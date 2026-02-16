  • Menu
Honda Shine 100 : ఆఫీస్ ప్రయాణాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్.. రూ.70 వేలల్లో బెస్ట్ బైక్.. మైలేజీలో కింగ్ ఇదే

Honda Shine 100 : ఆఫీస్ ప్రయాణాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్.. రూ.70 వేలల్లో బెస్ట్ బైక్.. మైలేజీలో కింగ్ ఇదే
Highlights

ఆఫీస్ ప్రయాణాలకు కేరాఫ్ అడ్రస్.. రూ.70 వేలల్లో బెస్ట్ బైక్.. మైలేజీలో కింగ్ ఇదే

Honda Shine 100 : భారతదేశంలో మధ్యతరగతి ప్రజలకు బైక్ అంటే కేవలం ప్రయాణ సాధనం మాత్రమే కాదు, అది ఒక ఎమోషన్. ముఖ్యంగా తక్కువ ధర, అదిరిపోయే మైలేజీ ఇచ్చే కమ్యూటర్ బైక్‎లకు ఇక్కడ ఫుల్ డిమాండ్. ఈ విభాగంలో దశాబ్దాలుగా రారాజుగా వెలుగుతున్న హీరో స్ప్లెండర్ ప్లస్ కు చెక్ పెట్టేందుకు హోండా కంపెనీ రంగంలోకి దింపిన అస్త్రమే హోండా షైన్ 100. 2026 ప్రారంభంలో ఈ బైక్ తన అమ్మకాలతో మార్కెట్‌లో ప్రకంపనలు సృష్టిస్తోంది. ఈ బైక్ ఫీచర్లు, ధర, మైలేజీ వివరాలు తెలుసుకుందాం.

హోండా షైన్ 100 బైక్ ధర వినియోగదారులను ఎంతగానో ఆకర్షిస్తోంది. దీని ఎక్స్-షోరూమ్ ధర సుమారు రూ.65,243 గా ఉండగా, హైదరాబాద్, విజయవాడ వంటి నగరాల్లో ఆన్-రోడ్ ధర రూ.75,000 నుంచి రూ.82,000 మధ్యలో ఉంది. ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే, తన ప్రధాన ప్రత్యర్థి హీరో స్ప్లెండర్ ప్లస్ కంటే ఇది దాదాపు రూ.10,000 తక్కువ ధరకే లభిస్తోంది. హోండా బ్రాండ్ విలువతో పాటు తక్కువ ధరలో బైక్ కావాలనుకునే వారికి ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్.

ఈ బైక్‌లో 98.98cc ఎయిర్-కూల్డ్ ఇంజిన్‌ను అమర్చారు. ఇందులో హోండా అత్యాధునిక PGM-FI, eSP (Enhanced Smart Power) టెక్నాలజీని వాడారు. ట్రాఫిక్‌లో సులభంగా దూసుకెళ్లేందుకు ఇది 4-స్పీడ్ గేర్‌బాక్స్‌తో వస్తుంది. కేవలం 99 కిలోల బరువు మాత్రమే ఉండటంతో, సిటీ రోడ్లపై ఈ బైక్‌ను హ్యాండిల్ చేయడం చాలా సులభం. దీని టాప్ స్పీడ్ గంటకు 85 కిలోమీటర్లు.

కమ్యూటర్ బైక్ కొనేవారు ముందుగా అడిగే ప్రశ్న మైలేజీ ఎంత?. హోండా షైన్ 100 విషయంలో మీరు నిశ్చింతగా ఉండొచ్చు. కంపెనీ క్లెయిమ్ ప్రకారం ఇది లీటరుకు 65 కిలోమీటర్ల మైలేజీ ఇస్తుంది. అయితే రియల్ వరల్డ్ కండిషన్స్‌లో చాలామంది వినియోగదారులు 65 నుంచి 68 కిలోమీటర్ల వరకు మైలేజీ వస్తోందని చెబుతున్నారు. ఇందులో ఉన్న ఆయిడల్ స్టార్ట్-స్టాప్ ఫీచర్ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్స్ వద్ద పెట్రోల్‌ను ఆదా చేయడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.

మెయింటెనెన్స్ పరంగా హోండా షైన్ 100 చాలా పొదుపైనది. దీని సర్వీసింగ్ ఖర్చు సుమారు రూ.800 నుంచి రూ.1,200 లోపే ఉంటుంది. కస్టమర్ల నమ్మకాన్ని పెంచేందుకు హోండా 3 సంవత్సరాల ప్రామాణిక వారంటీని (లేదా 42,000 కిమీ) అందిస్తోంది. అదనంగా పొడిగించుకునే వారంటీ సౌకర్యం కూడా ఉంది.

