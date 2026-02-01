Honda Monkey 125: వింటేజ్ లుక్.. మోడరన్ కిక్కు.. కొత్త రంగుల్లో మెరిసిపోతున్న 'హోండా మంకీ'!
Honda Monkey 125: రెట్రో స్టైల్ బైక్లంటే ఇష్టపడే కుర్రాళ్లకు హోండా కంపెనీ అదిరిపోయే గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. తన ఐకానిక్ మోడల్ 'మంకీ 125'ను సరికొత్త హంగులతో 2026 వెర్షన్గా గ్లోబల్ మార్కెట్లో ఆవిష్కరించింది. దశాబ్దాల చరిత్ర కలిగిన ఈ బుజ్జి బైక్, పాత తరం క్లాసిక్ లుక్ను ఏమాత్రం కోల్పోకుండా, నేటి తరం యువతను ఆకట్టుకునేలా సరికొత్త రంగుల్లో ముస్తాబైంది. ముఖ్యంగా యూరో 5+ కాలుష్య నిబంధనలకు అనుగుణంగా ఇంజిన్ను అప్డేట్ చేయడం ద్వారా పర్యావరణ హితంగానూ ఈ బైక్ రూపుదిద్దుకుంది. కేవలం రంగుల్లో మార్పులు తప్ప, ఇంజిన్ సామర్థ్యం మరియు డిజైన్ పరంగా పాత మోడల్ వైభవాన్నే ఇది కొనసాగిస్తోంది.
1961లో టోక్యోలోని ఒక థీమ్ పార్క్ కోసం చిన్న బొమ్మ బైక్లా ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టిన హోండా మంకీ, కాలక్రమేణా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక కల్ట్ క్లాసిక్గా ఎదిగింది. అప్పట్లో కేవలం 49cc సామర్థ్యంతో ఉన్న ఈ బైక్, 2018లో ఆధునిక 125cc మోటార్సైకిల్గా పునర్జన్మ పొందింది. 1970ల నాటి ప్రసిద్ధ 'టియర్ డ్రాప్' స్టైల్ ఫ్యూయెల్ ట్యాంక్ డిజైన్ను ఇప్పటికీ కొనసాగిస్తూనే, ఐదు స్పీడ్ గేర్బాక్స్ వంటి అత్యాధునిక ఫీచర్లను జోడించుకుంది. చూడటానికి చిన్నగా ఉన్నా, తనదైన స్టైల్ స్టేట్మెంట్తో రోడ్లపై వెళ్తుంటే అందరి కళ్లు తిప్పుకోలేని విధంగా ఇది కనిపిస్తుంది.
సాంకేతిక వివరాల్లోకి వెళ్తే, ఈ 2026 మోడల్లో 124cc ఎయిర్ కూల్డ్ సింగిల్ సిలిండర్ ఇంజిన్ను అమర్చారు. ఇది 6,750 rpm వద్ద 9.2bhp శక్తిని, 5,500 rpm వద్ద 10.7Nm టార్క్ను అందిస్తుంది. కొత్తగా చేర్చిన OBD2-2 సెన్సార్, అప్డేట్ చేసిన ECU సెట్టింగ్ల వల్ల బైక్ పనితీరు మరింత స్మూత్గా మారింది. గంటకు గరిష్టంగా 91 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించే ఈ బైక్, సిటీ రైడింగ్కు ఎంతో సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది. ముఖ్యంగా తక్కువ కాలుష్యాన్ని వెదజల్లే సాంకేతికతను ఇందులో వాడటం వల్ల రైడర్లకు మరింత సంతృప్తిని ఇస్తుంది.
బైక్ భద్రత, సౌకర్యం విషయంలోనూ హోండా ఎక్కడా రాజీ పడలేదు. స్టీల్ బ్యాక్ బోన్ ఫ్రేమ్తో నిర్మితమైన ఈ మంకీ 125, కేవలం 105 కిలోల బరువు మాత్రమే ఉంటుంది. ముందు, వెనుక డిస్క్ బ్రేకులతో పాటు ప్రమాదకర సమయాల్లో వెనుక వీల్ గాలిలోకి లేవకుండా నియంత్రించే 'ఇనర్షియల్ మెజర్మెంట్ యూనిట్' కలిగిన ABS వ్యవస్థను ఇందులో చేర్చారు. 776mm సీటు ఎత్తు వల్ల ఎవరైనా సులభంగా రైడ్ చేసే వీలుంది. ఇక ఫీచర్ల పరంగా చూస్తే పూర్తి LED లైటింగ్, రౌండ్ LCD ఇన్స్ట్రుమెంట్ క్లస్టర్, పార్కింగ్ ఏరియాలో బైక్ను వెతుక్కునేందుకు 'ఆన్సర్ బ్యాక్' ఫంక్షన్ వంటి స్మార్ట్ ఫీచర్లు రైడర్లకు అందుబాటులో ఉన్నాయి.
రంగుల విషయానికి వస్తే, 2026 వెర్షన్ మూడు సరికొత్త ఆప్షన్లలో లభిస్తుంది. క్లాసిక్ లుక్ కోసం 'మ్యాట్ గన్ పౌడర్ బ్లాక్ మెటాలిక్', స్పోర్టీగా కనిపించే 'మిలీనియం రెడ్తో కూడిన నైట్ సిల్వర్ మెటాలిక్', సందడిగా కనిపించే 'బనానా యెల్లో పెర్ల్ హిమాలయాస్ వైట్' కలర్లలో ఈ బైక్ కనువిందు చేస్తోంది. అదనంగా USB ఛార్జింగ్ సాకెట్, హీటెడ్ గ్రిప్స్, ఇమ్మొబిలైజర్ అలారం వంటి యాక్సెసరీలను కూడా హోండా ఆఫర్ చేస్తోంది. పాత జ్ఞాపకాలను ఆధునిక హంగులతో ఆస్వాదించాలనుకునే వారికి ఈ కొత్త హోండా మంకీ 125 సరైన ఎంపిక అని చెప్పవచ్చు.