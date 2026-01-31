  • Menu
Honda Shine 125 Limited Edition: స్టైలిష్ లుక్‌తో హోండా 'షైన్ 125' కొత్త ఎడిషన్.. పర్ల్ బ్లూ రంగులో మెరిసిపోతోంది..!

Honda Shine 125 Limited Edition: భారతీయ రోడ్లపై తిరుగులేని ఆధిపత్యం చలాయిస్తున్న హోండా మోటార్‌సైకిల్ అండ్ స్కూటర్ ఇండియా, తన మోస్ట్ పాపులర్ కమ్యూటర్ బైక్ 'షైన్ 125'లో సరికొత్త లిమిటెడ్ ఎడిషన్‌ను నిశ్శబ్దంగా మార్కెట్లోకి తెచ్చింది.

Honda Shine 125 Limited Edition: భారతీయ రోడ్లపై తిరుగులేని ఆధిపత్యం చలాయిస్తున్న హోండా మోటార్‌సైకిల్ అండ్ స్కూటర్ ఇండియా, తన మోస్ట్ పాపులర్ కమ్యూటర్ బైక్ 'షైన్ 125'లో సరికొత్త లిమిటెడ్ ఎడిషన్‌ను నిశ్శబ్దంగా మార్కెట్లోకి తెచ్చింది. సాధారణ మోడల్ కంటే మరింత ఆకర్షణీయంగా, స్టైలిష్‌గా కనిపించేలా దీనికి సరికొత్త హంగులు అద్దింది. ముఖ్యంగా యువతను, ఆఫీస్ వెళ్లే వారిని దృష్టిలో ఉంచుకుని డిజైన్ చేసిన ఈ కొత్త వేరియంట్ త్వరలోనే షోరూమ్‌లలో సందడి చేయనుంది. ఎలాంటి ముందస్తు ఆర్భాటం లేకుండా విడుదల చేసినప్పటికీ, ఆటోమొబైల్ వర్గాల్లో దీనిపై ఆసక్తికర చర్చ జరుగుతోంది.

ఈ లిమిటెడ్ ఎడిషన్‌లో ప్రధానంగా చెప్పుకోవాల్సింది దాని రంగు గురించి. దీనిని 'పర్ల్ సైరన్ బ్లూ' అనే సరికొత్త రంగులో హోండా ప్రవేశపెట్టింది. డార్క్ బ్లూ బాడీ ప్యానెల్స్ కు తోడు, ఫ్యూయల్ ట్యాంక్‌పై మెరిసే కొత్త గ్రాఫిక్స్ బైక్‌కు ప్రీమియం లుక్‌ను తీసుకొచ్చాయి. కేవలం బాడీ కలర్ మాత్రమే కాకుండా, ఫ్రంట్ విజర్, సైడ్ కవర్లతో పాటు రియర్ కౌల్‌పై కూడా డిజైన్ మార్పులు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా సాధారణ డిస్క్ వేరియంట్‌తో పోలిస్తే ఇందులో ఉన్న బ్రౌన్ ఫినిష్ అలాయ్ వీల్స్ బైక్‌కు ఒక ప్రత్యేకమైన గుర్తింపును ఇస్తున్నాయి.

డిజైన్ పరంగా మార్పులు చేసినా, ఇంజిన్ విషయంలో హోండా తన పాత నమ్మకాన్ని అలాగే కొనసాగించింది. ఇందులో 123.94 సిసి బిఎస్-6 కంప్లయింట్ ఎయిర్-కూల్డ్ సింగిల్ సిలిండర్ ఇంజిన్‌ను అమర్చారు. ఇది 10.6 హెచ్‌పీ పవర్ తో పాటు 11 ఎన్ఎమ్ టార్క్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. దీనికి 5-స్పీడ్ గేర్‌బాక్స్‌ను జత చేయడంతో నగర ప్రయాణాల్లో స్మూత్ రైడింగ్‌తో పాటు మెరుగైన మైలేజీని కూడా అందిస్తుంది. నమ్మకమైన ఇంజిన్ సామర్థ్యమే షైన్ 125 సక్సెస్‌కు ప్రధాన కారణమని మరోసారి ఈ ఎడిషన్ నిరూపిస్తోంది.

ప్రయాణికుల సౌకర్యం కోసం ఈ బైక్ కొలతల్లో ఎలాంటి రాజీ పడలేదు. 113 కిలోల బరువుతో ఉండే ఈ బైక్, 791 మిమీ సీటు ఎత్తు కలిగి ఉండి ట్రాఫిక్‌లో సులభంగా నడపడానికి వీలుగా ఉంటుంది. 10.5 లీటర్ల ఫ్యూయల్ ట్యాంక్ సామర్థ్యంతో పాటు 162 మిమీ గ్రౌండ్ క్లియరెన్స్ ఉండటం వల్ల ఎత్తుపల్లాల రోడ్లపై కూడా సాఫీగా సాగిపోతుంది. ముందు వైపు టెలిస్కోపిక్ ఫోర్క్స్, వెనుక వైపు ట్విన్ షాక్ అబ్జార్బర్స్ సాయంతో రోడ్లపై వచ్చే కుదుపులను తట్టుకుని ప్రయాణికులకు మంచి అనుభూతిని మిగిలిస్తుంది.

హోండా ఈ లిమిటెడ్ ఎడిషన్ అధికారిక ధరను ఇంకా పూర్తిగా వెల్లడించనప్పటికీ, మార్కెట్ అంచనాల ప్రకారం సాధారణ షైన్ 125 డిస్క్ వేరియంట్ ధర కంటే ఇది సుమారు రూ. 1,500 వరకు ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుతం షైన్ 125 డిస్క్ ఎక్స్-షోరూమ్ ధర రూ. 85,211 వద్ద ఉంది. తక్కువ ధరలోనే కొత్త లుక్, ప్రీమియం కలర్ కాంబినేషన్ లభిస్తుండటంతో కమ్యూటర్ బైక్ ప్రియులు ఈ లిమిటెడ్ ఎడిషన్ వైపు మొగ్గు చూపే అవకాశం ఉంది. పాత డిజైన్ తో విసుగు చెందిన వారికి ఈ కొత్త 'పర్ల్ బ్లూ' షైన్ ఒక మంచి ఆప్షన్ కానుంది.

