్త LCD డిజిటల్ డిస్ప్లే మరియు సైడ్-స్టాండ్ ఇంజిన్ కటాఫ్తో సహా అనేక ముఖ్యమైన మార్పులను చేసింది. హెడ్లైట్, మఫ్లర్పై క్రోమ్ యాక్సెంట్లు, బ్లాక్-అవుట్ ఇంజిన్, గ్రాబ్ రైల్, సవరించిన గ్రాఫిక్స్తో కూడిన స్టాండర్డ్ వెర్షన్తో పోలిస్తే హోండా షైన్ 100 DXలో కొన్ని కాస్మెటిక్ మార్పులను చేసింది. దీనిని బ్లాక్, రెడ్, బ్లూ, గ్రే కలర్ అనే నాలుగు రంగులలో కొనుగోలు చేయవచ్చు.
ఇప్పుడు చిన్న పెట్రోల్, పెట్రోల్ హైబ్రిడ్ కార్లపై 18శాతం జీఎస్టీ మాత్రమే చెల్లించాలి. అదేవిధంగా సీఎన్జీ, ఎల్పీజీ కార్లపై కూడా అదే పన్ను విధించబడుతుంది. అయితే, పెట్రోల్, సీఎన్జీ కార్లకు 1200cc లేదా అంతకంటే తక్కువ సామర్థ్యం కలిగిన ఇంజిన్ ఉండాలని దీని కోసం షరతు నిర్ణయించారు. లేదా ఈ కార్ల పొడవు 4 మీటర్ల కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు. అదేవిధంగా, డీజిల్, డీజిల్ హైబ్రిడ్ కార్లకు కూడా ఇప్పుడు 28శాతానికి బదులుగా 18శాతం జీఎస్టీ వసూలు చేయబడుతుంది, అయితే ఈ మినహాయింపు 1500సీసీ వరకు శక్తి సామర్థ్యం, 4 మీటర్ల పొడవు ఉన్న కార్లకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉంటుంది.
మరోవైపు, లగ్జరీ మధ్య తరహా కార్లపై ఇప్పుడు 40శాతం పన్ను విధిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం వాటిని లగ్జరీ వస్తువులుగా పరిగణించి 40శాతం జీఎస్టీ స్లాబ్ కింద ఉంచింది. 1200cc కంటే పెద్ద పెట్రోల్ కార్లు,1500సీీసీ కంటే ఎక్కువ సామర్థ్యం కలిగిన డీజిల్ కార్లు ఈ పరిధిలోకి వస్తాయి. అటువంటి పరిస్థితిలో, యుటిలిటీ వెహికల్, స్పోర్ట్స్ యుటిలిటీ వెహికల్, మల్టీ యుటిలిటీ వెహికల్, మల్టీ పర్పస్ వెహికల్ లేదా క్రాస్ ఓవర్ యుటిలిటీ వాహనాలపై 40శాతం జీఎస్టీ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. 170మి.మీ కంటే ఎక్కువ గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ ఉన్న వాహనాలు కూడా ఈ వర్గంలోకి వస్తాయి.
ప్రభుత్వం లగ్జరీ, పెద్ద కార్లపై జీఎస్టీని 40శాతానికి పెంచింది. అయితే, శుభవార్త ఏమిటంటే పాత జీఎస్టీ స్లాబ్తో పోలిస్తే తగ్గించారు. గతంలో లగ్జరీ కార్లపై 28శాతం జీఎస్టీ, 22శాతం సెస్ విధించేవారు. ఈ విధంగా, వినియోగదారులు మొత్తం 50శాతం పన్ను చెల్లించాల్సి వచ్చింది. ఇప్పుడు కొత్త జీఎస్టీ స్లాబ్లో, ఇది మొత్తం 40శాతానికి తగ్గించారు. అంటే ఇక్కడ కూడా వినియోగదారులు 10శాతం పన్ను నుండి ఉపశమనం పొందారు. అంటే 28శాతం జీఎస్టీని 40శాతానికి పెంచారు, కానీ సెస్ను 00శాతానికి తగ్గించారు.